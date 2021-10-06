Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Всемирный банк".
Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.
Экономический рост в текущем году в РФ будет сильнее ожидаемого ранее из-за восстановления внутреннего спроса и роста цен на энергоносители, но в ближайшие годы рост ВВП замедлится, заявил Всемирный банк.
Приостановка вызвана нарушениями, допущенными при выпусках предыдущих рейтингов. Экс-директора ВБ Георгиеву обвиняют в приукрашивании рейтинга Китая.
Сокращение выбросов парниковых газов, а также развитие экологичной экономики могут сократить число климатических мигрантов на 80 процентов, считают эксперты.
Во Всемирном банке выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Афганистане, а также перспективами женщин в этой стране.
В то время как США и Всемирный банк перестали поставлять в Афганистан доллары, талибы запретили их вывоз из страны.
Из-за политического кризиса в Беларуси международные финансовые институты отказываются от сотрудничества с властями страны. Как и на что это повлияет, выясняла DW.
По данным ВБ, долги иностранных государств перед Россией составляют почти 23 млрд долларов. В списке крупнейших в мире кредиторов Россия занимает пятое место.
Пандемия грозит Украине ростом безработицы до 23 процентов, предупредил Всемирный банк. Займ поможет Киеву укрепить меры социальной помощи и уберечь около 1 млн украинцев от перехода черты бедности.
Всемирный банк считает, что реабилитация Нурекской ГЭС создаст рабочие места в Таджикистане и поддержит спасение климата.
По данным МВФ, эпидемия коронавируса приведет к тому, что рост мировой экономики в 2020 году будет меньше, чем год назад.
Представители Всемирного банка заявили, что новый прогноз для Беларуси был сделан с учетом ухудшения "внешних условий и ограниченных возможностей для стимулирования спроса".
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка. В Минэкономразвития РФ считают, что основная задача на будущее - добиться стабильности.
В 2109 году ВВП России может вырасти лишь на 1 процент, в 2020-м - на 1,7 процента, считают эксперты Всемирного банка.
У Кристалины Георгиевой есть все навыки для успешного руководства Международным валютным фондом, заявил министр финансов Франции. Ранее главу МВФ Кристин Лагард выдвинули на пост председателя ЕЦБ.
Рост российского ВВП в 2019 году составит 1,2 процента. Это следует из прогноза развития мировой экономики, опубликованного Всемирным банком 4 июня.
Мигранты официально отправили более полтриллиона долларов, посчитал Всемирный банк. От восстановления экономической активности РФ выгоду получили Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact