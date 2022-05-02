Вице-канцлер ФРГ: ЕС готов к трудностям, чтобы помочь Украине

В настоящее время Германия сократила потребление российской нефти настолько, что готова выдержать ее полное эмбарго, заявил в понедельник, 2 мая, перед началом экстренного заседания Совета Евросоюза по энергетике в Брюсселе вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), который одновременно занимает должность министра экономики страны. По словам Хабека, у Германии осталась лишь "местная проблема" - поставки на нефтеперерабатывающий завод в Шведте по трубопроводу "Дружба". "Однако это не ударит по всей национальной экономике. После двух месяцев работы могу сказать: Германия - не против нефтяного эмбарго в отношении России. Конечно, это будет большой тяжестью, но мы готовы сделать это", - добавил министр. Он предупредил, что потери понесут и предприятия, и потребители, в частности из-за повышения цен на нефть и нефтепродукты. "Мы как европейцы готовы нести (трудности. - Ред.), чтобы помочь Украине. Но бесплатно это получить невозможно. Трудности будут", - признал заместитель главы германского правительства.

Роберт Хабек призвал и другие государства Евросоюза активнее сокращать потребление российских энергоносителей. "Солидарность с Украиной требует уже сейчас быстро и резко уменьшить поставки ископаемых энергоносителей из России", - подчеркнул глава Минэкономики ФРГ, отвечая на вопрос, поддержит ли Венгрия эмбарго на российскую нефть. В то же время он выразил готовность "прислушиваться к нуждам других стран ЕС".

Оплата за газ в рублях - "попытка Путина сохранить лицо"

Главной темой заседания министров стало прекращение "Газпромом" поставок газа в Польшу и Болгарию. Хабек назвал вполне вероятным, что президент России Владимир Путин перекроет газ и Германии. "Такая возможность существует. Мы следуем предписаниям Евросоюза, то есть платим в евро, а Россия обменивает эти деньги в рубли сообразно своей логике. Я считаю, что такое решение принято, чтобы Путин мог сохранить лицо... Но если Россия скажет, что ей этого недостаточно, что она обязательно ожидает оплаты в рублях, ей придется прекратить поставки и другим странам. Конечно, это возможно. Но все мое внимание и силы направлены на то, чтобы мы могли справиться с такой ситуацией", - отметил Хабек. При этом германский министр назвал поиск других поставщиков газа лишь "переходной стадией".

Когда Роберта Хабека спросили, что он хотел бы сказать властям России, ответ был: "Прекратите войну и идите домой".

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