Ишингер об Украине: У Запада - проблема двойных стандартов

Требуя у глобального Юга поддержки своей позиции по Украине, Запад сталкивается с вопросом о том, почему мнение Юга не учитывают на Ближнем Востоке, указал в беседе с DW экс-глава MSC Вольфганг Ишингер.

Результатом того, каким образом Запад относится к глобальным кризисам - таким, как война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке, - становится проблема доверия к западному миру и к демократическому Западу в целом. Такое мнение высказал экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) в беседе с DW на тему итогов саммита "большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро в среду, 20 ноября.

Экс-председатель MSC Вольфганг Ишингер (фото из архива) Фото: Richard Walker/DW

"Если мы считаем, что должны и можем по праву требовать от стран глобального Юга поддержки в противостоянии России и ее жестокой, агрессивной войне против Украины, то у нас возникают проблемы с ответом на вопросы представителей глобального Юга, когда они говорят нам: "Хорошо, а как насчет вашей готовности поддержать наши взгляды, когда речь идет о ситуации на Ближнем Востоке?" - аргументировал Ишингер.

"Вот что я подразумеваю под двойными стандартами. Это проблема, и она быстро не исчезнет. Это проблема доверия к западному миру, к демократическому Западу в целом", - пояснил он.

Экс-глава MSC добавил, что надеется на окончание войн в Украине и на Ближнем Востоке в 2025 году.

Вольфганг Ишингер о ситуации в Германии

Говоря о ситуации в Германии, готовящейся к досрочным парламентским выборам после развала правящей коалиции канцера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), Ишингер отметил, что страна находится не в лучшей экономической ситуации, учитывая потерю рабочих мест и отсутствие роста ВВП. Однако, помимо экономических вызовов, есть еще вызовы европейского характера и вызовы в сфере европейской безопасности, подчеркнул собеседник DW.

"Сейчас крайне необходимо лидерство. Как могут Германия и Франция, и, как я надеюсь, другие страны, такие, как Польша и Италия - как они могут сформировать сильное лидерство внутри Европейского Союза по геополитическим вопросам, включая войну в Украине, если в Германии на протяжении еще нескольких недель не будет формально установленного правительства?" - констатировал он.

Ишингер выразил надежду, что весной у Германии снова появится правительство "с программой и видением того, как продвинуть ЕС вперед". Указав, что Берлин является самым крупным донором в ЕС, он добавил, что, "если эта способность Германии будет снижена по экономическим причинам, от этого пострадает весь европейский проект".

"Иными словами, речь идет не только о богатстве и процветании немецких граждан, но и о будущем европейского проекта и безопасности нашего континента", - отметил он.