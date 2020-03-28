Во время пандемии в ФРГ премии до 1500 евро не будут облагаться налогом

В связи с пандемией коронавируса правительство Германии намерено не облагать налогом премии до 1500 евро. Об этом министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) сообщил газете Bild am Sonntag, интервью было опубликовано в воскресенье, 29 марта.

По словам министра, многие работодатели объявили о намерении выплатить бонусы своим сотрудникам, которые сегодня работают в "тяжелых условиях" - в том числе, врачи и санитары, продавцы и дальнобойщики. "Мы должны вознаградить эти усилия", - подчеркнул Шольц. Соответствующий указ будет опубликован в понедельник, 30 марта, отметил он.

На этой неделе стало известно, что сотрудники крупных торговых сетей Aldi, Lidl и Real получат бонус за тяжелую работу в период пандемии коронавируса. Однако из-за налогов премию решено было выплатить в форме купонов на получение товаров. Объединение розничной торговли Германии (HDE) выступило с требованием освободить от обложения налогом дополнительные выплаты работникам. Эту инициативу поддержали и депутаты от партий ХДС/ХСС и СДПГ.

Крупные компании не хотят платить за аренду закрытых магазинов

В то же время Олаф Шольц подверг критике решение крупных компаний приостановить выплаты за аренду своих помещений, которые стоят закрытыми во время пандемии. "Это сбивает с толку, когда крупные предприятия просто так объявляют о приостановке уплаты аренды", - заявил министр финансов. Он посоветовал компаниям и арендодателям кооперировать друг с другом, чтобы "вместе найти способ, как преодолеть этот кризис".

Ранее известные компании, среди которых Adidas, Deichmann, H&M, приостановили уплату аренды за помещения магазинов, которые должны быть закрыты в Германии предположительно до 19 апреля. Представители Deichmann заявили, что это "превентивная мера, чтобы сохранить экономическую дееспособность предприятия".

В связи с пандемией COVID-19 в ФРГ принята крупнейшая в истории страны антикризисная программа. Пострадавшим микропредприятиям и самозанятым выплатят по 9-15 тысяч евро и компенсации в 67% при неполном рабочем времени. Деньги предоставляются безвозмездно.

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