 Власти РФ приглашают россиян переезжать из-за границы в Иркутскую область | Новости из Германии о России | DW | 02.03.2019

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Россия

Власти РФ приглашают россиян переезжать из-за границы в Иркутскую область

Российские власти надеются до 2024 года привлечь в Иркутскую область более 4 тысяч соотечественников, живущих за границей.

Жилые дома, скамейки и елка на улице в Иркутске

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил программу Иркутской области по содействию в добровольном переселении россиянам, которые живут за границей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского правительства в субботу, 2 марта.

Программа предусматривает переселение "преимущественно квалифицированных специалистов, в том числе в сфере здравоохранения", отмечают составители документа.

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Ожидается, что с ее помощью до 2024 года в российский регион удастся привлечь около 4,4 тысяч живущих за рубежом соотечественников.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что новая редакция Концепции миграционной политики страны облегчит получение российского гражданства. При этом Россия должна сохранять открытость и для тех иностранцев, которые "не связывают с ней свое будущее и будущее своих детей и не намерены полностью интегрироваться в российское общество", утверждается в новой редакции документа.

Россия готова "обеспечить защиту и предоставить убежище" живущим за рубежом соотечественникам, которых, по словам Путина, "беззаконно преследуют". Путин также заявил, что за 12 лет действия программы добровольного переселения соотечественников в РФ переехали около 800 тысяч человек.

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