 США вводят дополнительную пошлину на мармелад из ФРГ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.08.2020

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Мир

США вводят дополнительную пошлину на мармелад из ФРГ

Американские власти внесли изменения в список товаров и услуг из ЕС и Великобритании, облагаемых дополнительными пошлинами. Размер пошлин и их объем остаются на прежденм уровне.

Самолеты Boeing и Airbus

Спор вокруг субсидирования Boeing и Airbus привел к введению дополнительных пошлин США на сыры и мармелад из Европы

Мармелады, джемы и варенья из ФРГ и Франции будут обложены дополнительными таможенными пошлинами при ввозе в США, начиная с 1 сентября. Они заменят в списке товаров и услуг сыры из Греции и печенье из Великобритании. Общий объем товаров, подпадающих под штрафные пошлины останется неизменным  на уровне 7,5 млрд долларов в год. Об этом говорится в опубликованном в среду, 12 августа, заявлении Управления представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Как отмечается в документе, сохраняется и размер пошлин: 15 процентов на самолеты и 25 процентов на другие товары.

Торговый конфликт между странами ЕС и США возник из-за незаконного, как это казалось сторонам, субсидирования авиастроительных компаний. В итоге жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза, были направлены во Всемирную торговую организацию (ВТО) в один день - 6 октября 2004 года. В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, США тогда сразу пригрозили Евросоюзу штрафными мерами. В марте 2019 года ВТО встала на сторону ЕС, заявив, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing.

Тем не менее 2 октября ВТО официально разрешила американским властям вводить штрафные сборы на европейскую продукцию. В решении указывалось, что пошлины могут достигать 100 процентов, а общая сумма облагаемых ими товаров составит 7,5 млрд долларов ежегодно. США решили на тот момент ограничиться дополнительными 10-процентными сборами на ввоз самолетов гражданской авиации из ЕС. Кроме того, были введены штрафные пошлины на ряд сельскохозяйственных и других товаров в размере 25 процентов. В частности, они затронули книжную продукцию, инструменты, текстиль, кофе, вино, сыр, оливковое масло и ракушки из Европы. Под санкции попали в первую очередь Франция, Германия, Испания и Великобритания, то есть страны, которые Вашингтон обвиняет в субсидиях авиастроительному концерну Airbus

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    Автор: Томас Кольман


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