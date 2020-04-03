 Во Франции из-за коронавируса освободили более 6000 заключенных | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 04.04.2020

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Коронавирус

Во Франции из-за коронавируса освободили более 6000 заключенных

Из французских тюрем досрочно выпускают тех, у кого заканчивается срок лишения свободы либо имеются проблемы со здоровьем. Ранее коронавирус выявили у десятков заключенных и сотрудников тюрем.

Колючая проволока на тюремной стене

Во Франции из-за эпидемии коронавируса освободили 6266 заключенных. Об этом сообщило в пятницу, 3 апреля, агентство AFP со ссылкой на источник в министерстве юстиции страны. На 1 апреля в 188 французских тюрьмах содержались 66309 человек, за две недели их число уменьшилось почти на 10 процентов.

Ранее Минюст инициировал кампанию досрочного освобождения тех, у кого истекает срок лишения свободы либо имеются проблемы со здоровьем. Количество заключенных уменьшается еще и потому, что на фоне эпидемии юридический аппарат работает медленно, а людей в тюрьмы поступает меньше, отметил источник.

Ранее сообщалось, что SARS-CoV-2 был выявлен у 48 заключенных и 114 сотрудников тюрем. Правозащитники призывают освободить заключенных, которым осталось провести в тюрьме менее полугода.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Ута Штайнвер, Элла Володина


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