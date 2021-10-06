Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Всемирный банк

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Всемирный банк".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

People walk outside the World Bank in Washington, D.C. on 15 May 2007. World Bank President Paul Wolfowitz is expected to face the bank's executive board today after an internal panel found that Wolfowitz violated bank rules by securing a new post and pay raise for his girlfriend. EPA/STEFAN ZAKLIN +++(c) dpa - Report+++

Всемирный банк улучшил прогноз по экономическому росту в РФ на 2021 год 06.10.2021

Экономический рост в текущем году в РФ будет сильнее ожидаемого ранее из-за восстановления внутреннего спроса и роста цен на энергоносители, но в ближайшие годы рост ВВП замедлится, заявил Всемирный банк.
ARCHIV 2009 **** Gebaeude der Weltbank in Washington D.C., USA, aufgenommen am 10. August 2009.

Всемирный банк прекратил публикацию ежегодного рейтинга Doing Business 17.09.2021

Приостановка вызвана нарушениями, допущенными при выпусках предыдущих рейтингов. Экс-директора ВБ Георгиеву обвиняют в приукрашивании рейтинга Китая.
The reed bed in the Capestang'pond. The marsh of Capestang in the Herault and Aude department is drying out as scorching temperatures and lack of rain hit it hard. The marsh covers an area of 1,374 ha (13,74 square kilometers). The pond is classified as a Natura 2000 zone (network of nature protection areas in the territory of the European Union) and in a ZPS (special Protection Area for wild birds). Many fish, crawfish, mussels died due to the low water level and lack of oxygen in the water. Toulouse. Capestang. Herault. France. August 25th 2021. (Photo by Alain Pitton/NurPhoto)

Всемирный банк предсказывает массовую миграцию из-за изменения климата 14.09.2021

Сокращение выбросов парниковых газов, а также развитие экологичной экономики могут сократить число климатических мигрантов на 80 процентов, считают эксперты.
Taliban fighters patrol in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

Всемирный банк заморозил финансовую помощь Афганистану 25.08.2021

Во Всемирном банке выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Афганистане, а также перспективами женщин в этой стране.
22.08.2021, Afghanistan, Kabul: Ein Taliban-Kämpfer steht an einem Kontrollpunkt im Viertel Wazir Akbar Khan in afghanischen Hauptstadt Kabul. In Kabul sind im Gedränge rund um den Flughafen nach Angaben der britischen Regierung sieben Menschen ums Leben gekommen. Foto: Rahmat Gul/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

"Талибан" запретил вывозить из Афганистана доллары 24.08.2021

В то время как США и Всемирный банк перестали поставлять в Афганистан доллары, талибы запретили их вывоз из страны.
FILE PHOTO: The International Monetary Fund (IMF) headquarters building is seen ahead of the IMF/World Bank spring meetings in Washington, U.S., April 8, 2019. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

Не просто деньги. Как теперь с Беларусью работают МВФ, ЕБРР и Всемирный банк 13.08.2021

Из-за политического кризиса в Беларуси международные финансовые институты отказываются от сотрудничества с властями страны. Как и на что это повлияет, выясняла DW.

Gebündelte Hundertdollarscheine, Geldstapel, Computergrafik | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Всемирный банк назвал долги других стран перед Россией 31.03.2021

По данным ВБ, долги иностранных государств перед Россией составляют почти 23 млрд долларов. В списке крупнейших в мире кредиторов Россия занимает пятое место.
Schriftzug The World Bank am Gebäude der Weltbank

Пандемия COVID-19: Всемирный банк выделит Украине 300 млн долларов 12.12.2020

Пандемия грозит Украине ростом безработицы до 23 процентов, предупредил Всемирный банк. Займ поможет Киеву укрепить меры социальной помощи и уберечь около 1 млн украинцев от перехода черты бедности.
Die Staumauer des Wasserkraftwerkes von Nurek, Tadschikistan, aufgenommen am 17.10.2013. Foto: Ulf Mauder/dpa (zu dpa Streit um Wasserkraft - Zentralasien kämpft um Energiesicherheit vom 04.11.2013)

Всемирный банк выделил еще 50 миллионов долларов на Нурекскую ГЭС в Таджикистане 27.06.2020

Всемирный банк считает, что реабилитация Нурекской ГЭС создаст рабочие места в Таджикистане и поддержит спасение климата.
04.03.2020 *** -- WASHINGTON, March 4, 2020 -- International Monetary Fund IMF Managing Director Kristalina Georgieva speaks at a press conference in Washington D.C., the United States, on March 4, 2020. The policy-setting body of the International Monetary Fund IMF on Wednesday pledged to provide necessary support to mitigate the economic and financial impact from the ongoing COVID-19 epidemic. U.S.-WASHINGTON D.C.-IMFC-COVID-19-PRESS CONFERENCE LiuxJie PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Из-за коронавируса МВФ снижает прогноз роста мировой экономики 04.03.2020

По данным МВФ, эпидемия коронавируса приведет к тому, что рост мировой экономики в 2020 году будет меньше, чем год назад.
A person enters the building of the Washington-based global development lender, The World Bank Group, in Washington on January 17, 2019. - World Bank current President Jim Yong Kim announced on January 7, 2019, that he would cut short his tenure as president more than three years before his second term was to end. The World Bank Board said it would start accepting nominations for a new leader early next month and name a replacement for Kim by mid-April 2019. (Photo by Eric BARADAT / AFP) (Photo credit should read ERIC BARADAT/AFP/Getty Images)

Всемирный банк почти вдвое снизил прогноз роста экономики Беларуси 28.11.2019

Представители Всемирного банка заявили, что новый прогноз для Беларуси был сделан с учетом ухудшения "внешних условий и ограниченных возможностей для стимулирования спроса".

2861759 06/01/2016 The Moscow City International Business Center. Vladimir Astapkovich/Sputnik |

Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business 2020 24.10.2019

Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка. В Минэкономразвития РФ считают, что основная задача на будущее - добиться стабильности.

A person enters the building of the Washington-based global development lender, The World Bank Group, in Washington on January 17, 2019. - World Bank current President Jim Yong Kim announced on January 7, 2019, that he would cut short his tenure as president more than three years before his second term was to end. The World Bank Board said it would start accepting nominations for a new leader early next month and name a replacement for Kim by mid-April 2019. (Photo by Eric BARADAT / AFP) (Photo credit should read ERIC BARADAT/AFP/Getty Images)

Всемирный банк ухудшил прогноз для российской экономики 09.10.2019

В 2109 году ВВП России может вырасти лишь на 1 процент, в 2020-м - на 1,7 процента, считают эксперты Всемирного банка.
Kristalina Georgiewa (chief executive officer of the World Bank) during the UN Climate Change Conference (COP24) in Katowice, Poland on 3 December 2018 (Photo by Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Представитель Всемирного банка Георгиева номинирована на пост главы МВФ 02.08.2019

У Кристалины Георгиевой есть все навыки для успешного руководства Международным валютным фондом, заявил министр финансов Франции. Ранее главу МВФ Кристин Лагард выдвинули на пост председателя ЕЦБ.
Banknote, 1000 russische Rubel | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Всемирный банк вновь понизил прогнозы роста ВВП РФ 05.06.2019

Рост российского ВВП в 2019 году составит 1,2 процента. Это следует из прогноза развития мировой экономики, опубликованного Всемирным банком 4 июня.
Tadschikischer Arbeitsmigrant auf einer Baustelle in Russland. Autor: DW/Galim Fasthudinov, DW-Korrespondent in Tadschikistan.

Трудовые мигранты перевели рекордный объем денег 09.04.2019

Мигранты официально отправили более полтриллиона долларов, посчитал Всемирный банк. От восстановления экономической активности РФ выгоду получили Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Показать еще