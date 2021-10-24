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Владимир Жириновский

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Владимир Жириновский".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Игра в КРАБА. Газовый шантаж. Театр одного политика – "Заповедник", выпуск 189, 24.10.21 24.10.2021

Социальный эксперимент по расчеловечиванию политиков. Песня об экстремальных спотовых ценах на газ. Театр политического абсурда. Смотрите в 189-м выпуске "Заповедника"!

Неудобная шкура оппозиционера. Политическая жатва. Хор для президента – "Заповедник", выпуск 186, 03.10.21 03.10.2021

Сюжет об идущих на поклон к волшебнику Вброс. Репортаж про дачные заготовки. Песня от поклонников в подарок президенту. Смотрите в 186-м выпуске "Заповедника"!

Талибы в Афганистане. Меркель уходит. Кино, а не выборы! – "Заповедник", выпуск 181, 29.08.21 29.08.2021

Как американцы играли с афганскими детьми в светлое будущее. Песня о том, как Меркель наносит последние визиты. Наша киносолянка о предстоящих выборах в Госдуму. Смотрите в 181-м выпуске "Заповедника"!

Воскресный выпуск открыток от наших героев — "Заповедник" в отпуске, четвертая неделя 23.08.2021

Сегодня открытки нам прислали Путин, Эрдоган, Байден и другие. Заповедник вернется 29-го августа в 20:00 мск. Смотрите "Заповедник в отпуске"! Не забывайте лайкать и делиться нашим видео

Ходячие экстремисты. Интернет по прописке. Новости нашей общаги - "Заповедник", выпуск 170, 16.05.21 16.05.2021

Как Кремль защищает Госдуму от “экстремистов”. Заседание у Путина: во всем виноват анонимный интернет. Зарисовки из жизни общаги политических лидеров. Смотрите в 170-м выпуске "Заповедника"!

Пора сажать адвокатов. Сказ о Джо Байдене. Кремлевский театр – "Заповедник", выпуск 169, 09.05.21 10.05.2021

"Что? Где? Когда?": игра в честную политику. Сказание о том, чем закончилось хождение тоталитарных богатырей к дракону Джо Байдену. Внутренняя жизнь кремлевского театра: почему так раздут актерский штат. Смотрите в 169-м выпуске "Заповедника".

Навальный прилетел домой. Инаугурация Байдена. Сказка о богатыре Путине – "Заповедник", выпуск 154, 24.01.21 24.01.2021

Путин, Володин, Лавров, Золотов, Жириновский, Соловьев и Песков в сюжете о суде над Навальным. Майк Помпео, Меланья и Иванка Трамп, Джо Байден, Камала Харрис и Дональд Трамп в сюжете об инаугурации Байдена. Путин, Песков, Меркель, Байден, Рогозин, Сечин и Золотов в сказочном сюжете о бессменном богатыре Путине. Смотрите в 154-м выпуске "Заповедника"!

Живая Единая Россия. Врачи у нас зажрались. Басни по последним новостям – "Заповедник", выпуск 148, 06.12.20 07.12.2020

Путин, Медведев, Соловьев, Киселев, Кудрин, Зюганов, Жириновский и Памфилова выкапывают и оживляют Единую Россию. Путин, Матвиенко, Володин и Мишустин поют песню о том, что в следующем году надо будет дать меньше денег врачам и больше – пропагандистам. Навальный, Лукашенко, Лавров, Трамп, Путин, Меркель и Макрон с баснями о происходящем в России и мире. Смотрите в 148-м выпуске "Заповедника"!

Новый хозяин Белого дома. Вопросы веры. Кремль отрицает очевидное – "Заповедник", выпуск 144, 08.11.20 08.11.2020

Трамп, Байден, Помпео, Меркель, Путин и Си в сюжете о выборах в США. Сечин, Золотов, Кадыров, Жириновский, Володин, Памфилова, Захарова, Лукашенко и Путин разговаривают о вере. Путин, Песков, Володин, Матвиенко, Собянин, Мишустин, Скабеева, Киселев, Симоньян, Соловьев, Меркель, Джонсон, Курц, Дуда и Макрон поют песню об антиковидных мерах в РФ и в Европе. Смотрите в 144-м выпуске "Заповедника"!

18.07.2020, Russland, Khabarovsk: KHABAROVSK, RUSSIA - JULY 18, 2020: Citizens hold placards reading I Am/We Are Sergei Furgal during a rally in support of Khabarovsk Territory Governor Furgal recently taken into police custody over allegations of involvement in murders. Dmitry Morgulis/TASS Foto: Dmitry Morgulis/TASS/dpa |

Комментарий: Назначение Дегтярева в Хабаровский край - ошибка Путина 21.07.2020

Назначение и.о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева демонстрирует лишь то, что в Кремле и впредь не собираются считаться с мнением регионов, считает Федор Крашенинников.

Охота на Фургала. Песня о поправках к Конституции РФ. Басни из Кремля – "Заповедник", выпуск 132, 19.07.20 19.07.2020

Путин, Песков, Жириновский и другие в нашем сюжете об особенностях царской охоты на губернаторов. Путин, Лавров и Памфилова с веселой песней о поправках. Басни на темы из новостной повестки России и мира. Смотрите в 132-м выпуске "Заповедника"!
A photo taken on April 2, 2018 shows the building of Russian parliament's lower house, the State Duma. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах 10.03.2020

Депутаты от "Единой России" и ЛДПР высказали идею провести досрочные выборы в Думу. Спикер парламента Володин пообещал рассмотреть предложение в тот же день.
Thema: Es werden in Russland im Vorfeld der nächsten Parlamentswahlen fast 40 Parteien gegründet. Was und wer steht dahinter? Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Russland, neue Parteien, Parlamentswahl Jahr/Ort: Moskau, 06.02.2019

Комментарий: Предвыборная кампания превращается в политическое шапито 24.02.2020

Вакуум, возникший в результате недопуска на выборы реальных оппозиционных сил, кремлевские технологи пытаются заполнять псевдополитическими партиями-фриками, считает Александр Плющев.

Лукашенко ставят на тариф. Трамп на скамье подсудимых. Конституция Путина – "Заповедник", выпуск 108, 02.02.20 02.02.2020

Путин и Лавров исполняют блатняк для Лукашенко. Современная пародия на знаменитую сцену в суде из фильма “Берегись автомобиля”: в роли подсудимого – Трамп. Строители Песков, Володин, Матвиенко, Зюганов и Жириновский строят для Путина что-то… сами не знают, что. Джонсон с песней о Брекзите и королеве Англии. Смотрите в 108-м выпуске "Заповедника"!
08.11.2019 Russisches Amt für Statistik in Moskau

Комментарий: Россияне рады любым деньгам от власти 08.01.2020

Россияне, которым много лет обещают повышение уровня жизни, рады любым подачкам. Приспособиться проще, чем попытаться изменить ситуацию - например, на выборах, считает Александр Плющев.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: russischer Politiker, Wladimir Zhirinowsky, LDPR, Russland, Karikatur, Sergey Elkin

Чем объясняется приступ щедрости Владимира Жириновского 07.01.2020

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал на Красной площади деньги, как он выразился, "крепостным" и "холопам". Карикатурист Сергей Елкин о том, почему он это сделал.
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