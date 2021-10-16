ООН предупредила об усилении гуманитарного кризиса в Афганистане

В Афганистане после прекращения иностранными государствами эвакуации из Кабула будет нарастать гуманитарный кризис, но он уже будет не столь видимым, как сейчас, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев.