 Возвращение вытрезвителей, или Назад в СССР | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 07.11.2019

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Россия

Возвращение вытрезвителей, или Назад в СССР

Законопроект о возвращении системы вытрезвителей в России Госдума приняла в первом чтении. Карикатурист Сергей Елкин о том, в каком направлении движется страна.

Путин и Медведев рассуждают о вытрезвителях и возрождении СССР - карикатура Сергея Елкина

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    В 2009 году пиво Tactical Nuclear Penguin из шотландской пивоварни BrewDog было признано самым крепким в мире. "Ядерный пингвин" рождается в результате частичной заморозки пива, при которой алкоголь концентрируется в незамерзшей жидкости, что и позволяет получить очень крепкое пиво. Шотландские пивовары рекомендуют вкушать его в малых дозах, как "хороший виски или альбом Фрэнка Заппы".

  • Struise. Black Damnation VI-Messy: 39%

    Самые крепкие сорта пива

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    Еще один претендент на звание самого крепкого пива мира в 2009 году - Schorschbock из немецкой пивоварни Schorschbräu. Пиво этой марки с содержанием алкоголя 31% появилось на рынке в 2008 году и тогда было самым крепким в мире. В 2010 году 40-градусное Schorschbock отобрало пальму первенства у "ядерного пингвина" из BrewDog.

  • BrewDog. Sink the Bismarck!: 41%

    Самые крепкие сорта пива

    BrewDog. Sink the Bismarck!: 41%

    Шотландцы из BrewDog тоже не медлили и в кратчайшие сроки выпустили еще более крепкое пиво с дерзким названием "Утопи "Бисмарка"!". Пиво, цитирующее в названии крупнейший линкор нацистской Германии, содержит в четыре раза больше хмеля, чем обычный эль, а высокая крепость достигается четырехкратным вымораживанием воды. Бутылка стоит 100 евро.

  • BrewDog. The End of History: 55%

    Самые крепкие сорта пива

    BrewDog. The End of History: 55%

    В борьбе за титул "Самое крепкое пиво мира" BrewDog изобрел также светлый эль с содержанием алкоголя 55%. В 2010 году пивоварня выпустила целых 12 бутылок, упакованных в звериные чучела, стоимостью 750 евро за штуку. В 2016 году с помощью краудфандинга были найдены средства для новой серии "Конца истории". Инвесторы, вложившие в фирму 20.000 долларов, получали такой сувенир в подарок.

  • Schorschbräu. Schorschbock 57: 57%

    Самые крепкие сорта пива

    Schorschbräu. Schorschbock 57: 57%

    Самое крепкое пиво Германии - Schorschbock 57 из пивоварни Schorschbräu - появилось на рынке в 2011 году. Больше чем 57 % алкоголя, утверждают пивовары, получить невозможно, не нарушая 500-летнего Закона о чистоте пива. Пиво было выпущено количеством 36 бутылок по цене 200 евро каждая.

  • 't Koelschip. Start the Future: 60%

    Самые крепкие сорта пива

    't Koelschip. Start the Future: 60%

    Нидерландская пивоварня 't Koelschip ответила немцам и шотландцам пивом Start the Future - тоже обозримое число бутылок, но гораздо дешевле, чем экзотическая "звериная" серия BrewDogs: всего 35 евро за штуку.

  • Brewmeister. Armageddon: 65%

    Самые крепкие сорта пива

    Brewmeister. Armageddon: 65%

    Участвует в соперничестве за титул "Самое крепкое пиво мира" и шотландская пивоварня Brewmeister, выпустившая в 2012 году серию "Армагеддон". Однако потом выяснилось, что этанол, то есть чистый спирт, был добавлен впоследствии. "Конец времен" поэтому исчез из ассортимента.

  • Brewmeister. Snake Venom: 67.5%

    Самые крепкие сорта пива

    Brewmeister. Snake Venom: 67.5%

    Год спустя Brewmeister выдал на гора еще более крепкое пиво - одна бутылка "Змеиного яда" содержит алкоголь в объеме, аналогичном 15 стопкам водки. На этикетке содержится рекомендация пить не больше, чем 35 миллилитров за раз. Пуристы, впрочем, пивом этот ерш не считают, потому что и его крепость была увеличена с помощью добавок алкоголя.

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


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