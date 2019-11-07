Возвращение смертной казни поддерживает почти половина россиян

Почти половина россиян (49 процентов) поддержали бы возвращение смертной казни. Таковы результаты опроса, которые в четверг, 7 ноября, опубликовал аналитический центр Юрия Левады. По данным социологов, 33% опрошенных считают, что "следует восстановить смертную казнь в прежних размерах (так, как это было в начале 90-х годов)". Еще 16% респондентов выступают за то, чтобы расширить применение смертной казни. В сравнении с опросом на эту же тему, проведенном в январе 2017 года, число сторонников смертной казни выросло на 5 процентных пунктов.

Среди наиболее активных сторонников возврата смертной казни люди в возрасте 40-54 лет (53%) и более 55 лет (54%). Образовательный статус особого значения не имеет. За смертную казнь высказались 46% респондентов с высшим образованием и 53% - со средним образованием и ниже.

В пятерку преступлений, за совершение которых обвиняемый может быть приговорен к смертной казни, вошли: изнасилование несовершеннолетних (72%), серийные убийства (64%), умышленные убийства (45%), терроризм (44%), торговля наркотиками (39%) и коррупция (26%).

Современная Россия и смертная казнь

Согласно официальным данным, последняя смертная казнь в России состоялась в 1996 году. И хотя в Уголовном кодексе РФ до сих пор присутствует, к примеру, статья 59 "Смертная казнь", в последние 23 года она официально не применялась.

16 мая 1996 года президент России Борис Ельцин издал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". Де-факто с этого момента в России вступил в силу неофициальный мораторий на применение смертной казни, поскольку Ельцин перестал рассматривать дела приговоренных к высшей мере.

16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (в мирное время), который так и не был ратифицирован Госдумой РФ.

Наконец, 19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ принял решение, согласно которому никакие суды в России более не могут выносить смертные приговоры.

Единственной страной в Европе, где сохраняется смертная казнь, остается Белорусь.

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