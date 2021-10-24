На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Владимир Жириновский".
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Как американцы играли с афганскими детьми в светлое будущее. Песня о том, как Меркель наносит последние визиты. Наша киносолянка о предстоящих выборах в Госдуму. Смотрите в 181-м выпуске "Заповедника"!
Как Кремль защищает Госдуму от “экстремистов”. Заседание у Путина: во всем виноват анонимный интернет. Зарисовки из жизни общаги политических лидеров. Смотрите в 170-м выпуске "Заповедника"!
"Что? Где? Когда?": игра в честную политику. Сказание о том, чем закончилось хождение тоталитарных богатырей к дракону Джо Байдену. Внутренняя жизнь кремлевского театра: почему так раздут актерский штат. Смотрите в 169-м выпуске "Заповедника".
Путин, Володин, Лавров, Золотов, Жириновский, Соловьев и Песков в сюжете о суде над Навальным. Майк Помпео, Меланья и Иванка Трамп, Джо Байден, Камала Харрис и Дональд Трамп в сюжете об инаугурации Байдена. Путин, Песков, Меркель, Байден, Рогозин, Сечин и Золотов в сказочном сюжете о бессменном богатыре Путине. Смотрите в 154-м выпуске "Заповедника"!
Путин, Медведев, Соловьев, Киселев, Кудрин, Зюганов, Жириновский и Памфилова выкапывают и оживляют Единую Россию. Путин, Матвиенко, Володин и Мишустин поют песню о том, что в следующем году надо будет дать меньше денег врачам и больше – пропагандистам. Навальный, Лукашенко, Лавров, Трамп, Путин, Меркель и Макрон с баснями о происходящем в России и мире. Смотрите в 148-м выпуске "Заповедника"!
Трамп, Байден, Помпео, Меркель, Путин и Си в сюжете о выборах в США. Сечин, Золотов, Кадыров, Жириновский, Володин, Памфилова, Захарова, Лукашенко и Путин разговаривают о вере. Путин, Песков, Володин, Матвиенко, Собянин, Мишустин, Скабеева, Киселев, Симоньян, Соловьев, Меркель, Джонсон, Курц, Дуда и Макрон поют песню об антиковидных мерах в РФ и в Европе. Смотрите в 144-м выпуске "Заповедника"!
Путин, Песков, Жириновский и другие в нашем сюжете об особенностях царской охоты на губернаторов. Путин, Лавров и Памфилова с веселой песней о поправках. Басни на темы из новостной повестки России и мира. Смотрите в 132-м выпуске "Заповедника"!
Путин и Лавров исполняют блатняк для Лукашенко. Современная пародия на знаменитую сцену в суде из фильма “Берегись автомобиля”: в роли подсудимого – Трамп. Строители Песков, Володин, Матвиенко, Зюганов и Жириновский строят для Путина что-то… сами не знают, что. Джонсон с песней о Брекзите и королеве Англии. Смотрите в 108-м выпуске "Заповедника"!