Весна без зимы: в Германии уже цветут крокусы (фото)

Дюссельдорф • В предстоящие выходные жители некоторых регионов Германии во время прогулок на свежем воздухе уже смогут любоваться первыми весенними цветами. Эта фотография распустившихся крокусов была сделана в конце нынешнего января в столице немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Дюссельдорфе. Термометр в этот день показывал здесь +14 градусов.

Пик цветения крокусов в Германии обычно приходится на середину марта. На Северном море в земле Шлезвиг-Гольштейн в окрестностях города Хузума даже проходит специальный праздник - Husumer Krokusblütenfest.

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