Всемирная торговая организация (ВТО)

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Принятый в РФ закон обязывает иностранные компании маркировать шампанское как "игристое вино". Франция проверяет этот документ на нарушение правил ВТО и угрожает России судом.
Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии стала первой женщиной и первой африканкой на посту генерального директора Всемирной торговой организации. Срок ее полномочий начнется 1 марта.
В Брюсселе не будут дожидаться вступления Джо Байдена в должность президента США и введут штрафные пошлины в соответствии с разрешением ВТО.
ЕС получил от Всемирной торговой организации разрешение вводить штрафные пошлины на импортируемые из США товары в объеме 3,4 млрд евро в год.
В третий, финальный, раунд отбора на пост главы ВТО вышли две претендентки: экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.
Американские власти внесли изменения в список товаров и услуг из ЕС и Великобритании, облагаемых дополнительными пошлинами. Размер пошлин и их объем остаются на прежнем уровне.
Третейская группа признала "противоречащей правилам ВТО" практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья.
Каков потенциал роста белорусской бизнес-модели? С каким партнером больше перспектив для экспорта и инвестиций: с Россией, ЕС, Китаем, Украиной? Чью нефть покупать? Интервью DW Фабиана Немица.
Роберто Азеведу сообщил, что уйдет с поста главы Всемирной торговой организации 31 августа - на год раньше положенного срока. Он объяснил свое решение "личными и семейными обстоятельствами".
Ограничения на вывоз медицинской продукции, введенные многими странами из-за пандемии коронавируса, могут угрожать цепочке поставок, заявила Всемирная торговая организация.
Еврокомиссия определилась, как собирается углублять отношения с шестью постсоветскими странами "Восточного партнерства". В Брюсселе обещают помощь в развитии экономики и цифровой трансформации.
Беларусь планирует присоединиться к ВТО в конце 2020 года, осталось только достичь договоренности с США и Евросоюзом. DW - о том, почему переговорный процесс затянулся на 27 лет.
The Insider утверждает, что Егор Гордиенко стал первым российским дипломатом, разыскиваемым Интерполом по обвинению в покушении на убийство.
В связи с тем, что ЕС не выполнил требование ВТО об отмене субсидий для концерна Airbus, Вашингтон объявил о введении повышенных пошлин на европейские самолеты.
В Брюсселе подозревают, что частичное соглашение между США и КНР может противоречить нормам Всемирной торговой организации. "Дьявол кроется в деталях", - отметил комиссар ЕС по торговле Фил Хоган.
В канун своего юбилея Всемирная торговая организация столкнулась c самым серьезным кризисом за всю историю существования. С чем он связан и при чем здесь президент Трамп?
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