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Верховный комиссар ООН по делам беженцев

Usnarz Gorny, 1.9.2021***Polnische Sicherheitskräfte umringen Migranten, die an der Grenze zu Weißrussland festsitzen. Nach der Verhängung des Ausnahmezustandes an der Grenze zu Belarus hat Polen die betroffenen Ortschaften mit Warnhinweisen markiert. Die Hinweise seien direkt unter den Ortseingangsschildern montiert worden, schrieb Innenminister Mariusz Kaminski am Donnerstagabend auf Twitter. +++ dpa-Bildfunk +++

ООН раскритиковала новый закон об изгнании нелегалов из Польши 16.10.2021

Принятый в Польше закон нарушает фундаментальное право убежища, международное право и законодательство Евросоюза, заявило Агентство ООН по делам беженцев.

31.08.21 *** A commercial airplane is seen at the Hamid Karzai International Airport a day after U.S troops withdrawal in Kabul, Afghanistan August 31, 2021. REUTERS/Stringer

Европарламент призвал возобновить эвакуацию из Афганистана 16.09.2021

Депутаты выступили за контакты с талибами для обеспечения гуманитарной помощи и организации эвакуации иностранных граждан и афганцев, но подчеркнули, что Европарламент не признает правительство "Талибана".
Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan. Grenzübergang in Chaman, 31.8.2021.

В ООН пока не видят массового бегства из Афганистана 03.09.2021

По словам представителя УВКБ ООН, широкого притока афганцев в Пакистан и Иран пока не наблюдается. В Управлении анализируют причины происходящего.
Afghan nationals walk along a fenced corridor as they enter Pakistan through the Pakistan-Afghanistan border crossing point in Chaman on August 30, 2021, as dreading another period of harsh rule after the Taliban's rapid takeover following the US troop withdrawal, thousands have been desperately trying to flee Afghanistan. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

ООН предупредила об усилении гуманитарного кризиса в Афганистане 30.08.2021

В Афганистане после прекращения иностранными государствами эвакуации из Кабула будет нарастать гуманитарный кризис, но он уже будет не столь видимым, как сейчас, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев.
Afghan citizens arrive at Tirana International Airport, Mother Teresa. At the Reception Center for Afghan Citizens at Tirana Airport

Агентство ООН: До полумиллиона афганцев могут бежать за границу 27.08.2021

При "наихудшем сценарии" в регионе появятся около 500 тысяч новых беженцев из Афганистана, сообщила заместитель Верховного комиссара ООН в Женеве.
Hundreds of people gather outside the international airport in Kabul, Afghanistan, Tuesday, Aug. 17, 2021. The Taliban declared an “amnesty” across Afghanistan and urged women to join their government Tuesday, seeking to convince a wary population that they have changed a day after deadly chaos gripped the main airport as desperate crowds tried to flee the country. (AP Photo)

Берлин ищет 1000 сотрудничавших с бундесвером афганцев, чтобы помочь им уехать 17.08.2021

Многие из сотрудничавших с бундесвером афганцев уже находятся в Германии, заявила Ангела Меркель. По ее словам, власти ФРГ пытаются наладить контакт еще примерно с тысячью местных жителей, чтобы эвакуировать их.
Taliban fighters stand over a damaged police vehicle along the roadside in Kandahar on August 13, 2021. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Великобритания назвала ошибкой вывод войск США из Афганистана 13.08.2021

По мнению Лондона, Афганистан после ухода иностранных войск вновь превратится в рассадник терроризма. ООН опасается гуманитарной катастрофы в Афганистане из-за наступления бойцов "Талибана".
Internally displaced families from northern provinces, who fled from their homes due the fighting between Taliban and Afghan security forces, take shelter in a public park in Kabul, Afghanistan, August 10, 2021.REUTERS/Stringer

ООН готова помочь Таджикистану в случае наплыва беженцев из Афганистана 13.08.2021

В ООН предложили властям республики разработать план действий по приему потенциальных беженцев, напомнив, что ответственность за прием мигрантов и создание условий для них является обязанностью государства.
June 13, 2021, New Delhi, India: A woman seen with a kid outside the camp area, during the aftermath..A fire incident broke out at the Rohingya refugee camp leaving over 50 shanties of Rohingya refugees gutted. The cause of the fire has not yet been established. (Credit Image: © Amarjeet Kumar Singh/SOPA Images via ZUMA Wire

ООН сообщила о рекордном числе беженцев во всем мире 18.06.2021

Число беженцев в мире за десять лет увеличилось вдвое и превысило 82 миллиона, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 42 процента из них - несовершеннолетние.
Russian opposition leader Alexei Navalny looks at photographers standing behind a grass of the cage in the Babuskinsky District Court in Moscow, Russia, Saturday, Feb. 20, 2021. A Moscow court has rejected Russian opposition leader Alexei Navalny's appeal against his prison sentence. Earlier this month, a lower court sentenced Navalny to two years and eight months in prison for violating terms of his probation while recuperating in Germany from a nerve agent poisoning that he blames on the Kremlin. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

В ООН считают отравление Навального "зловещим предостережением" критикам Кремля 01.03.2021

Отравление Алексея Навального могло быть осуществлено с намерением послать ясный сигнал остальным критикам российских властей, считают спецдокладчики ООН.
Refugees and Migrants are being transferred to their tents. New refugee and migrant camp, temporary facility with tents, in Greece at Kleidi area near Promahonas village in Serres region, at Greek - Bulgarian borders, is receiving the first wave of people, asylum seekers who entered Greece after 1st of March 2020 where the country stopped accepting asylum applications. Newcomers are from the islands Lesvos, Samos and Chios and have been transferred by ferry to Kavala and then to Kleidi by bus in order to record them, photograph, temporarily host and then deport to them back to their country of origin like Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, African countries etc as their profile status is not Refugee according to the government and the EU. Before entering the camp their health is checked and specially for Coronavirus Covid-19, with preventive measures to health workers and security officers like police. The new refugee camp structure is not completed and is under construction. March 21, 2020. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ООН: Число беженцев в мире достигло почти 80 млн человек 18.06.2020

Во всем мире 79,5 млн человек были вынуждены покинуть места проживания из-за войн, конфликтов или страха преследования, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
September 2019, Insel Lesbos, Griechenland, Newcomers  A Portuguese Frontex officer helps an Afghan child refugee leave the boat while a Lighthouse Relief volunteer stands by. Due to rising number of refugee arrivals the newly appointed Greek government has asked Frontex for extra assistance to help curb the influx of people.

Число прибывающих в Евросоюз нелегальных мигрантов сократилось 26.12.2019

В 2019 году внешние границы ЕС пересечет примерно на 10 процентов меньше беженцев, чем в 2018 году, заявляют в пограничной службе Frontex. Наибольшее число беженцев приняла Греция.
Asylum seekers gather as they look for an appointment date with US authorities outside El Chaparral crossing port on the US-Mexico border in Tijuana, Baja California state, Mexico, on October 18, 2019. - A year ago, thousands of Central American men, women and children chasing the American dream arrived in Mexico in a massive caravan that has left a lasting legacy -- just not the one people generally thought it would. (Photo by Guillermo Arias / AFP) (Photo by GUILLERMO ARIAS/AFP via Getty Images)

Всемирный форум в Женеве ищет новые пути миграционной политики 17.12.2019

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев проводит форум по вопросам миграции. В нем принимают участие 3000 представителей стран ООН, благотворительных организаций, частного бизнеса, религиозных лидеров.
SURUC, TURKEY - MARCH 25: A boy pushes a wheelchair in Suruc refugee camp on March 25, 2015 in Suruc, Turkey. The camp is the largest of its kind in Turkey with a population of around 35,000 Syrians who have fled the ongoing civil war in their country. (Photo by Carl Court/Getty Images)

В ООН ищут возможности распределить 1,44 миллиона беженцев 02.07.2019

80 процентов людей, вынужденно покинувших родину, временно проживают в развивающихся странах, заявило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
(190614) -- ITURI, June 14, 2019 -- Photo taken on June 13, 2019 shows people in a refugee camp in Ituri province, northeastern Democratic Republic of the Congo (DRC). At least 60 people have been killed in tribal clashes in Ituri province. ) DRC-ITURI-TRIBAL CLASHES-REFUGEE CAMP AlainxUyakani PUBLICATIONxNOTxINxCHN

ООН: Число беженцев в мире достигло нового рекорда 19.06.2019

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, число людей, покинувших свой дом из-за кризисов, впервые после окончания Второй мировой войны приблизилось к 71 млн человек.
25.05.2016 Migrants are seen on a capsizing boat before a rescue operation by Italian navy ships Bettica and Bergamini off the coast of Libya in this handout picture released by the Italian Marina Militare on May 25, 2016. Marina Militare/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY Copyright: Reuters/Marina Militare

В Средиземном море утонули несколько десятков беженцев 10.05.2019

Лодка с мигрантами, направлявшимися из Ливии в Италию, затонула примерно в 83 километрах от побережья Туниса. По различным данным, погибли от 65 до 70 человек.
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