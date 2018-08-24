Власти Москвы рассмотрят заявку об акции Навального 9 сентября

Власти Москвы рассмотрят заявку на проведение по инициативе оппозиционера Алексея Навального 9 сентября - в единый день голосования - всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом в субботу, 25 августа, сообщил руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Изначально столичная мэрия решила, что рассматривать заявку не будет, поскольку она направлена раньше срока.

Однако "после консультаций в департаменте было принято решение, что заявка подана в соответствии с правилами", отметил Черкиков.

В воскресенье, 9 сентября, в Москве должны состояться выборы мэра, а еще в 25 регионах России - глав субъектов федерации.

По словам Алексея Навального, это удачная дата, чтобы навязать власти свою "политическую повестку". Он подчеркнул, что организаторы будут настаивать на маршрутах исключительно "в центре города" - в Москве и Санкт-Петербурге. В столице речь идет о митинге на Тверской улице с заявленной численностью участников до 30 тыс.

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