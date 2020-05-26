Водород и геополитика: что бум H2 в Германии мог бы означать для России

Почему в Германии и Евросоюзе в последнее время столько разговоров про водород и водородную экономику? Потому что, с одной стороны, в Европе, а также в Азии - Японии, Южной Корее, Китае, после многолетних исследований и разработок созрели или как раз сейчас вызревают самые разные технологии применения H2.

С другой стороны, потому что на эти технологии, в большинстве своем экологичные, в условиях усиливающейся борьбы против глобального потепления значительно вырос спрос. В рамках Парижского соглашения по климату страны ЕС взяли на себя обязательства по существенному сокращению выбросов в атмосферу парникового газа CO2, и широкое внедрение водородных технологий рассматривается как один из магистральных путей достижения поставленных целей.

"Зеленый водород" вместо нефти, газа и угля

При этом речь идет не только и даже не столько о легковых и грузовых автомобилях на водородном топливе. В Европе, особенно в Германии, на первом плане скорее другие аспекты: Power to gas (P2G), технология получения "зеленого водорода" из воды методом электролиза с применением возобновляемых источников энергии (ВИЭ), использование такого экологически чистого H2 в качестве накопителя избыточной энергии ВИЭ, как топливо при производстве электроэнергии и тепла, как горючее для поездов, как промышленное сырье.

Бремерфёрде. С 2018 года на северо-западе ФРГ регулярно ходят водородные электрички

На металлургических, химических, нефтеперерабатывающих и других индустриальных производствах "зеленый водород" призван заменить в различных процессах тот H2, который в настоящее время получают из ископаемых углеводородов, например из природного газа, выделяя при этом в атмосферу CO2.

В 2019 году в разных странах Европы осуществили уже целый ряд проектов по использованию водорода вместо нефти, газа и угля. Из-за пандемии коронавируса тема водорода на несколько месяцев ушла на задний план, но сейчас возвращается, причем, похоже, вызывает даже еще больше интереса. Это связано с тем, что для преодоления последствий пандемии в разных странах и в целом в ЕС готовятся гигантские программы стимулирования экономики, и есть очевидное стремление направить выделяемые средства на развитие наиболее инновационных, перспективных и экологичных технологий.

H2 нужен для декарбонизации экономики

Так что весьма симптоматично, что в течение мая, пока в Берлине правительство Германии, по сообщениям СМИ, дорабатывало национальную водородную стратегию, обнародование которой ждали еще в конце прошлого года, объединение работающих на рынке ФРГ операторов магистральных газопроводов FNB Gas представило план перевода к 2030 году части немецкой газопроводной системы на транспортировку водорода.

Гамбург. Установка для получения "зеленого водорода" по технологии Power to gas

Одновременно сразу два авторитетных научных центра опубликовали исследования о различных аспектах широкого внедрения H2. При этом ученые Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (Energiewirtschaftliches Institut, EWI) сосредоточились, скорее, на технологических вопросах, тогда как эксперты берлинского Фонда науки и политики (SWP), консультирующие правительство и парламент ФРГ, а также органы ЕС по внешнеполитическим вопросам, рассмотрели "Международные измерения немецкой водородной политики".

Оба авторских коллектива подчеркивают разнообразные возможности использования H2. "Водород благодаря многочисленным опциям его производства, транспортировки, хранения и применения является уникальным энергоносителем для декарбонизации различных секторов экономики", - констатируют, например, кельнские ученые. Под декарбонизацией понимается сокращение использования ископаемых углеводородов вплоть до полного отказа от угля, нефти и природного газа.

Германия зависит от импорта энергоносителей и сырья

В то же время EWI призывает пока не сосредотачиваться исключительно на электролизе и получении "зеленого водорода", а использовать, особенно на начальных стадиях развития водородной экономики, различные технологии производства H2. В том числе и вырабатывать его из природного газа, но без выделения CO2 в атмосферу.

Дрезден. В 2018 году здесь открылась первая на юго-востоке ФРГ заправка для водородных автомобилей

В любом случае, и тут эксперты EWI и SWP едины в своих оценках, Германии не хватит собственных ресурсов для создания водородной экономики. ФРГ придется осуществлять широкомасштабный импорт либо электроэнергии для производства "зеленого водорода", либо его самого, либо природного газа или уже полученных из него различных вариантов "не зеленого" H2, отмечается в кельнском исследовании. В любом случае немецкая водородная стратегия будет иметь внешнеэкономические и внешнеполитические последствия, предупреждает авторский коллектив из Берлина.

В EWI полагают, что закупки большого количества электроэнергии у европейских соседей маловероятны, а вот импорт "зеленого водорода" из стран ЕС, имеющих значительный потенциал развития возобновляемой энергетики, они считают вполне перспективным.

"Водород можно было бы доставлять в Германию, примешивая его к газу в уже имеющихся газопроводах, перепрофилировав газопроводы, а также в сжиженном или химически связанном состоянии в судах или по железной дороге", - говорится в исследовании. К тому же в перспективе его можно было бы получать, например, из таких североафриканских стран, как Алжир и Марокко, или из государств Среднего Востока, активно развивающих сейчас возобновляемую энергетику.

EWI за импорт "голубого" и "бирюзового" водорода

Вполне возможным в EWI считают также производство в Германии из импортируемого природного газа так называемого "голубого" и "бирюзового" водорода, получаемых путем, соответственно, паровой конверсии или пиролиза метана при последующем улавливании и хранении CO2.

Майнц. Установку Power to gas соорудили вместе со специалистом по промышленным газам Linde

Более предпочтительным кельнским ученым видится, однако, импорт уже готового "голубого" и "бирюзового" H2, произведенного непосредственно в странах, добывающих природный газ. Однако Россию в качестве возможного партнера они в данном случае, похоже, не рассматривают, поскольку она в исследовании EWI вообще не упоминается.

Иной подход - у экспертов SWP. В одной из глав своего исследования под названием "Водородная геополитика" они сначала отмечают, что "к очевидным проигравшим" энергетического перехода на возобновляемую энергетику и водород "относятся нефтегазовая промышленность, а также богатые нефтью и газом страны".

SWP призывает привлечь Россию к энергетической трансформации

В то же время "благодаря своему опыту обращения с газами и их сжижения" такие страны могли бы стать "важными участниками выстраивания с помощью H2 цепочек создания добавленной стоимости". Водород, указывают эксперты SWP, может открыть нефтяным державам новые источники дохода: "Это важно с точки зрения внешней политики и политики безопасности, поскольку предотвратит дестабилизацию отдельных стран и целых регионов".

Хемниц. В 2019 году в местном Техническом университете открылась лаборатория по изучению H2

"С точки зрения климатической политики также было бы весьма рациональным привлечь Россию, Саудовскую Аравию и подобные государства к энергетической трансформации. Дать этим странам перспективу в климатически нейтральной энергетической системе - означает получить шанс на тройные дивиденды: в климатической политике, при использовании потенциала водорода и во внешней политике", - убеждают своих читателей в политических кругах Германии эксперты SWP.

Иными словами, они призывают их активно привлекать Россию к внедрению H2-технологий и к развитию глобальной водородной экономики.

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