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Вольфганг Ишингер

Вольфганг Ишингер - немецкий дипломат, глава ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности.

Вольфганг Фридрих Ишингер (Wolfgang Friedrich Ischinger) - немецкий дипломат, с 2009 года - председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности. В 2001 - 2006 годах работал послом Федеративной Республики Германия в Соединенных Штатах Америки. С 2006 по 2008 год - посол ФРГ Соединенном Королевстве Великобритании. Вольфганг Ишингер родился 6 апреля 1946 года в Нюртингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

April 2019, Luftaufnahme des Luftwaffenstützpunkts Büchel in Rheinland-Pfalz

Немецкий эксперт против вывода ядерного оружия США из Германии 28.10.2021

Если Германия откажется от американских атомных бомб, то их могут разместить в Польше, указал Вольфганг Ишингер. По его мнению, это будет иметь весьма негативные последствия для безопасности Европы.
U.S. service members act as pallbearers for the service members killed in action during operations at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan August 27, 2021. Picture taken August 27, 2021. U.S. Marine Corps/1stLt. Mark Andries/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Политики в Германии обвинили США в провале стратегии в Афганистане 11.09.2021

По мнению экс-главы МВД ФРГ Шили, Вашингтон провалил стратегию в Афганистане. Бывший руководитель МИД Германии Фишер уверен, что вывод войск США создал вакуум, который "таит в себе огромные риски".
MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 14: Munich Security Conference (MSC) head Wolfgang Ischinger speaks during the 56th Munich Security Conference at Bayerischer Hof Hotel in Munich, Germany on February 14, 2020. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Вольфганг Ишингер: Афганистан дал европейцам урок на будущее 24.08.2021

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности призвал западные страны прекратить спорить друг с другом на фоне последствий конфликта в Афганистане.

Глава Мюнхенской конференции: будущее "Северного потока-2" еще не решено 11.06.2021

США отказались от ужесточения санкций против газопровода "Северный поток-2", но по-прежнему дают понять, что надеются на его срыв. Связанный с этим конфликт между Вашингтоном и Берлином мы обсудили с бывшим послом ФРГ в США, председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером.

Жесткое предупреждение Байдена Кремлю накануне саммита G7 (10.06.2021) 10.06.2021

В преддверии встречи Большой семерки президент США Джо Байден предостерег Москву о том, что Вашингтон решительно ответит на действия России, наносящие вред США. С Владимиром Путиным Байден встретится после саммитов G7 и НАТО.
15.05. 2019 im Adlon, Berlin

"Потсдамские встречи": как Германии и России выбраться из спирали эскалации 18.05.2021

Главной темой XXV германо-российской конференции "Потсдамские встречи" стал кризис в отношениях между Берлином и Москвой. Какими могут быть пути его преодоления? Участники дали свои рецепты.
MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 14: Munich Security Conference (MSC) head Wolfgang Ischinger speaks during the 56th Munich Security Conference at Bayerischer Hof Hotel in Munich, Germany on February 14, 2020. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Ишингер заявил о необходимости защиты от России в Европе 01.05.2021

Глава Мюнхенской конференции по безопасности выступает за то, чтобы Евросоюз научился использовать "язык силы". В отношениях с Россией он и за санкции, и за диалог.
6438645 14.01.2021 Russia's pipe-laying ship Fortuna is seen in the port ahead of the resumption of Nord Stream 2 gas pipeline construction, in Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Media, citing authorities in Denmark, reported that laying work is scheduled to begin in Danish waters in mid-January 2021. Dmitrij Leltschuk / Sputnik

В Европарламенте предлагают использовать "Северный поток - 2" для давления на Кремль 06.03.2021

Использование мощностей газопровода "Северный поток - 2" можно привязать к политическому курсу российского руководства, считает глава фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте.
France's President Emmanuel Macron (on the podium L) is displayed on screens as he talks with the chairman of the Munich Security Conference Wolfgang Ischinger during the 56th Munich Security Conference (MSC) in Munich, southern Germany, on February 15, 2020. - Macron said France was growing impatient with the lack of German response to its push to strengthen the European Union after Brexit. (Photo by Christof STACHE / AFP) (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

Чего ожидать от Мюнхенской конференции без участия России 19.02.2021

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в онлайн-формате. На ней выступят лидеры США, Германии и Франции. Представители России на форуме отсутствуют. Чего от него ожидать?
Bildkombo Angela Merkel und Joe Biden

Глава Мюнхенской конференции по безопасности: Европа окружена "огненным кольцом" 15.02.2021

На Мюнхенской конференции по безопасности встретятся онлайн новый президент США Джо Байден и уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель. Глава MSC Вольфганг Ишингер поделился с DW мыслями о новом курсе США.
MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 14: Munich Security Conference (MSC) head Wolfgang Ischinger speaks during the 56th Munich Security Conference at Bayerischer Hof Hotel in Munich, Germany on February 14, 2020. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Глава Мюнхенской конференции заявил об углублении кризиса отношений Москвы и Берлина 31.08.2020

"Нового дна" отношения ФРГ и России достигли после ситуации с Алексеем Навальным, заявил Der Spiegel глава Мюнхенской конференции Ишингер. Он не верит в успех возможных санкций в отношении РФ.
MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 14: Munich Security Conference (MSC) head Wolfgang Ischinger speaks during the 56th Munich Security Conference at Bayerischer Hof Hotel in Munich, Germany on February 14, 2020. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ЕС должен пригрозить применением военной силы в Ливии 29.06.2020

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер считает, что ЕС - в том числе и Берлин - должны научиться "языку силы" и пригрозить применением военных средств для установления мира в Ливии.

Munich Security Conference Chairman Wolfgang Ischinger speaks on the first day of the Munich Security Conference in Munich, Germany, Friday, Feb. 14, 2020. (AP Photo/Jens Meyer)b |

Мюнхенские "12 шагов" для Донбасса: что это было? 18.02.2020

Международная конференция по безопасности в Мюнхене отозвалась громким эхом в Киеве. Там возмущены подготовленным экспертами планом по разрешению конфликта в Донбассе. Что с ним не так - у DW.
05.02.2016 ***** ARCHIV - Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, spricht am 05.02.2016 auf einer Pressekonferenz in München (Bayern). Am 06.04.2016) wird der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz 70. Foto: Andreas Gebert/dpa (zu dpa Ein Mann für alle Krisen - Wolfgang Ischinger wird 70 vom 04.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава Мюнхенской конференции Ишингер внесен в списки "Миротворца" 18.02.2020

"Как известно, все, кого заносят в Чистилище сайта “Миротворец”, потом умирают", - говорится в сообщении пресс-службы "Миротворца", деятельность которого эксперты считают незаконной. В его базу внесен Вольфганг Ишингер.
München, Sicherheitskonferenz, msc, Bayern

Какие сигналы Германия посылает России с Мюнхенской конференции 15.02.2020

Первый день Мюнхенской конференции по безопасности запомнился опасениями из-за ослабления Запада, призывами к сотрудничеству с Россией и спорным мирным планом по Украине. Репортаж DW.
16.02.2019 Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, spricht im Rahmen der Muenchner Sicherheitskonferenz (MSC) in Muenchen, 16.02.2019. Muenchen Germany *** Chancellor Angela Merkel CDU speaks at the Munich Security Conference MSC in Munich 16 02 2019 Munich Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xFlorianxGaertner/photothek.netx

Ангела Меркель не будет участвовать в Мюнхенской конференции 10.02.2020

На Мюнхенской конференции по безопасности Германию будут представлять министры иностранных дел, обороны и внутренних дел, сообщил председатель форума Вольфганг Ишингер.
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