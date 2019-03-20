 Власти США решили проверить интернет-концерны | Экономические новости из Германии | DW | 04.06.2019

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Экономика

Власти США решили проверить интернет-концерны

Конгресс США изучит деятельность ведущих интернет-концернов, проверив ее соответствие антимонопольному законодательству. Это известие повлекло за собой значительно снижение биржевых котировок нескольких концернов.

Конгресс США

Конгресс США

Конгресс США готовится провести проверку конкуренции на цифровых рынках. "Малое число доминирующих на рынке, нерегулируемых платформ имеет исключительную власть в сфере интернет-торговли, коммуникации и информации", - говорится в распространенном в понедельник, 3 июня, совместном заявлении республиканцев и демократов в комитете по юстиции Палаты представителей.

Контекст

Пока российские пользователи боятся остаться без Facebook, у самой большой в мире социальной сети есть неприятности куда серьезнее - и в Европе, и в США. Подробности - у DW. (28.03.2019)

20 лет назад появился Google, обеспечивший нам доступ к огромному объему информации. Вот только… мы все чаще не можем припомнить ответы на простейшие вопросы. Поисковики разучили нас думать? (04.09.2018)

Какие именно компании окажутся в центре внимания, не называется.

Расследование проведут также министво юстиции и антимонопольное ведомство

По информации СМИ, аналогичное расследование планируют провести министерство юстиции США и антимонопольное ведомство. В частности, газета Wall Street Journal пишет, что Минюст намерен проверить концерн Google, а Федеральная торговая комиссия - Amazon и Facebook. По данным агентства Reuters, речь может идти о концернах Google, Apple, Amazon и Facebook.

После появления сообщений о возможной проверке значительно снизились биржевые котировки ведущих интернет-концернов. В частности, акции Facebook на Нью-Йоркской бирже упали примерно на 7,5 процента, Alphabet - материнского концерна Google - на 6,1 процента, Amazon - на 4,6 процента, Apple - на 1 процент.

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    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


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