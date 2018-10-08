 Власти Баварии выслали 11 соискателей убежища в Украину | Новости из Германии о Германии | DW | 09.10.2018

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Германия

Власти Баварии выслали 11 соискателей убежища в Украину

Для депортации украинцев земельное правительство в Мюнхене зафрахтовало самолет. В тот же день Бавария выслала трех человек в Италию в рамках Дублинского соглашения.

Автобусы с претендентами на убежище в аэропорту Мюнхена

Автобусы с претендентами на убежище в аэропорту Мюнхена

Контекст

Власти федеральной земли Бавария выслали в Украину 11 граждан этой страны, просивших в Германии политическое убежище. Они были доставлены в Киев накануне на самолете, зафрахтованном земельным правительством в Мюнхене, сообщил во вторник, 9 октября, официальный представитель баварского ведомства по вопросам предоставления убежища и возвращения на родину.

По его словам, депортация была согласована с федеральными властями. Кроме того, в тот же день три претендента на статус беженцев были высланы в Италию на рейсовых самолетах - два человека в Милан и один - в Неаполь. Их высылка осуществлена на основании Дублинского соглашения, предполагающего, что ответственность за беженца несет то государство Евросоюза, в котором он впервые оказался на территории ЕС.

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    Автор: Ирина Филатова


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