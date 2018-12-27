Всего два немецких концерна попали в топ-100 самых дорогих компаний мира

Только два немецких концерна попали в сотню самых дорогих компаний мира в 2018 году. Список самых дорогих компаний, согласно их биржевой стоимости в долларах США, опубликовала в пятницу, 28 декабря, британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young (EY). В Топ-100 61 место занял немецкий концерн SAP, занимающийся производством программного обеспечения (119 млрд долларов). На 89 месте в списке оказался технологический концерн Siemens (92,5 млрд).

В прошлом году в мировом топ-100 было шесть немецких компаний. Однако дизельный скандал и опасения экономического спада в Европе негативно сказались на биржевых показателях Volkswagen, страхового гиганта Allianz и химико-фармацевтических концернов Bayer и BASF. Еще одной причиной ухудшения показателей у компаний из Германии глава немецкого подразделения EY Хуберт (Hubert Barth) назвал торговые конфликты: "Из-за небольшого внутреннего рынка и высокой зависимости от экспорта они намного сильнее, чем компании из США, страдают от напряженных торговых отношений между странами и штрафных пошлин".

В десятку самых дорогих компаний мира вошли восемь из США и два из Китая. Список открывают американские технологические и интернет-концерны Microsoft (776,7 млрд), Apple (741 млрд), Alphabet (729 млрд) и интернет-ритейлер Amazon (714,7 млрд). На седьмом и восьмом местах оказались китайские Tencent и Alibaba, также зарабатывающие деньги в интернете. По данным Ernst & Young, в Топ-100 попали всего шесть классических промышленных концернов.

Общая стоимость ста самых дорогих компаний составила 18 триллионов долларов, что на 10 процентов ниже прошлогоднего показателя. Самой дорогой компанией Европы оказалась швейцарская Nestle (240,9 млрд), занявшая 16 место.

Смотрите также:

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи "Фольксваген" калужской сборки Volkswagen - один из крупнейших иностранных инвесторов в автопром России. Открыв в 2007 году завод в Калужской области, немецкий концерн способствовал возникновению в этом регионе целого автомобилестроительного кластера. Правда, надежды на устойчивый рост автомобильного рынка в РФ не оправдались. Поэтому теперь VW усиленно отправляет легковые машины российской сборки на экспорт.

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Поставщик со 165-летними традициями Компания Siemens пришла в Россию еще в 1853 году. Сегодня ведущий технологический концерн Германии и его совместные предприятия в РФ поставляют российским клиентам самую разную инновационную продукцию от промышленного оборудования до медицинской техники, в том числе системы рельсового транспорта: высокоскоростные "Сапсаны" и электропоезда "Ласточка".

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Кризис доверия из-за турбин Siemens Именно Siemens стал жертвой крупнейшего скандала в истории германо-российского экономического сотрудничества. В 2017 году госкомпания "Ростех" в нарушение условий контракта и санкций ЕС тайно переправила в Крым четыре заказанные у немецкого концерна газовые турбины большой мощности. Эта спецоперация серьезно подорвала доверие деловых кругов Германии к партнерам, властям и судам в России.

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Ключевой немецкий партнер "Газпрома" Германия - важнейший рынок для "Газпрома", а его ключевым партнером в ФРГ является крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Стопроцентная дочка химического концерна BASF не только участвует в первом и втором "Северном потоке", но и создала в 2003 году совместное с "Газпромом" предприятие "Ачимгаз", осваивающее в Сибири труднодоступные ачимовские слои Уренгойского месторождения.

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Финансовые проблемы после бурного роста Мало кто из иностранных инвесторов столь стремительно наращивал присутствие в России, как мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash & Carry: их сейчас 89 в 50 регионах РФ (и один в Крыму). Однако к 2018 году их финансовые показатели резко ухудшились. Сказались недавний кризис, слабый рубль и острейшая конкуренция. Теперь немецкий торговый концерн Metro занят реорганизацией своего российского бизнеса.

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Бренд уходит из России Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt до 2017 года входила в группу Metro и одно время тоже бурно росла в России, однако стать прибыльной в условиях жесткой конкуренции так и не смогла. Летом 2018 года ее новый владелец, немецкий концерн Ceconomy, решил избавиться от хронически убыточного бизнеса в РФ и вместо этого стать акционером лидера рынка - российской компании "М.Видео".

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Мало шума, много бытовой химии Об успехах этого гиганта бытовой химии в России почему-то мало пишут и говорят, а ведь большинство россиян регулярно имеет дело с его продукцией. У концерна Henkel в РФ 9 заводов, 12 офисов, 2600 сотрудников и такие популярные бренды, как стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосами Schwarzkopf. Его продукция используется также в промышленности и строительстве.

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Где стройки, там и "Кнауф" В 2018 году исполняется 25 лет прихода в Россию компании Knauf, выпускающей широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Первым активом в РФ стал завод в подмосковном Красногорске. Сегодня это глобально действующая семейная фирма имеет предприятия, в частности, в Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях.

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи Очевидный тренд Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России по-прежнему составляют компании из Германии, причем среди них особенно много производственных. Однако статистика показывает, что после 2014 года число фирм с участием немецкого капитала неуклонно сокращается. Автор: Андрей Гурков

