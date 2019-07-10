Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский учредил День памяти защитников страны. Он будет отмечаться ежегодно 29 августа. Об этом глава государства сообщил в Киеве, в субботу, 24 августа, в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости Украины. Президент поблагодарил военнослужащих за их заслуги.

Кроме того, Зеленский в своей речи упомянул аннексию Крыма Россией и конфликт на востоке Украины. Он сравнил их с детьми, одного из которых "просто украли" у родителей и "выдали новое свидетельство о рождении", а второго "закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану". "Настанет день, когда мы соберемся вместе, потому что голос родной крови победит", - подчеркнул глава государства.

Празднование Дня независимости Украины в Киеве

Праздник без военного парада

24 августа Украина празднует 28 лет со дня провозглашения независимости. Торжественные мероприятия с участием президента проходят на площади Независимости (Майдане Незалежности). В этом году власти отказались от военного парада и демонстрации военной техники. Кроме официального праздничного шествия, в Киеве запланирован неформальный "Марш защитников Украины".

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России.

В апреле-мае того же года в украинском регионе Донбасс при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.

Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По оценке Организации Объединенных Наций, за годы конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, а более полутора миллиона жителей были вынуждены покинуть регион.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Прошитые пулями Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Брошенные дома Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Аварийный ремонт Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Оставаться или бежать? На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Пришла зима В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Жизнь на чемоданах Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях. Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов

