"Внимание, камера!": Как теледебаты (не) меняли ход истории

США: Исторические дебаты Кеннеди-Никсона

Американская история знает немало примеров предвыборных дебатов между политиками. Авраам Линкольн и Стивен Дуглас проводили словесные поединки еще в XIX веке. Но днем, который навсегда изменил американскую политику, без преувеличения считают 26 сентября 1960 года. Именно тогда, благодаря телевидению, большая политика пришла в каждую американскую гостиную: в теледуэли сошлись вице-президент Ричард Никсон и сенатор от штата Массачусетс Джон Кеннеди.

Еще за день до теледуэли американцы знали о Кеннеди крайне мало. К тому же он был католиком с ирландскими корнями и молодым. Оба фактора играли не в его пользу. Но 60-минутное появление в эфире с противником изменило все: за ходом дебатов следили 70 миллионов американцев. Фаворит предстоящих президентских выборов Никсон, только оправившийся после болезни, не знал, с чем имеет дело: он подобрал не тот костюм и в итоге сливался с фоном телестудии, выглядел уставшим и вначале даже не хотел гримироваться. Кеннеди же выглядел на экране расслабленным и уверенным.

Дебаты Кеннеди-Никсон навсегда изменили мир политики

Молодой сенатор, как известно, выиграл выборы. Но в течение следующих трех президентских кампаний кандидаты в президенты США отказывались от встречи в эфире, опасаясь быть разгромленными оппонентами на глазах миллионов зрителей. И только в 1976 году президент Джеральд Форд вернул формат теледебатов, которые с тех пор стали обязательной традицией президентских кампаний в США.

Израиль: "Смотри мне в глаза"

Теледебаты сыграли злую шутку в политической карьере всесильного израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в эти дни снова борющегося за премьерское кресло. Нетаньяху, известный красноречием и талантом убеждения, избегает теледебатов вот уже 20 лет. Примечательно, что его первый опыт участия в них оказался более чем успешным: на дебатах 1996 года молодой и харизматичный Нетаньяху с легкостью "заткнул за пояс" политика-ветерана Шимона Переса, победу которого до телевстречи считали уже неоспоримым фактом. Нетаньяху триумфально выиграл те выборы и впервые встал во главе правительства. Однако удар ожидал его уже во время следующей кампании 1999 года. Его главный оппонент, лидер левых Эхуд Барак, отказался от теледебатов.

Ицхак Мордехай (крупным планом) на годы вперед отбил у Нетаньяху желание приходить на теледебаты

В телестудии Нетаньяху рассчитывал виртуозно оппонировать пустому креслу Барака. Однако ведущий теледуэли прибег к хитрости: он пригласил в студию главу партии центристов, экс-министра обороны в правительстве Нетаньяху Ицхака Мордехая. "Уже через 5 минут стало очевидным, что Мордехай пришел подготовленным, а его взгляд излучал ненависть", - вспоминал ведущий дебатов, журналист Нисим Мишаль. Мордехай пошел в кавалерийское наступление на Нетаньяху. "Смотри мне в глаза", - требовал Мордехай, выставляя премьера лжецом и манипулятором. Его оппонент, обладающий блестящими навыками ораторства, отточенными еще на трибуне ООН, впервые выглядел на экране неуверенно и растерянно. Нетаньяху проиграл выборы 1999 года. Впоследствии он вернулся в политику, но с тех пор никогда больше не соглашался на участие в теледебатах.

ТВ-дуэль Меркель и Шредера, 2005 год

Германия: теледебаты "слонов"

Начиная с 1969 года телевизионные дебаты между "слонами" (Elefantenrunde) - лидерами партий, тяжеловесами политики - стали частью предвыборной кампании в Западной Германии. Долгая пауза в них наступила в 1987 году, когда канцлер ФРГ Гельмут Коль (Helmut Kohl) отказался в них участвовать. В 2002 году дебаты в Германии "американизировались" - в эфире уже встречались основные кандидаты на пост канцлера. Тогда канцлер Герхард Шредер (Gerhard Schröder) оппонировал баварскому премьеру Эдмунду Штойберу (Edmund Stoiber). Встреча завершилась ничьей, а Шредер выиграл выборы. Но настоящим вызовом Шредеру стали дебаты с Ангелой Меркель (Angela Merkel) в 2005 году.

Стратеги Меркель опасались провала - Шредер умел выглядеть уверенно и элегантно на экране. Во время 90-минутного телепоединка он вновь подтвердил эти качества. Опросы отдали Шредеру победу на дебатах. Однако эта слабость Меркель, как считают обозреватели, стала и ее же силой - она доказала, что способна стать альтернативой Шредеру. "Важно то, что Меркель выступила лучше, чем многие ожидали", - прокомментировал тогда газете The New York Times профессор политологии Бременского университета Макс Казе (Max Kaase). Меркель выиграла выборы 2005 года и с тех пор никогда не избегала теледебатов.

Ющенко и Янукович за несколько минут до начала теледебатов-2004

Украина: "Эти руки ничего не крали"

Первые теледебаты в современной украинской истории состоялись еще в 1994 году между двумя Леонидами - Кравчуком и Кучмой. Впрочем, в народной памяти осталась другая теледуэль - между двумя Викторами - Ющенко и Януковичем десятью годами позже. В 2004-м ситуация в стране была напряженной, общество разделилось в поддержке кандидатов пополам. Потому в обоих лагерях - оранжевом и бело-голубом - надеялись, что дебаты станут переломным для кампании моментом. Учитывая слабые ораторские таланты Януковича, среди сторонников Ющенко царила уверенность в победе их кандидата.

Ющенко и Янукович дважды сошлись в теледуэли, которую транслировал Первый национальный телеканал. Дебаты породили ставшие уже крылатыми фразы, например, "эти руки ничего не крали", как уверял Виктор Ющенко. Формат первой встречи, состоявшейся 15 ноября 2004 года, предусматривал не прямую дискуссию между оппонентами, а скорее озвучивание их позиций по четырем различным вопросам. Несмотря на высокий рейтинг, шоу вышло довольно скучным, и в следующем раунде дебатов формат изменили на дискуссионный.

Вопреки ожиданиям, однозначного победителя дебаты не определили. Однако Виктор Ющенко победил в специальном, третьем туре выборов на фоне массовых протестов "Оранжевой революции" и стал президентом Украины. В 2010-м Янукович, снова баллотировавшийся на должность, решил игнорировать теледебаты с Юлией Тимошенко. Это не помешало ему победить на выборах президента.

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