 Во Франции вновь протестуют ″желтые жилеты″ | Новости из Германии о Европе | DW | 26.01.2019

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Европа

Во Франции вновь протестуют "желтые жилеты"

В ряде французских городов одиннадцатые выходные подряд проходят протесты "желтых жилетов". Активисты не согласны с политикой президента Франции Макрона.

Акция протеста в Париже

В ряде городов Франции вновь проходят акции протеста "желтых жилетов" против политики президента страны Эмманюэля Макрона. В Париже в одиннадцатую субботу протестов, 26 января, вышли на улицы около трех тысяч активистов, примерно столько же участвовали в демонстрации в Тулузе в демонстрации участвовали несколько тысяч человек. В Бордо, по оценкам агентства AFP, в акции протеста приняли участие около 5 тысяч граждан. Акции также состоялись в Страсбурге и Марселе. К середине дня, по данным МВД, в протестах по всей стране участвовали 22 тысячи человек.

По информации французской радиостанции France Info, в Париже, нормандском Эврё, Тулузе и Нанте произошли беспорядки.

Контекст

Впервые с начала протестов в Париже призвали собраться на акцию "желтая ночь" на площади Бастилии. Улицы французских городов во время проведения акций патрулируют около 80 тысяч полицейских.

С ноября 2018 года

Неделю назад в антиправительственных протестах во многих городах страны участвовали в общей сложности около 84 тысяч человек. Протестующие отвергли предложение Макрона о "гражданском диалоге", с которым он выступил ранее на этой неделе, и потребовали его отставки.

Массовые протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона.

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    Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов, один из них ранен

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  • Скульптура на триумфальной арке, поврежденная во время протестов желтых жилетов

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    1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.

  • Автомобильная заправка во Франции

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?

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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

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