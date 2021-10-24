Владимир Жириновский

Живая Единая Россия. Врачи у нас зажрались. Басни по последним новостям – "Заповедник", выпуск 148, 06.12.20

Путин, Медведев, Соловьев, Киселев, Кудрин, Зюганов, Жириновский и Памфилова выкапывают и оживляют Единую Россию. Путин, Матвиенко, Володин и Мишустин поют песню о том, что в следующем году надо будет дать меньше денег врачам и больше – пропагандистам. Навальный, Лукашенко, Лавров, Трамп, Путин, Меркель и Макрон с баснями о происходящем в России и мире. Смотрите в 148-м выпуске "Заповедника"!