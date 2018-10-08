Власти Баварии выслали 11 соискателей убежища в Украину

Власти федеральной земли Бавария выслали в Украину 11 граждан этой страны, просивших в Германии политическое убежище. Они были доставлены в Киев накануне на самолете, зафрахтованном земельным правительством в Мюнхене, сообщил во вторник, 9 октября, официальный представитель баварского ведомства по вопросам предоставления убежища и возвращения на родину.

По его словам, депортация была согласована с федеральными властями. Кроме того, в тот же день три претендента на статус беженцев были высланы в Италию на рейсовых самолетах - два человека в Милан и один - в Неаполь. Их высылка осуществлена на основании Дублинского соглашения, предполагающего, что ответственность за беженца несет то государство Евросоюза, в котором он впервые оказался на территории ЕС.

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

