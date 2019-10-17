 Власти Германии ухудшили прогноз роста экономики на 2019 и 2020 годы | Новости из Германии о Германии | DW | 17.10.2019

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Германия

Власти Германии ухудшили прогноз роста экономики на 2019 и 2020 годы

ВВП Германии в 2019 году вырастет на 0,5 процента и на один процент - в 2020-м, полагают в Берлине. Торговые споры и ожидание "Брекзита" отрицательно влияют на промышленность, объяснил министр экономики.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер

В 2019 году правительство ФРГ ожидает роста ВВП Германии лишь на 0,5 процента. Такие данные содержатся в осеннем прогнозе министерства экономики и энергетики, обнародованном в четверг, 17 октября. Еще в начале года официальный Берлин прогнозировал рост ВВП на 1,8 процента. А в 2020 году власти ожидают однопроцентного роста экономики вместо прогнозируемых ранее 1,5 процента.

Новый прогноз не означает угрозу кризиса, подчеркнул глава министерства Петер Альтмайер (Peter Altmaier). Он отнес торговые конфликты и ожидаемый выход Великобритании из состава ЕС к факторам, оказывающим давление на промышленность, которая ориентирована на экспорт.

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Однако внутренний спрос не затронут, добавил Альтмайер. Он особо выделил "бум" в строительном секторе, а также рост доходов и занятости. Так, до конца 2020 года количество работающих должно вырасти до 45,4 млн человек.

Министр отметил необходимость облегчения налогового бремени, сокращения бюрократии и инвестиций в технологии будущего. Кроме того, необходимо прилагать больше усилий в сфере цифровизации, подчеркнул Альтмайер.

Во втором квартале 2019 года ВВП Германии продемонстрировал небольшое снижение. Эксперты ожидают дальнейшего снижения и в третьем квартале.

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