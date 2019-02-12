Весна без зимы: в Германии уже цветут крокусы (фото)

На календаре - последний день января, но в Германии уже распустились крокусы.
Дюссельдорф • В предстоящие выходные жители некоторых регионов Германии во время прогулок на свежем воздухе уже смогут любоваться первыми весенними цветами. Эта фотография распустившихся крокусов была сделана в конце нынешнего января в столице немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Дюссельдорфе. Термометр в этот день показывал здесь +14 градусов.
Пик цветения крокусов в Германии обычно приходится на середину марта. На Северном море в земле Шлезвиг-Гольштейн в окрестностях города Хузума даже проходит специальный праздник - Husumer Krokusblütenfest.
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