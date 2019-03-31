 Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 01.04.2019

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Украина

Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

Карикатура - Владимир Зеленский на фоне украинского флага с поднятыми вверх руками в знак победы и в толстовке с надписью на украинском языке Первый тур. Рядом - намного меньше насупленные Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

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