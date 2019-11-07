 Возвращение смертной казни поддерживает почти половина россиян | Новости из Германии о России | DW | 07.11.2019

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Россия

Возвращение смертной казни поддерживает почти половина россиян

В сравнении с опросом на эту же тему, проведенном в январе 2017 года, число сторонников смертной казни выросло на пять процентных пунктов.

Акция против смертных приговоров

Акция против смертных приговоров

Почти половина россиян (49 процентов) поддержали бы возвращение смертной казни. Таковы результаты опроса, которые в четверг, 7 ноября, опубликовал аналитический центр Юрия Левады. По данным социологов, 33% опрошенных считают, что "следует восстановить смертную казнь в прежних размерах (так, как это было в начале 90-х годов)". Еще 16% респондентов выступают за то, чтобы расширить применение смертной казни. В сравнении с опросом на эту же тему, проведенном в январе 2017 года, число сторонников смертной казни выросло на 5 процентных пунктов.

Среди наиболее активных сторонников возврата смертной казни люди в возрасте 40-54 лет (53%) и более 55 лет (54%). Образовательный статус особого значения не имеет. За смертную казнь высказались 46% респондентов с высшим образованием и 53% - со средним образованием и ниже. 

В пятерку преступлений, за совершение которых обвиняемый может быть приговорен к смертной казни, вошли: изнасилование несовершеннолетних (72%), серийные убийства (64%), умышленные убийства (45%), терроризм (44%), торговля наркотиками (39%) и коррупция (26%).

Современная Россия и смертная казнь

Согласно официальным данным, последняя смертная казнь в России состоялась в 1996 году. И хотя в Уголовном кодексе РФ до сих пор присутствует, к примеру, статья 59 "Смертная казнь", в последние 23 года она официально не применялась.

Контекст

Четыре человека в Беларуси могут быть в любой момент расстреляны. Об этом 5 октября заявил правозащитник Андрей Полуда, представляя доклад о ситуации со смертной казнью в Беларуси. (05.10.2016)

16 октября 1946 года в Нюрнберге был казнен Йоахим фон Риббентроп. А вслед за ним и другие нацисты. Как именно приводились в исполнение приговоры? (16.10.2019)

В 2016 году в мире был казнен 1031 человек, кроме того вынесено еще 3117 смертных приговоров. Правозащитники не учли данные Китая, где речь может идти еще о тысячах случаев. (11.04.2017)

16 мая 1996 года президент России Борис Ельцин издал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". Де-факто с этого момента в России вступил в силу неофициальный мораторий на применение смертной казни, поскольку Ельцин перестал рассматривать дела приговоренных к высшей мере.

16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (в мирное время), который так и не был ратифицирован Госдумой РФ.

Наконец, 19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ принял решение, согласно которому никакие суды в России более не могут выносить смертные приговоры. 

Единственной страной в Европе, где сохраняется смертная казнь, остается Белорусь.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 01:09

Кто лидирует по числу смертных казней в мире?

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

Опроса Левада-центра

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Геофактор 01.04.2014: Высшая мера наказания - казнят реже, приговоры выносят чаще  

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