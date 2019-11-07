Возвращение вытрезвителей, или Назад в СССР

Законопроект о возвращении системы вытрезвителей в России Госдума приняла в первом чтении. Карикатурист Сергей Елкин о том, в каком направлении движется страна.
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