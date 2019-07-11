Водяная собака - приемная мама волчицы-беспризорницы (фото)

Люнебургская пустошь • Пару недель назад мы рассказывали о маленькой волчице, случайно найденной в лесу между Дрезденом и Баутценом в конце мая. Теперь она подрастает и будет жить в парке дикой природы Люнебургская пустошь (Wildpark Lüneburger Heide) в Нижней Саксонии. Волчья жизнь бывшей беспризорницы постепенно налаживается. Как видно на этой новой фотографии из парка, она уже нашла себе подругу и своего рода приемную маму - испанскую водяную собаку Вегу. Вега - опытная и терпеливая приемная мать. В прошлом году она уже участвовала в воспитании волчонка.

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Природные парки в Германии

Природные парки в Германии Отдых на природе Все шестнадцать немецких национальных парков (Nationalpark) в нашей туристической рубрике мы уже представили. Теперь подошел черед природных парков (Naturpark), но их в Германии намного больше - более сотни, поэтому сегодня ограничимся тремя десятками. Будет интересно - пишите, продолжим. Итак, начнем с самого большого по площади немецкого природного парка...

Природные парки в Германии Альтмюльталь Природный парк Альтмюльталь (Naturpark Altmühltal). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1969. Площадь: 2962 квадратных километра.

Природные парки в Германии Аммерские Альпы Природный парк Аммерские Альпы (Naturpark Ammergauer Alpen). Федеральная земля Бавария. Год создания: 2017. Площадь: 227 квадратных километра.

Природные парки в Германии Щецинский залив Природный парк в Щецинском заливе (Naturpark Am Stettiner Haff). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 2005. Площадь: 537 квадратных километров.

Природные парки в Германии Арнсбергский лес Природный парк Арнсбергский лес (Naturpark Arnsberger Wald). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1961. Площадь: 482 квадратных километра.

Природные парки в Германии Природный парк Барним Природный парк Барним (Naturpark Barnim). Федеральные земли Берлин и Бранденбург. Год создания: 1999. Площадь: 749 квадратных километров. На фотографии - бывший Коринский монастырь (Kloster Chorin), расположенный на территории парка.

Природные парки в Германии Баварский Рён Природный парк Баварский Рён (Naturpark Bayerische Rhön). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1967. Площадь: 1245 квадратных километров.

Природные парки в Германии Бергишес Ланд Природный парк Бергишес Ланд (Naturpark Bergisches Land). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1973. Площадь: 1917 квадратных километров. На фотографии для нас уже сервирован традиционный бергский кофейный стол (Bergische Kaffeetafel) - прекрасный способ подкрепиться, нагуляв аппетит на свежем воздухе.

Природные парки в Германии Фельдбергер-Зеенландшафт Природный парк Фельдбергер-Зеенландшафт (Naturpark Feldberger Seenlandschaft). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1997. Площадь: 345 квадратных километров. На фотографии: обитатель этого озерного края - орлан-белохвост.

Природные парки в Германии Фихтельгебирге Природный парк Фихтельгебирге (Naturpark Fichtelgebirge). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1028 квадратных километров.

Природные парки в Германии Долина реки Пене Природный парк Долина реки Пене (Naturpark Flusslandschaft Peenetal). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 2011. Площадь: 334 квадратных километра. На фотографии: гнездо бакланов.

Природные парки в Германии Франконская Швейцария - Фельденштайнер Форст Природный парк Франконская Швейцария - Фельденштайнер Форст (Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1995. Площадь: 2346 квадратных километров. На фотографии: развалины замка Найдек во Франконской Швейцарии.

Природные парки в Германии Гарц В немецком регионе Гарц находится сразу три природных парка и один национальный парк. Один из них - Природный парк Гарц / Саксония-Анхальт (Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt). Год создания: 2003. Площадь: 1660 квадратных километров. Эта фотография сделана в долине реки Ильзе.

Природные парки в Германии Гессенский Рён Природный парк Гессенский Рён (Naturpark Hessische Rhön). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1963. Площадь: 700 квадратных километров. Так здесь выглядит звездное небо, снятое на фотокамеру с многочасовой выдержкой.

Природные парки в Германии Осторов Узедом Природный парк на острове Узедом (Naturpark Insel Usedom). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1999. Площадь: 632 квадратных километра.На фотографии: молодая косуля, вышедшая из леса на скошенное поле.

Природные парки в Германии Кифхойзер Природный парк Кифхойзер, он же - Кюфхёйзер (Naturpark Kyffhäuser). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 2008. Площадь: 305 квадратных километров.

Природные парки в Германии Лан-Дилль Природный парк Лан-Дилльское нагорье (Naturpark Lahn-Dill-Bergland). Федеральная земля Гессен. Год создания: 2007. Площадь: 874 квадратных километра. На фотографии: исток реки Лан.

Природные парки в Германии Лауэнбургские озера Природный парк Лауэнбургские озера (Naturpark Lauenburgische Seen). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 1961. Площадь: 474 квадратных километра.

Природные парки в Германии Люнебургская пустошь Природный парк Люнебургская пустошь (Naturpark Lüneburger Heide) - старейший в Германии. Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1921. Площадь: 1130 квадратных километров. На фотографии: овцы здешней люнебургской породы (Lüneburger Heidschnucke), отличающиеся неприхотливостью и выносливостью.

Природные парки в Германии Бранденбургская Швейцария Природный парк Бранденбургская Швейцария (Naturpark Märkische Schweiz). Федеральная земля Бранденбург. Год создания: 1990. Площадь: 205 квадратных километров. На фотографии: мельница Прицхагенер мюле (Pritzhagener Mühle).

Природные парки в Германии Верхний Дунай Природный парк Верхний Дунай (Naturpark Obere Donau). Федеральная земля Баден-Вюртемберг. Год создания: 1980. Площадь: 857 квадратных километров.

Природные парки в Германии Пфальцский лес Природный парк Пфальцский Лес (Naturpark Pfälzerwald). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1958. Площадь: 1798 квадратных километров.

Природные парки в Германии Саар-Хунсрюк Природный парк Саар-Хунсрюк (Naturpark Saar-Hunsrück). Федеральные земли Саар и Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1980. Площадь: 1938 квадратных километров. На фотографии: петля реки Саар (Saarschleife) около Метлаха.

Природные парки в Германии Бухта Шлей Природный парк Шлей (Naturpark Schlei). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 2008. Площадь: 498 квадратных километров. Шлей - узкая и длинная бухта Балтийского моря на севере Германии.

Природные парки в Германии Зибенгебирге Природный парк Зибенгебирге, в переводе - Семигорье (Naturpark Siebengebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1959. Площадь: 112 квадратных километров. На фотографии: замок Драхенбург (Drachenburg), расположенный в этом регионе.

Природные парки в Германии Штайгервальд Природный парк Штайгервальд (Naturpark Steigerwald). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1280 квадратных километров.

Природные парки в Германии Таунус Природный парк Таунус (Naturpark Taunus). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1962. Площадь: 1348 квадратных километров. На фотографии: вид из Таунуса на небоскребы Франкфкурта-на-Майне.

Природные парки в Германии Тевтобургский лес Природный парк Тевтобургский лес / Эгге (Naturpark Teutoburger Wald/ Eggegebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1965. Площадь: 2711 квадратных километров. На фотографии: скалы Экстернштайне.

Природные парки в Германии Тюрингский лес Природный парк Тюрингский лес (Naturpark Thüringer Wald). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 1990. Площадь: 2082 квадратных километра.

Природные парки в Германии Вулканический Айфель Природный и геологический парк Вулканический Айфель (Natur- und Geopark Vulkaneifel). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 2010. Площадь: 980 квадратных километров. На фотографии: озеро в кратере потухшего вулкана около Дауна (Daun).

Природные парки в Германии Везерское нагорье Природный парк Везерское нагорье Шаумбург-Гамельн (Naturpark Weserbergland Schaumburg-Hamel). Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1975. Площадь: 1116 квадратных километров. На фотографии: река Везер. Автор: Максим Нелюбин



Немецкие национальные парки

Немецкие национальные парки Охрана природы в Германии В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков (Nationalpark), немногим более сотни природных парков (Naturpark) и более 8,5 тысяч природоохранных зон или заповедных территорий (Naturschutzgebiet). Первые природоохранные зоны появились здесь еще во времена Веймарской республики, в законодательство которой понятие "Naturschutzgebiet" было включено в 1920 году.

Немецкие национальные парки Статистика и площади На шестнадцать национальных парков без учета морских территорий приходится всего 0,6 процента площади Германии. Природные парки, где действует наименее строгий охранный режим, занимают 25 процентов (!) территории страны. Многочисленные природоохранные зоны - это в общей сложности еще около четырех процентов площади.

Немецкие национальные парки Парки и парки В некоторых регионах природные парки граничат с национальными парками - например, в Баварском лесу. А в регионе Гарц - вообще три природных парка и один национальный. Национальные парки мы здесь перечислим полностью, но для начала назовем хотя бы несколько популярных природных парков в Германии.

Немецкие национальные парки Природные парки Например, жителям Кельна, Дюссельдорфа или Бонна - прямая дорога в соседний природный парк Бергишес Ланд (Naturpark Bergisches Land). В позапрошлом веке эти места даже называли "Прусской Сибирью" - такие они были дикие и дремучие. Неподалеку также находится парк Семигорье (Naturpark Siebengebirge). Из Гамбурга - рукой подать до Люнебургской пустоши (Naturpark Lüneburger Heide).

Немецкие национальные парки Баварский лес Первый немецкий национальный парк был открыт в 1970 году в Баварском лесу - Nationalpark Bayerischer Wald. Здесь встречаются редкие в Германии животные - например, глухари, рыси, сапсаны, лесные кошки и черные аисты. Большая часть этого парка лежит на высоте выше тысячи метров. Ежегодно здесь бывает более 700 тысяч туристов.

Немецкие национальные парки Берхтесгаден Второй национальный парк Германии - Nationalpark Berchtesgaden - также находится в Баварии. Он был создан в районе Берхтесгаден в 1978 году и является единственным высокогорным немецким национальным парком. Расположен на высоте от 600 до 2700 метров над уровнем моря. Этот парк ежегодно посещает около 1,6 миллиона человек.

Немецкие национальные парки Шлезвиг-Гольштейнские ватты Следующие три парка основали в 1985, 1986 и 1900 годах на прибрежных мелководьях Северного моря. В 2009 году Ваттовые мелководья Германии, Нидерландов и Дании внесли в список Всемирного природного наследия. В Национальном парке Шлезвиг-Гольштейнские ватты (Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer) встречается около 3200 видов животных. В целом на всех этих мелководьях - 10 тысяч видов!

Немецкие национальные парки Нижнесаксонские ватты Национальный парк Нижнесаксонские ватты (Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer) окружает Восточно-Фризские острова. Семь из них - обитаемые: Боркум, Юист, Нордерней, Бальтрум, Лангеог, Шпикерог, Вангероге. Ваттовые мелководья играют, в частности, важную роль для охраны морских и околоводных птиц, которые выводят здесь потомство или останавливаются во время сезонной миграции.

Немецкие национальные парки Гамбургское ваттовое море Национальный парк Гамбургское ваттовое море (Hamburgisches Wattenmeer) - самый небольшой по площади среди трех немецких прибрежных парков на Северном море. Он находится в устье Эльбы недалеко от Куксхафена. В парке обитает 2000 видов животных, из них около 250 видов встречаются только на здешних засоленных лугах. В список ЮНЕСКО этот парк включили позже двух других - в 2011 году.

Немецкие национальные парки Национальный парк Ясмунд На балтийском острове Рюген находится Национальный парк Ясмунд (Nationalpark Jasmund) - самый маленький в Германии. Основан в 1990 году. Особой известью пользуются прибрежные Меловые скалы, служившие мотивом для мастера ландшафтной живописи Каспара Давида Фридриха. Часть здешнего Старого букового леса внесена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Немецкие национальные парки Национальный парк Мюриц Национальный парк Мюриц (Müritz-Nationalpark) был основан в 1990 году на территории Мекленбургского поозерья, сформировавшегося около 15 тысяч лет назад во время Ледникового периода. Более десяти процентов территории приходится на озера, еще восемь процентов - на болота. На фотографии - одна из березовых рощ. Отметим также, что здешний буковый лес Серран включен в список Всемирного наследия.

Немецкие национальные парки Саксонская Швейцария Эти места около Дрездена в особом представлении не нуждаются. Национальный парк Саксонская Швейцария (Nationalpark Sächsische Schweiz), созданный в 1990 году, славится своими горными ландшафтами. В позапрошлом веке здесь хотели начать активно добывать песчаник, что вызвало протесты. В 1910 было создано общество по защите гор, а в ГДР эти места были взяты под охрану в 1956 году.

Немецкие национальные парки Нижняя Долина Одера Национальный парк Нижняя Долина Одера (Nationalpark Unteres Odertal) основали в Германии в 1995 году на этой приграничной реке в районе Уккермарк. Парк простирается вдоль Одера на полосе шириной от двух до восьми километров. Особой известностью здесь пользуются деревни с многочисленными гнездами аистов на крышах. Заливные луга служат местом отдыха перелетных птиц.

Немецкие национальные парки Переднепомеранские лагуны Национальный парк Переднепомеранские лагуны (Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft) был создан в ГДР незадолго до воссоединения Германии. Примерно половина площади парка приходится на лагуны - здешние мелководья Балтийского моря. Также он занимает часть полуострова Фишланд-Дарс-Цингст, а также острова Хиддензе, прозванного "Балтийским Капри".

Немецкие национальные парки Национальный парк Хайних В этом обзоре уже несколько раз упоминались старые буковые леса в разных местах, включенные в список Всемирного природного наследия ЮНСЕКО. Национальный парк Хайних (Nationalpark Hainich) был создан в 1997 исключительно для охраны такого здешнего древнего лесного массива. Он является единственным национальным парком в Тюрингии. Эта фотография была сделана во время цветения черемши.

Немецкие национальные парки Айфель Такие представители семейства землеройковых - малые куроты (нем. Sumpfspitzmaus) - обитают в Национальном парке Айфель (Nationalpark Eifel). Он был основан на границе с Бельгией в 2004 году. Здесь встречается более 900 видов охраняемых животных и растений. Для посетителей проложено 240 километров пеших и более 100 километров велосипедных маршрутов.

Немецкие национальные парки Келлервальд-Эдерзе Национальный парк Келлервальд-Эдерзе (Nationalpark Kellerwald-Edersee), основанный в 2004 году в Гессене, принадлежит к числу пяти немецких буковых лесов, включенных в список Всемирного наследия. На территории парка нет населенных пунктов. Уникальный лес сохранился в первозданном виде, так как долгое время им владели здешние князья, использовавшие эти места в качестве охотничьих угодий.

Немецкие национальные парки Гарц Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Национальный парк Гарц (Nationalpark Harz), созданный в 1990 году и расширенный в 2006 году, занимает сейчас около 10 процентов территории этого региона и является крупнейшим по площади лесным национальным парком Германии.

Немецкие национальные парки Шварцвальд Национальный парк Шварцвальд (Nationalpark Schwarzwald) расположен в одном из самых популярных лесных туристических регионов Германии - знаменитом немецком "Чернолесье". Был основан в 2014 году в северной части Шварцвальда и стал первым национальным парком федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Немецкие национальные парки Хунсрюк-Хохвальд Этот самый молодой национальный парк Германии был создан в 2015 году на границе двух федеральных земель - Рейнланд-Пфальца и Саара. Национальный парк Хунсрюк-Хохвальд (Nationalpark Hunsrück-Hochwald) расположен в южной части горного региона Хунсрюк на высоте от 400 до 700 метров над уровнем моря. Автор: Максим Нелюбин



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