Вольфганг Ишингер - немецкий дипломат, глава ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности.
Вольфганг Фридрих Ишингер (Wolfgang Friedrich Ischinger) - немецкий дипломат, с 2009 года - председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности. В 2001 - 2006 годах работал послом Федеративной Республики Германия в Соединенных Штатах Америки. С 2006 по 2008 год - посол ФРГ Соединенном Королевстве Великобритании. Вольфганг Ишингер родился 6 апреля 1946 года в Нюртингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг).
США отказались от ужесточения санкций против газопровода "Северный поток-2", но по-прежнему дают понять, что надеются на его срыв. Связанный с этим конфликт между Вашингтоном и Берлином мы обсудили с бывшим послом ФРГ в США, председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером.
В преддверии встречи Большой семерки президент США Джо Байден предостерег Москву о том, что Вашингтон решительно ответит на действия России, наносящие вред США. С Владимиром Путиным Байден встретится после саммитов G7 и НАТО.
На Мюнхенской конференции по безопасности встретятся онлайн новый президент США Джо Байден и уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель. Глава MSC Вольфганг Ишингер поделился с DW мыслями о новом курсе США.