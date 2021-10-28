Вольфганг Ишингер

Глава Мюнхенской конференции: будущее "Северного потока-2" еще не решено

США отказались от ужесточения санкций против газопровода "Северный поток-2", но по-прежнему дают понять, что надеются на его срыв. Связанный с этим конфликт между Вашингтоном и Берлином мы обсудили с бывшим послом ФРГ в США, председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером.