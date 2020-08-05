Взрыв в порту Бейрута: чем опасна аммиачная селитра

Мощный взрыв на территории порта в ливанской столице Бейруте 4 августа был слышен не только по всей стране, но и за ее пределами - на территории находящегося за 200 км Кипра. По оценкам сейсмологов, мощность взрыва была эквивалентна землетрясению силой 3,3 балла. Ударная волна разрушила здания вокруг порта, у домов в радиусе двух километров выбило окна и оторвало от стен балконы.

Более 100 человек погибли, тысячи получили травмы различной степени тяжести. Власти оценивают ущерб от взрыва на сумму от трех до пяти миллиардов долларов. Бейрут объявлен зоной бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

Взрыв в Бейруте привел к масштабным разрушениям

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что в порту взорвались 2750 тонн конфискованного нитрата аммония - аммиачной селитры. Она шесть лет хранилась на складе в порту без надлежащих мер безопасности. По одной из версий, речь идет о грузе, который находился на корабле, следовавшем из Грузии в Мозамбик. Информации о том, почему он был конфискован, нет. Что же за вещество аммиачная селитра, и почему она может быть настолько опасна?

Что такое нитрат аммония?

Аммиачная селитра - это белая кристаллическая соль, которую можно довольно дешево производить из аммиака и азотной кислоты. Она легко растворяется в воде, выделяет при реакции много тепла и часто используется в качестве азотного удобрения в сельском хозяйстве.

Сама по себе аммиачная селитра не представляет опасности, но это кристаллическое вещество довольно чувствительно к теплу: уже при 32,2 градусах Цельсия оно изменяет свои полиморфные фазы. Иными словами, меняется расположение атомов и, следовательно, свойства материала.

Если упаковки нитрата аммония хранятся в больших количествах в непосредственной близости друг от друга, это приводит к их нагреванию, а при большом накоплении может вызвать самовозгорание без какого-либо внешнего воздействия.

Во многих странах аммиачную селитру можно хранить и использовать только при соблюдении строгих правил безопасности

Уже при 170 градусах Цельсия начинается процесс распада и выделяется закись азота. При сильном воспламенении аммиачная селитра распадается на воду, азот и кислород, чем объясняется ее разрушительная взрывная сила. Но не исключено, что взрыву хранилища аммиачной селитры в порту Бейрута предшествовал пожар в прилегающей зоне, где хранились либо фейерверки, либо боеприпасы.

Взрывы аммиачной селитры - не редкость в истории

Взрывная сила аммиачной селитры хорошо известна, поэтому во многих странах ее можно использовать только при соблюдении строгих правил безопасности.

Одной из крупнейших катастроф с нитратом аммония стал взрыв, произошедший почти 100 лет назад, в 1921 году, в немецком городе Людвигсхавен. Тогда на аммиачном заводе BASF сдетонировали 400 тонн удобрений, состоящих из сульфонитрата аммония. В результате двух взрывов погибли 559 человек, 1977 получили ранения разной степени тяжести, а здание завода почти полностью было разрушено. Звуки взрывов были слышны за 300 километров в Мюнхене.

Еще более разрушительный взрыв аммиачной селитры произошел в порту города Тексас-Сити в 1947 году. Причиной стал пожар на борту французского судна "Гранкан", который привел к детонации около 2100 тонн нитрата аммония. Взрыв повлек за собой цепную реакцию на близлежащих судах и нефтехранилищах. Погиб 581 человек, более 5 тысяч пострадали. В результате в городе вспыхнул сильный пожар и количество жертв увеличилось. В итоге погибли около полутора тысяч человек, несколько сотен пропали без вести.

Что стало причиной взрыва аммиачной селитры в 2015 году в Тяньцзине, до сих пор неясно

В 2015 году в китайском портовом городе Тяньцзинь взорвались 800 тонн аммиачной селитры на складе логистической компании Ruihai. По некоторым данным, она хранилась там с большим количеством других химических веществ. В результате взрыва погибли 173 человека, 797 человек были ранены, восемь человек пропали без вести. Взрывная волна достигала десятков километров в радиусе, более 300 зданий были уничтожены или повреждены.

В 2013 году 14 человек погибли в результате взрыва аммиачной селитры на фабрике удобрений West Fertilizer в Техасе. В 2001 году во французской Тулузе в результате взрыва нитрата аммония погиб 31 человек.

Аммиачная селитра - дешевая и взрывоопасная

Дешевая, но взрывоопасная аммиачная селитра, которую во многих странах можно купить без ограничений, нередко используется террористами для изготовления взрывчатки или самодельных бомб. Взрывчатое вещество, содержащее нитрат аммония, использовал в 1995 году правый экстремист и приверженец теорий заговора Тимоти Маквей во время террористической атаки на здание администрации федерального правительства США в Оклахома-Сити. А норвежский террорист и правый радикал Андерс Брейвик в 2011 году устроил теракт в Осло, взорвав автомобиль. Используемая им взрывчатка также частично состояла из аммиачной селитры.

В Германии использование аммиачной селитры попадает под действие закона о взрывчатых веществах.

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