 Всемирная забастовка в защиту климата охватит около 160 стран | Новости из Германии о Германии | DW | 20.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Всемирная забастовка в защиту климата охватит около 160 стран

В Нью-Йорке сотням школьников разрешили пропустить уроки из-за участия в климатических протестах. К ним примкнет инициатор движения Fridays For Future Грета Тунберг. А в Германии ожидается более 500 акций.

Девушки в Сиднее с плакатами в защиту климата

Акция в защиту климата в Сиднее, 20 сентября 2019 года

В десятках стран мира в пятницу, 20 сентября, ожидаются протестные акции в защиту климата. К участию в глобальной забастовке призвали около двухсот организаций и общественных инициатив, в том числе молодежное движение "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future). По информации инициаторов, мероприятия пройдут в городах около 160 государств.

Одна из наиболее массовых демонстраций ожидается в Нью-Йорке. Ученики около 1700 нью-йоркских школ получили разрешение не посещать занятия из-за своего намерения участвовать в протестной акции. Ожидается, что к демонстрантам присоединится шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, ставшая инициатором этого протестного движения.

Власти Германии в этот же день рассмотрят пакет мер по защите климата

В Германии же запланировано более 500 акций и демонстраций. Организаторы ожидают сотни тысяч участников во всей стране. Немецкие власти намерены в этот же день рассмотреть пакет мер по защите климата.

Контекст

Власти ФРГ планируют субсидировать экологичный образ жизни, например покупку электрокара, и взимать плату за эмиссию СО2: чем она больше от товара, тем дороже тот обойдется покупателю. (19.09.2019)

Многие считают, что за спиной юных гражданских активистов стоят влиятельные взрослые. Так ли это на самом деле? DW рассказывает истории нескольких подростков, ставших знаменитыми. (28.02.2019)

Протесты под девизом Fridays For Future планируются в 129 странах. Активисты напоминают о целях Парижского соглашения. Социологи отмечают готовность немцев изменить привычки ради защиты климата. (15.09.2019)

Первая подобная всемирная забастовка состоялась в марте 2019 года. Тогда в немецких городах к ней присоединились около 300 тысяч человек. Следующую глобальную акцию двумя месяцами позже поддержали порядка 350 тысяч протестующих в Германии.

Акции против изменения климата под девизом "Пятницы ради будущего" начались в августе 2018 года. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение. Их инициатор Грета Тунберг в конце августа прибыла в США, чтобы принять участие в сентябрьском саммите ООН по климату и в декабрьской Всемирной конференции по защите климата в чилийском Сантьяго.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Демонстрация в защиту климата в Бонне

    Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата

    На центральную площадь города вышли 7000 человек

    В преддверии климатической конференции ООН в Бонне состоялись крупные протестные акции в защиту климата. Почти семь тысяч человек вышли на митинг на центральной площади города у Боннского кафедрального собора.

  • Митинг в защиту климата в Бонне

    Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата

    Главный враг климата - это уголь…

    Основным требованием акции стало прекращение производства электроэнергии из каменного угля, отключение в Германии угольных ТЭС, а также переход на возобновляемые источники энергии.

  • Манекен Дональда Трампа в окружении манекенов белых медведей

    Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата

    …и Дональд Трамп

    Собравшиеся держали в руках транспаранты с надписями "Я - климат" (Je suis Climat), "Члены угольного лобби - одевайтесь теплее, мы не отступим" и "Трамп - это климатический геноцид". Участники митинга выразили недовольство выходом США из Парижского соглашения по климату.

  • Шествие в защиту климата в Бонне

    Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата

    Шествие по Бонну

    Позднее эта акция продолжилась в виде шествия в сторону квартала, где располагались правительственные здания в то время, когда Бонн был столицей ФРГ. Именно там находится место проведения климатической конференции ООН.

  • Велосипедисты едут в сопровождении полиции

    Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата

    Велопробег от Кельна до Бонна

    Туда же прибыли около тысячи участников велопробега по маршруту Кельн-Бонн. Они также потребовали от политиков прекратить добычу угля.

  • Митинг в защиту климата в Бонне

    Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата

    Кто организовал акции?

    Устроителями этих акций выступили немецкие профсоюзы, объединение по борьбе с бедностью Oxfam, а также организации по защите окружающей среды, такие как Campact, BUND, WWF и Greenpeace.

  • Девушка в надписью на лице Planet earth first

    Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата

    Акции закончились мирно

    По данным полиции, акция на центральной площади Бонна, шествие и велопробег прошли спокойно и без задержаний. Активисты намерены продолжить митинги в дни проведения мероприятия. 23-я конференция по климату пройдет с 6 по 17 ноября, в ней примут участие 25 тысяч человек из 197 стран.

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 26:18

Часть западного побережья Великобритании может скоро уйти под воду. Европа в фокусе

Контекст

Тысячи демонстрантов вышли в Бонне на защиту климата

В бывшей немецкой столице состоялись крупный митинг, шествие и велопробег. Главное требование демонстрантов - отказаться от угля при производстве электроэнергии. Акции прошли мирно. (04.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Часть западного побережья Великобритании может скоро уйти под воду. Европа в фокусе  

Тающая мерзлота: немецкий ученый о последствиях изменения климата для Якутии  

Как сократить число жертв загрязнения воздуха?  

Также по теме

USA Klimaaktivistin Greta Thunberg erhält Ambassador of Conscience Award von Kumi Naidoo

Грета Тунберг получила премию Amnesty International 17.09.2019

Шведская активистка уже более года организует акции в защиту климата. К основанному ей движению Fridays for Future присоединились сотни тысяч людей по всему миру.

Deutschland | Klimademonstration Fridays for Future - Aachen

Экоактивисты призывают к всемирной забастовке в защиту климата 20 сентября 15.09.2019

Протесты под девизом Fridays For Future планируются в 129 странах. Активисты напоминают о целях Парижского соглашения. Социологи отмечают готовность немцев изменить привычки ради защиты климата.

Österreich | Greta Thunberg Fridays for future

Шведская школьница Грета Тунберг: защита климата вместо уроков 20.08.2019

Ровно год назад школьница Грета Тунберг впервые вышла к зданию шведского парламента с пикетом в защиту климата. Сейчас глобальное движение Fridays for Future насчитывает около 2 млн человек.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Изгоняющий Путина - сигнал Кремлю  

О чем договорились Россия, Украина и ЕС на газовых переговорах  

Стрельба в Берлине: вынесен приговор чеченцам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно