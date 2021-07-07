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Всемирная торговая организация (ВТО)

London Boat Show 2017. A bottle of champagne is seen alongside a yacht at the London Boat Show at the ExCel centre in London. Picture date: Friday January 6, 2017. The show runs until Sunday 15th January and will feature over 300 exhibitors. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:29630006

Франция пригрозила России из-за закона о шампанском 07.07.2021

Принятый в РФ закон обязывает иностранные компании маркировать шампанское как "игристое вино". Франция проверяет этот документ на нарушение правил ВТО и угрожает России судом.
Ngozi Okonjo-Iweala, from Nigeria, candidate as Director General of the World Trade Organization (WTO), speaks during the press conferences of candidates for the WTO Director-General selection process, at the headquarters of the World Trade Organization (WTO), in Geneva, Switzerland, Wednesday, July 15, 2020. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина 15.02.2021

Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии стала первой женщиной и первой африканкой на посту генерального директора Всемирной торговой организации. Срок ее полномочий начнется 1 марта.
Boeing 737 Max 8, 1/40 scale Model - Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin, offiziell ILA Berlin Air Show 2016 auf dem Flughafen Schoenefeld SXF am 03.06.2016. ILA 2016

ЕС вводит пошлины на товары из США из-за конфликта вокруг Boeing 09.11.2020

В Брюсселе не будут дожидаться вступления Джо Байдена в должность президента США и введут штрафные пошлины в соответствии с разрешением ВТО.
A sign of the World Trade Organization (WTO) is seen on their headquarters on September 21, 2018 in Geneva. - A World Trade Organization arbitrator will review on September 21, 2018 a Chinese request to impose more than $7 billion (nearly 6 billion euros) in annual sanctions on the United States over anti-dumping practices, a Geneva trade official said. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

ВТО разрешила Евросоюзу вводить штрафные пошлины на товары из США 13.10.2020

ЕС получил от Всемирной торговой организации разрешение вводить штрафные пошлины на импортируемые из США товары в объеме 3,4 млрд евро в год.
RECHTS: Undated photo shows former Nigerian Finance Minister Ngozi Okonjo-Iweala, a candidate for the World Trade Organization's new director-general. The WTO started accepting nominations on June 8, 2020, for its new chief to succeed Roberto Azevedo, who will resign at the end of August. (Kyodo) | LINKS: Trade minister to join Davos Forum South Korean Trade Minister Yoo Myung-hee leaves Incheon International Airport, west of Seoul, on Jan. 20, 2020 to head for the 2020 World Economic Forum in Davos, Switzerland, in this photo provided by the ministry. (PHOTO NOT FOR SALE) (Yonhap)/2020-01-20 16:07:29/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Гендиректором ВТО впервые станет женщина 08.10.2020

В третий, финальный, раунд отбора на пост главы ВТО вышли две претендентки: экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.

ARCHIV - Besucher der Luftfahrtmesse in Le Bourget gehen zwischen einer Boeing 777 (l) und einem Airbus A340 hindurch (Archivbild vom 14.06.2005). EPA/SRDJAN SUKI (zu dpa-Korr Luftfahrt-Jubiläumsmesse inmitten Jahrhundertkrise vom 11.06.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

США вводят дополнительную пошлину на мармелад из ФРГ 13.08.2020

Американские власти внесли изменения в список товаров и услуг из ЕС и Великобритании, облагаемых дополнительными пошлинами. Размер пошлин и их объем остаются на прежнем уровне.
A sign of the World Trade Organization (WTO) is seen on their headquarters on September 21, 2018 in Geneva. - A World Trade Organization arbitrator will review on September 21, 2018 a Chinese request to impose more than $7 billion (nearly 6 billion euros) in annual sanctions on the United States over anti-dumping practices, a Geneva trade official said. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Россия выиграла у ЕС исторический спор по "энергокорректировкам" 24.07.2020

Третейская группа признала "противоречащей правилам ВТО" практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья.
1476338 Belarus, Orsha. 05/24/2013 Workers on the production floor of the Orsha Linen Mill in Orsha, Vitebsk Region, Belarus. Vladimir Pesnya/RIA Novosti |

Экономика Беларуси теряет конкурентоспособность. Эксперт назвал причины 17.06.2020

Каков потенциал роста белорусской бизнес-модели? С каким партнером больше перспектив для экспорта и инвестиций: с Россией, ЕС, Китаем, Украиной? Чью нефть покупать? Интервью DW Фабиана Немица.
Brazilian Roberto Azevedo, Director General of the World Trade Organization, WTO, leaves the press conference after closing the WTO's General Council, at the headquarters of the World Trade Organization, WTO, in Geneva, Switzerland, Tuesday, December 10, 2019. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) |

Генеральный директор ВТО объявил о досрочной отставке 14.05.2020

Роберто Азеведу сообщил, что уйдет с поста главы Всемирной торговой организации 31 августа - на год раньше положенного срока. Он объяснил свое решение "личными и семейными обстоятельствами".
15.04.2020 *** A doctor puts a face mask on a colleague before treating patients infected with the novel coronavirus COVID-19 at the Intensive Care Unit of the Hospital de Clinicas, in Porto Alegre, Brazil, on April 15, 2020. - With Brazilians increasingly ignoring health officials' warnings to stay home -- encouraged by their far-right president Jair Bolsonaro, who has condemned the hysteria over the virus -- predictions for how the pandemic will play out in the hardest-hit country in Latin America are getting dire. (Photo by Silvio AVILA / AFP)

ВТО раскритиковала ограничения на экспорт медицинских товаров 24.04.2020

Ограничения на вывоз медицинской продукции, введенные многими странами из-за пандемии коронавируса, могут угрожать цепочке поставок, заявила Всемирная торговая организация.
Beschreibung: Litauen, Vilnius, Gipfel der Staaten der Ostpartnerschaft. Bei diesem Gipfel wurde beschlossen, dass Weißrussland mit EU über eine Lockerung der Visa-Abkommen verhandeln wird Foto: Elena Daneiko / DW

Еврокомиссия представила свое видение будущего "Восточного партнерства" 18.03.2020

Еврокомиссия определилась, как собирается углублять отношения с шестью постсоветскими странами "Восточного партнерства". В Брюсселе обещают помощь в развитии экономики и цифровой трансформации.
WTO headquarters Photo taken Sept. 30, 2019, shows the headquarters of the World Trade Organization in Geneva. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Почему Беларусь так долго не может вступить в ВТО? 05.03.2020

Беларусь планирует присоединиться к ВТО в конце 2020 года, осталось только достичь договоренности с США и Евросоюзом. DW - о том, почему переговорный процесс затянулся на 27 лет.
A man is seen in silhouette leaving the World Trade Organization (WTO) headquaters on September 21, 2018 in Geneva. - China plans to ask the World Trade Organization for permission to slap the US with annual sanctions of more than $7 billion in dispute over anti-dumping measures taken by Washington against some Chinese products. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Участник спецопераций в Европе оказался членом миссии РФ в ВТО 25.02.2020

The Insider утверждает, что Егор Гордиенко стал первым российским дипломатом, разыскиваемым Интерполом по обвинению в покушении на убийство.

***Pressematerial*** Flugzeug Illustration l Airbus - United computer rendering by FIXION, photo by dreamstime.com

США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза 15.02.2020

В связи с тем, что ЕС не выполнил требование ВТО об отмене субсидий для концерна Airbus, Вашингтон объявил о введении повышенных пошлин на европейские самолеты.
Bildunterschrift:European Commissioner nomineee for agriculture Phil Hogan of Ireland faces a confirmation hearing at the European Parliament in Brussels on October 2, 2014. European Commissioners-designate are facing the European Parliament in hearings to evaluate the candidate's expertise. The men and women picked to run the EU for the next five years are facing a grilling by the European Parliament this week which could claim the scalp of at least one of them. AFP PHOTO/Emmmanuel Dunand (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

Европейский Союз изучит торговую сделку США и Китая 16.01.2020

В Брюсселе подозревают, что частичное соглашение между США и КНР может противоречить нормам Всемирной торговой организации. "Дьявол кроется в деталях", - отметил комиссар ЕС по торговле Фил Хоган.
WTO headquarters Photo taken Sept. 30, 2019, shows the headquarters of the World Trade Organization in Geneva. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

25-летие ВТО: юбилей под знаком кризиса 01.01.2020

В канун своего юбилея Всемирная торговая организация столкнулась c самым серьезным кризисом за всю историю существования. С чем он связан и при чем здесь президент Трамп?
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