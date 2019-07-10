 Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 24.08.2019

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Украина

Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины

Президент Украины на торжественных мероприятиях ко Дню независимости поблагодарил военнослужащих за их заслуги и сравнил аннексию Крыма Россией и конфликт в Донбассе с похищением детей.

Владимир Зеленский на фоне флага Украины (фото из архива)

Владимир Зеленский (фото из архива)

Президент Украины Владимир Зеленский учредил День памяти защитников страны. Он будет отмечаться ежегодно 29 августа. Об этом глава государства сообщил в Киеве, в субботу, 24 августа, в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости Украины. Президент поблагодарил военнослужащих за их заслуги.

Кроме того, Зеленский в своей речи упомянул аннексию Крыма Россией и конфликт на востоке Украины. Он сравнил их с детьми, одного из которых "просто украли" у родителей и "выдали новое свидетельство о рождении", а второго "закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану". "Настанет день, когда мы соберемся вместе, потому что голос родной крови победит", - подчеркнул глава государства.

Люди несут флаг Украины на Дне независимости в Киеве

Празднование Дня независимости Украины в Киеве

Праздник без военного парада

24 августа Украина празднует 28 лет со дня провозглашения независимости. Торжественные мероприятия с участием президента проходят на площади Независимости (Майдане Незалежности). В этом году власти отказались от военного парада и демонстрации военной техники. Кроме официального праздничного шествия, в Киеве запланирован неформальный "Марш защитников Украины".

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России.

Контекст

Отсутствие четкой стратегии возвращения оккупированного Донбасса под контроль Украины может лишить Владимира Зеленского президентского будущего, считает Сергей Руденко. (05.07.2019)

Выборы в Верховную раду Украины показали, на что способна демократия. Политические перемены в этой стране несут с собой больше, чем просто новые лица, считает Бернд Йоханн. (22.07.2019)

В апреле-мае того же года в украинском регионе Донбасс при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.

Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По оценке Организации Объединенных Наций, за годы конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, а более полутора миллиона жителей были вынуждены покинуть регион.

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