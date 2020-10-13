 ВТО разрешила Евросоюзу вводить штрафные пошлины на товары из США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.10.2020

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Мир

ВТО разрешила Евросоюзу вводить штрафные пошлины на товары из США

ЕС получил от Всемирной торговой организации разрешение вводить штрафные пошлины на импортируемые из США товары в объеме 3,4 млрд евро в год.

Логотип ВТО на здании штаб-квартиры организации

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила ЕС облагать штрафными пошлинами импортируемые из США товары на сумму 4 млрд долларов (3,4 млрд евро) в год. Как указано в заявлении ВТО во вторник, 13 октября, эта мера является адекватной "невыгодным эффектам", вызванным противозаконным субсидированием властями США американского авиаконцерна Boeing.

Спор о государственной помощи корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту - концерну Airbus - длится более 16 лет. В итоге ВТО признала часть субсидий недопустимыми для обоих авиастроителей. В 2019 году организация позволила США взимать пошлины за европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд евро. Пострадали самолеты Airbus, а также вино, сыр и оливковое масло.

Boeing критикует решение ВТО

Американские авиастроители раскритиковали решение ВТО. Как указывается в заявлении Boeing, "нет никаких веских оснований для того, чтобы ЕС принял ответные меры в отношении каких-либо американских товаров". Решение Airbus и ЕС вводить штрафные тарифы для американских производителей и их работников вызывает разочарование, отметили в концерне.

Airbus поддержал ВТО

В свою очередь в Airbus заявили, что приветствуют введение штрафных пошлин на товары из США и надеются на решение долговременного спора о незаконных субсидиях. Как указывается в заявлении концерна, Airbus безоговорочно поддерживает Еврокомиссию в осуществлении мер, необходимых для создания сбалансированных конкурентных условий.

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    Автор: Ксения Сафронова


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