Временная защита ЕС для беженцев из Украины: что нужно знать

Евросоюз активировал временную защиту для людей из Украины, спасающихся от развязанной Россией войны. За это в пятницу, 4 марта, проголосовал Совет ЕС на заседании в Брюсселе. Решение уже опубликовали в Официальном журнале Евросоюза, и оно сразу вступило в силу.

Директива ЕСС о временной защите

После войн на Балканах в 1990-х и начале 2000-х в Евросоюзе приняли Директиву о временной защите (ДВЗ). Ее разработали для ситуаций массового притока беженцев на территорию ЕС. Идея механизма - не допустить перегрузки систем предоставления убежища, ведь они не в состоянии быстро обработать сотни тысяч или миллионы прошений. В Еврокомиссии прогнозируют от 2,5 до 6,5 млн перемещенных украинцев, которые будут искать защиты в ЕС.

До нынешней войны, с момента принятия в 2001 году эту директиву так ни разу и не активировали. Действие ДВЗ распространяется на все государства Евросоюза, кроме Дании.

Сколько действует временная защита для украинцев?

С 2017 года украинцам не нужна виза для въезда в Шенгенскую зону. Но безвизовый режим позволяет быть в ЕС только 90 дней. В это время можно ездить по всей территории Шенгена. ДВЗ практически снимает ограничение на срок пребывания в ЕС, предусмотренное безвизом. Вначале временная защита будет действовать один год. Если ситуация не станет лучше, ее действие автоматически продлиться на полгода, а потом, по необходимости, еще на столько же. После этого Совет ЕС может продлить защиту еще на год - всего до трех лет.

В то же время, если ситуация в Украине улучшится и позволит перемещенным людям безопасно вернуться домой, то Еврокомиссия может предложить остановить действие ДВЗ.

Отличие временной защиты от убежища

Представители ЕС подчеркивают, что украинцы, спасающиеся от российской агрессии, являются беженцами. Впрочем, в самой директиве используется другое слово - перемещенные лица. Дело в том, что временная защита и статус беженца - разные юридические процедуры.

Центр временного размещения беженцев из Украины в Словакии

Во время пересечения границы жители Украины имеют право подать прошение об убежище. И пока его будут рассматривать, им придется оставаться в той стране, где они его подали, - Польше, Словакии, Венгрии или Румынии. Но предоставление статуса беженца можно ждать многие месяцы.

А вот статус временной защиты украинцы, спасающиеся от войны, получают после пересечения границы автоматически. Они сразу же могут ехать в ту страну ЕС, где им будет удобнее найти место проживания. Например, где у них живут родственники или знакомые. При этом у них и далее остается право подать прошение об убежище.

На кого распространяется временная защита ЕС?

Временная защита распространяется прежде всего на три категории лиц:

Первая - граждане Украины, проживавшие на ее территории по состоянию на 24 февраля и вынужденно покинувшие свои дома из-за вторжения российских войск.

Вторая - люди, имеющие политическое убежище в Украине.

Третья - члены семей первых двух категорий. Речь идет о муже/жене (включая и незарегистрированные брачные отношения, правда, если их признает государство ЕС, на территорию которого въезжают) и несовершеннолетних детях. Это могут быть также близкие родственники, если они проживали вместе и зависели от человека из первых двух категорий.

Государства ЕС смогут предоставить либо европейскую временную защиту, либо же аналогичный статус по национальному законодательству, гражданам третьих стран, имевших в Украине постоянный вид на жительство, но которые не могут вернуться на родину, потому что это небезопасно.

Беженцы из Украины в Румынии

Решение Совета ЕС не предусматривает временной защиты для граждан третьих стран, не имевших постоянного вида на жительство в Украине, если их родина является безопасной страной. Речь идет прежде всего об иностранных студентах. В Еврокомиссии им обещают помочь в возвращении домой. Но государства ЕС могут и им предоставить временную защиту.

Какие права дает украинцам временная защита?

Кроме возможности пребывать на территории ЕС на протяжении действия директивы, временная защита дает и ряд других прав людям из Украины, спасающимся от войны. Это право на проживание, доступ к рынку труда и жилища, социальная и медицинская помощь. Под доступом к работе понимают не только возможность работать, но также и заниматься предпринимательством, и посещать курсы повышения квалификации или освоения новой профессии. А дети, прибывшие без родителей или других родственников, получают право на опекуна и доступ к школьному образованию.

Эти права привязаны не ко всему ЕС, а к конкретному государству. Для того, чтобы ими воспользоваться, нужно обратиться за разрешением на проживание в органы власти, занимающиеся вопросами временной защиты. В разных государствах это могут быть разные учреждения. Там перемещенным украинцам должны выдать документ, объясняющий понятным им языком их статус и права.

После получение разрешения на проживание, путешествовать в другие страны Шенгена можно будет по привычным для безвиза правилам: не более 90 дней за каждый 180-дневный период.

Это набор минимальных стандартов. Если какое-то государство Евросоюза предоставляет большую поддержку, то это только приветствуется.

Беженцы из Украины могут въехать в ЕС без биометрического паспорта

В то же время Еврокомиссия утвердила методические рекомендации пограничникам стран ЕС, соседствующим с Украиной. Он должны облегчить пересечение границы украинскими беженцами. Для этого пограничникам советуют ослабить контроль. Полноценную проверку следует проводить только, когда есть сомнения в идентификации личности или есть основания считать, что человек несет угрозу, например, террористическую. Чтобы избежать очередей, проверку личности можно проводить не только на границе, но и в других безопасных местах.

Беженцы на границе Словакии

Украины с биометрическими загранпаспортами могут въехать в ЕС без проблем. Сложнее ситуация с теми, кто не смог взять биометрику с собой или же у кого нет ни ее, ни вообще заграничного паспорта. Пограничникам рекомендуют выдавать им декларацию о въезде в ЕС и/или временный проездной документ. Важно, чтобы у людей, прибывающих на границу, был хоть какой-то документ - внутренний паспорт, просроченный загранпаспорт или же свидетельство о рождении для детей. Тогда пограничникам будет легче установить личность.

Таможенное оформление вещей и домашних животных

Еврокомиссия рекомендовала упростить ввоз в ЕС личных вещей беженцев. В частности, украинцев могут освободить от уплаты пошлин или НДС за некоммерческий ввоз вещей. Пограничникам рекомендовали также упростить ввоз домашних животных. Брюссельские чиновники уже проинформировали об этом ветеринарные органы соседних с Украиной государств.

В то же время пограничникам рекомендовали очень внимательно следить за тем, чтобы контрабандисты не воспользовались ситуацией и не попытались ввезти в ЕС опасные товары, например оружие или взрывчатку.

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