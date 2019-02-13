 Верховный суд Испании заслушает обвиняемых каталонских сепаратистов | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 12.02.2019

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Европа

Верховный суд Испании заслушает обвиняемых каталонских сепаратистов

В Верховном суде Испании рассматривают дело группы лиц, пытавшихся провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. Суд заслушает 12 человек, находящихся на скамье подсудимых.

12 обвиняемых каталонских сепаратистов

12 обвиняемых каталонских сепаратистов

В Мадриде 12 февраля проходит первое заседание суда над каталонскими сепаратистами с участием самих подсудимых - бывших политиков и общественных деятелей Каталонии. Процесс по делу о мятеже с целью отделить Каталонию от Испании начался еще в декабре 2018 года. Как сообщили DW в пресс-службе испанского Верховного суда (ВС), членам судебной коллегии предстоит заслушать 12 обвиняемых, для которых прокуратура требует от 7 до 25 лет лишения свободы, и порядка 500 свидетелей.

Открытый судебный процесс по делу каталонских сепаратистов 

Процесс, учитывая интерес к нему общественности, проходит в атмосфере полной гласности - все его заседания напрямую транслируются по государственному каналу испанского телевидения. За ним можно наблюдать и на сайте ВС. Кроме того, на процессе аккредитованы более 600 журналистов, как испанских, так и зарубежных. Присутствует здесь и нынешний руководитель Каталонии Ким Торра, и другие члены региональной каталонской администрации.

Трансляция всех заседаний в прямом эфире не имеет прецедентов в испанской судебной практике, отметил в беседе с DW мадридский юрист Анхель Ибаньес. Он также рассказал, что заседания будут проходить в "интенсивном режиме" - с 10.00 до 18.00 часов, "учитывая большой объем работы". Хотя все подсудимые в совершенстве владеют испанским языком, в зале будут постоянно присутствовать два переводчика каталанского языка.

Жалобы адвокатов

Слушания начались с чтения обвинительного заключения, а затем слово было предоставлено адвокатам защиты. Они повторили свое требование, изложенное на декабрьском заседании ВС - отменить процесс из-за его якобы "политического характера".

Контекст

12 лидеров движения за независимость Каталонии должны быть лишены свободы на срок от 7 до 25 лет тюрьмы, считает обвинение. В отношении скрывающегося в Бельгии Пучдемона решения не принято. (02.11.2018)

Экс-глава испанского региона Каталония Карлес Пучлемон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что продолжит борьбу за "право каталонцев на самоопределение". (28.07.2018)

12 лидеров движения каталонских сепаратистов обвиняются в мятеже и растрате. Экс-глава Каталонии Пучдемон нынешним процессом не затронут. (12.02.2019)

Кроме того, адвокат Ван ден Эйнде, защитник главного обвиняемого - бывшего замглавы каталонской администрации Ориэла Жункераса, утверждал, что суд несправедливо отклонил представленные защитой "доказательства нарушений", якобы допущенных прокуратурой в ходе следствия. Он настаивал, что подсудимые невиновны, поскольку "отстаивали лишь право на самоопределение своего региона, что не запрещено законом".

Адвокаты недовольны также тем, что ВС отказался предоставить неприкосновенность для явки на процесс "важному свидетелю" - бывшему главе каталонской администрации Карлесу Пучдемону, руководившему мятежом и скрывающемуся сейчас от испанского правосудия в Бельгии.

Протест защиты вызвал и тот факт, что обвинение не раскрыло имена некоторых своих свидетелей, ссылаясь на то, что они находятся под защитой государства, поскольку их жизни угрожают радикальные сторонники каталонской независимости. Суд принял к сведению мнение адвокатов, однако, посчитал, что их доводов недостаточно для приостановки процесса.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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Контекст

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Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

Ссылки в интернете

Сайт Верховного суда Испании

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