 Вице-президент США раскритиковал Германию за энергозависимость от РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.09.2019

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Мир

Вице-президент США раскритиковал Германию за энергозависимость от РФ

Президент Польши выразил надежду, что Варшава до конца года примет решение о месте дислокации дополнительного американского контингента.

Майк Пенс и Анджей Дуда

Майк Пенс и Анджей Дуда

Вице-президент США Майк Пенс в понедельник, 2 сентября, в Варшаве подверг критике Германию за газопровод "Северный поток" и поддержку строительства "Северного потока - 2". Соответствующее заявление заместитель главы американского государства сделал по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой.

По словам Пенса, американский лидер Дональд Трамп и далее будет поднимать вопрос о том, что "Германия, в частности, поддерживает "Северный поток" и "Северный поток - 2" и тем самым позволяет себе попасть в зависимость от России в обеспечении своих энергетических потребностей".

Вице-президент посетил Польшу вместо Трампа, после того как последний отменил свой визит, сославшись на необходимость сосредоточиться на подготовке к урагану "Дориан", который на тот момент подходил к берегам США.

О наращивании финансирования НАТО

Пенс также в очередной раз обвинил Берлин в том, что тот пока не довел свой финансовый вклад в бюджет НАТО до 2 процентов ВВП. "Нет смысла в том, чтобы жители США несли львиную долю ответственности за защиту Европы", - считает он. При этом вице-президент США похвалил Польшу за то, что она, в частности, придерживается этого целевого показателя.

Из 29 стран-членов НАТО лишь пять (США, Франция, Греция, Эстония и Румыния) - наряду с Польшей - выделяют на военные цели минимум два процента. Лидирует среди них Соединенные Штаты: в 2017 году Вашингтон тратил на эти нужды 610 млрд долларов (или 3,1 процента ВВП).

Перспектива отмены виз с США

Заместитель американского президента также подтвердил, что Польша уже в ближайшее время сможет быть номинирована для участия в Программе безвизового въезда (Visa Waiver Program), граждане стран-участниц которой имеют право путешествовать в США без этого разрешительного документа. Пенс добавил, что Варшава уже сейчас соответствует практически всем критериям, необходимым, чтобы стать кандидатом на принятие в нее. Польша - одна из пяти стран ЕС, чьим гражданам пока необходимы визы для поездки в Соединенные Штаты.

Выбор места дислокации американского контингента

Польский президент Анджей Дуда, в свою очередь, выразил уверенность, что Варшава уже до конца года примет решение о точном месте дислокации дополнительных американских войск. "Надеюсь, что мы еще в этом году сможем подписать итоговые договоренности о расширении американского военного присутствия и что будет принято окончательное решение, где эти войска будет базироваться", - указал он.

Контекст

Это было 80 лет назад. 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. Так началась Вторая мировая война. Но неожиданностью это назвать было нельзя. (01.09.2019)

Польский закон о Холокосте вызвал бурную реакцию: польская интеллигенция опасается появления цензуры, Израиль надеется на изменения в законе, ЕС призывает придерживаться исторических фактов. (09.02.2018)

Договоренности о наращивании американского контингента с нынешних 4500 военных до 5500 солдат были приняты в июне во время визита Дуды в Белый дом. В начале августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил готовность к размещению американских ядерных ракет в Европе.

Сотрудничество по 5G

Наконец, в ходе визита в Варшаву вице-президент США Майк Пенс и председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий подписали совместную декларацию о сотрудничестве в вопросах разработки сети 5G. Важную роль в этой проблеме играет обеспечение необходимого уровня безопасности при развитии пятого поколения мобильной связи.

Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп не принял участие в памятной церемонии в Варшаве в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. Как отмечают наблюдатели, отказ президента США оказался для польских властей крайне неприятным сюрпризом. 

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    Автор: Илья Коваль


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