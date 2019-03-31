Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.
Пресса в Германии уделила не много внимания выборам президента Украины. Обсуждаются два вопроса: почему комик Зеленский выиграл первый тур и что ждет страну в случае его президентства. (01.04.2019)
Зеленский уверенно лидирует на выборах в Украине. Первый тур стал протестным голосованием, во втором - украинцы внимательнее присмотрятся к кандидатам, считает Бернд Йоханн. (01.04.2019)