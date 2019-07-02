Въезд запрещен. Сегодня на этой улице играют дети (фото)

Берлин • Дадим шар земной детям? Если не целую планету, то хотя бы побольше городского пространства! В столичном районе Кройцберг в августе появилась первая в Берлине улица, вернее, участок улицы Бёкхштрассе (Böckhstraße), который будут регулярно перекрывать для того, чтобы здесь играли дети. На улице установлен и начал действовать этот знак, запрещающий движение транспортных средств по средам с 14.00 до 18.00 в теплое время года - с апреля по сентябрь.

Создание такой временной игровой улицы (нем. Temporäre Spielstraße) стало результатом усилий гражданской инициативы местных жителей, которым понравился аналогичный лондонский проект "London Play", а также опыт немецкого города Бремена, где такие улицы существуют уже давно. Жители и будут контролировать соблюдение этого нововведения и следить за детьми, чтобы те во время игр, например, использовали только мягкие мячи и не били окна.

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Где играют дети в Германии?



Где играют дети в Германии? Много или мало? Детских площадок в Германии - относительно немного: они есть далеко не в каждом дворе. В немецких городах нет традиции оборудовать площадки на каждом шагу. Но если уж площадка есть, ее практически невозможно "отбить" у города под гаражи, магазины или офисные здания. Обычно городские площадки расположены в живописных уголках и среди зелени.

Где играют дети в Германии? Не по трафарету На большой немецкий город приходится от 600 до 800 городских детских площадок. Некоторые из них - настоящие жемчужины. Главная особенность немецких площадок - разнообразие. Типовых нет, большинство носит индивидуальный характер. Лабиринты, горки, гимнастические элементы чаще всего выполнены из дерева. Есть и миниатюрные площадки - как эта.

Где играют дети в Германии? Доверяй, но проверяй Все общественные площадки для детских игр в Германии контролируются согласно единому европейскому стандарту DIN EN 1176. Эксперты технических служб ежегодно проверяют около 1500 объектов. При этом немецкие специалисты все равно советуют сесть на качели сначала родителям, а потом качать в них детей.

Где играют дети в Германии? Изобретательность Игровые элементы могут быть очень разными. Вот такого "Троянского коня" установили в Анкерсхагене перед музеем имени Генриха Шлимана (Heinrich Schliemann). Этот археолог-самоучка открыл древнюю Трою и нашел знаменитый "клад Приама".

Где играют дети в Германии? Детям до 14-ти лет А эти правила написаны черным по белому на табличках, которые можно увидеть на каждой площадке: "Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей". На большинстве площадок действуют возрастные ограничения. Как правило, разрешается играть на площадках только детям до 14 лет. Собакам и другим домашним животным вход воспрещен!

Где играют дети в Германии? Правила игры Инспекцией площадок занимается компания TÜV Rheinland - международный концерн, один из ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг. Инспекторы подготовили 10 "золотых правил" для родителей: сообщать о дефектах в TÜV Rheinland, самостоятельно контролировать инвентарь, следить за чистотой, сообщать о нецелевом использовании и т.д.

Где играют дети в Германии? Лучший инспектор - родитель Самые большие проблемы на детских площадках - это износ инвентаря, загрязнение и вандализм, а также ошибки конструкции. Даже при наличии надлежащих проверок родителям всегда следует тщательно проверять горки и другие элементы, прежде чем отпускать детей играть.

Где играют дети в Германии? Испытание для родителей Некоторые детские площадки - не для слабонервных родителей. Пока ребенок будет с удовольствием осваивать сложную конструкцию, как, например, эту на набережной Рейна, родителям лучше не спускать с него глаз! Автор: Марина Борисова



Жизнь в Германии: Особенности немецких родителей

Особенности немецких родителей Кормление грудью в общественных местах Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.

Особенности немецких родителей Выбор имени "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.

Особенности немецких родителей Папы и дети До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.

Особенности немецких родителей Правильный детсад Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

Особенности немецких родителей Прививки Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

Особенности немецких родителей Ночной сон Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

Особенности немецких родителей Демократичное питание Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

Особенности немецких родителей Неортодоксальная гигиена В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

Особенности немецких родителей Мультимедийное воспитание Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

Особенности немецких родителей Сладости В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

Особенности немецких родителей Приобретение опыта Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни... Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина



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