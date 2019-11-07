Возвращение вытрезвителей, или Назад в СССР

Самые крепкие сорта пива

Schorschbräu. Schorschbock 40: 40%

Еще один претендент на звание самого крепкого пива мира в 2009 году - Schorschbock из немецкой пивоварни Schorschbräu. Пиво этой марки с содержанием алкоголя 31% появилось на рынке в 2008 году и тогда было самым крепким в мире. В 2010 году 40-градусное Schorschbock отобрало пальму первенства у "ядерного пингвина" из BrewDog.