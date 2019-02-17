 Все об автомобильных пробках: что общего между Берлином, Москвой и Боготой? | Советы туристам в Германии | DW | 18.02.2019

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Туристу на заметку

Все об автомобильных пробках: что общего между Берлином, Москвой и Боготой?

Богота стоит на первом месте в мире по времени, которое водители проводят в пробках. Берлин - лидер в Германии. Как обстоят дела в других немецких городах и далеко ли до Москвы?

Берлин. Пробки

Для начала - хорошая новость для водителей в крупных немецких городах. В 2018 году они провели меньше времени в пробках на дорогах. Об этом свидетельствуют результаты исследования "2018 Global Traffic Scorecard" компании INRIX, специализирующейся на сборе и анализе данных об автомобильных транспортных потоках по всему миру. Лидером по борьбе с пробками в прошлом году в Германии оказался Ганновер. В среднем за год каждый водитель провел здесь в них всего 84 часа. По сравнению с предыдущим годом этот показатель в столице Нижней Саксонии уменьшился на 16 процентов.

В свою очередь, среди десяти самых загруженных городов Германии наиболее существенно ситуация улучшилась в Штутгарте и Нюрнберге, где среднее время, потерянное в пробках каждым водителем, сократилось на 11 процентов. Далее по этому показателю в десятке самых богатых на пробки немецких городов следуют Дюссельдорф (-9 процентов) и Франкфурт-на-Майне (-8 процентов).

Во сколько обходятся пробки: часы и деньги

Плохая новость состоит в том, что, несмотря на улучшение ситуации, в среднем по Германии каждый водитель провел в пробках на городских дорогах в часы пик более 120 часов в год. Общая сумма экономического ущерба составила в результате 5,1 миллиарда евро. В пересчете на каждого водителя - 1052 евро.

По времени в пробках среди городов Германии лидирует Берлин - 154 часа в среднем на водителя. Экономические потери на каждого составили 1340 евро. Общий ущерб за год по всей немецкой столице эксперты оценили в 1,7 миллиарда евро. Далее в первой немецкой тройке - Мюнхен (140 часов) и Гамбург (139 часов).

Пробки в немецких городах

Для сравнения отметим, что мировым лидером этого негативного списка по среднему количеству часов в пробках осталась столица Колумбии - Богота (272 часа). Москва находится на десятом месте (210 часов), но в суммарном рейтинге загруженности дорог среди 220 городов российская столица заняла первое место. Далее следуют Стамбул, Богота, Мехико и Сан-Паулу.

Дороги, которые лучше избегать

В исследовании также указаны наиболее загруженные отдельные участки городских дорог. В Германии десять самых богатых на пробки таких отрезков находятся в Берлине, Гамбурге, Кельне и Франкфурте-на-Майне. В первой тройке - один из участков федерального шоссе B96 в Берлине, где каждый водитель теряет в среднем 28 часов в год, далее - трасса B4/B75 в Гамбурге (23 часа в год) и один из отрезков берлинской улицы Будапештер штрассе (22 часа в год).

Если на городских дорогах в Германии ситуация несколько улучшилась, то на автобанах дела обстоят иначе - пробки на скоростных немецких магистралях растут из года в год. Подробности можно узнать из ежегодного отчета Общегерманского автомобильного клуба (ADAC), о котором мы уже рассказывали - здесь.

Смотрите также: 
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  • Фленсбург

    Превышение и наказание

    За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей - штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов - лишился прав! Придется делать новые.

  • Водительские права

    Превышение и наказание

    Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 10 до 35 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже, чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро и один балл, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.

  • Кельн

    Превышение и наказание

    В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах - 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая - 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.

  • default

    Превышение и наказание

    Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто - с более серьезными последствиями. В 2015 году в Германии произошло около 305 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Из них на автобанах - около 20 тысяч. Общее число погибших - 3459 человек, на автобанах - 414.

  • На обочине дороги

    Превышение и наказание

    Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2015 году эта мера применялась 380 тысяч раз. Решения о лишении прав выносились почти 95 тысяч раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.

  • default

    Превышение и наказание

    Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.

  • Пробка на автобане A4

    Превышение и наказание

    Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 30 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Наказания за это нарушение составляют от 25 до 400 евро и от одного до двух баллов дополнительно.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.

  • Лошадь на дороге

    Превышение и наказание

    В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.

  • Уведомление о штрафе

    Превышение и наказание

    Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.

  • Полицейский автомобиль

    Превышение и наказание

    К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.

  • Автобан

    Превышение и наказание

    Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.

  • Радар

    Превышение и наказание

    В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.


Контекст

Немецкие дороги

Туристическое досье о немецких автобанах и других дорогах, автобусном транспорте, парковках, велосипедистах и пешеходах. (11.04.2018)  

38 раз вокруг Земли, или Германия застряла в пробках

Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) опубликовал отчет о пробках за 2018 год. Для тех, кто ездит по немецким автобанам, в нем нет ничего утешительного. (18.01.2019)  

Ежедневные пробки в Германии: от Берлина до Москвы и обратно

"Жестяные лавины" (Blechlawinen) - так немцы образно называют пробки и дорожные заторы на автобанах. Клуб ADAC представил статистику за прошлый год. (24.01.2018)  

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Ссылки в интернете

inrix.com

2018 Global Traffic Scorecard

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Жизнь без пробок, или Самый умный город Германии  

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