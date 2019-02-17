Все об автомобильных пробках: что общего между Берлином, Москвой и Боготой?

Для начала - хорошая новость для водителей в крупных немецких городах. В 2018 году они провели меньше времени в пробках на дорогах. Об этом свидетельствуют результаты исследования "2018 Global Traffic Scorecard" компании INRIX, специализирующейся на сборе и анализе данных об автомобильных транспортных потоках по всему миру. Лидером по борьбе с пробками в прошлом году в Германии оказался Ганновер. В среднем за год каждый водитель провел здесь в них всего 84 часа. По сравнению с предыдущим годом этот показатель в столице Нижней Саксонии уменьшился на 16 процентов.

В свою очередь, среди десяти самых загруженных городов Германии наиболее существенно ситуация улучшилась в Штутгарте и Нюрнберге, где среднее время, потерянное в пробках каждым водителем, сократилось на 11 процентов. Далее по этому показателю в десятке самых богатых на пробки немецких городов следуют Дюссельдорф (-9 процентов) и Франкфурт-на-Майне (-8 процентов).

Во сколько обходятся пробки: часы и деньги

Плохая новость состоит в том, что, несмотря на улучшение ситуации, в среднем по Германии каждый водитель провел в пробках на городских дорогах в часы пик более 120 часов в год. Общая сумма экономического ущерба составила в результате 5,1 миллиарда евро. В пересчете на каждого водителя - 1052 евро.

По времени в пробках среди городов Германии лидирует Берлин - 154 часа в среднем на водителя. Экономические потери на каждого составили 1340 евро. Общий ущерб за год по всей немецкой столице эксперты оценили в 1,7 миллиарда евро. Далее в первой немецкой тройке - Мюнхен (140 часов) и Гамбург (139 часов).

Для сравнения отметим, что мировым лидером этого негативного списка по среднему количеству часов в пробках осталась столица Колумбии - Богота (272 часа). Москва находится на десятом месте (210 часов), но в суммарном рейтинге загруженности дорог среди 220 городов российская столица заняла первое место. Далее следуют Стамбул, Богота, Мехико и Сан-Паулу.

Дороги, которые лучше избегать

В исследовании также указаны наиболее загруженные отдельные участки городских дорог. В Германии десять самых богатых на пробки таких отрезков находятся в Берлине, Гамбурге, Кельне и Франкфурте-на-Майне. В первой тройке - один из участков федерального шоссе B96 в Берлине, где каждый водитель теряет в среднем 28 часов в год, далее - трасса B4/B75 в Гамбурге (23 часа в год) и один из отрезков берлинской улицы Будапештер штрассе (22 часа в год).

Если на городских дорогах в Германии ситуация несколько улучшилась, то на автобанах дела обстоят иначе - пробки на скоростных немецких магистралях растут из года в год. Подробности можно узнать из ежегодного отчета Общегерманского автомобильного клуба (ADAC), о котором мы уже рассказывали - здесь.

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