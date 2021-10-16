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Принятый в Польше закон нарушает фундаментальное право убежища, международное право и законодательство Евросоюза, заявило Агентство ООН по делам беженцев.
Депутаты выступили за контакты с талибами для обеспечения гуманитарной помощи и организации эвакуации иностранных граждан и афганцев, но подчеркнули, что Европарламент не признает правительство "Талибана".
По словам представителя УВКБ ООН, широкого притока афганцев в Пакистан и Иран пока не наблюдается. В Управлении анализируют причины происходящего.
В Афганистане после прекращения иностранными государствами эвакуации из Кабула будет нарастать гуманитарный кризис, но он уже будет не столь видимым, как сейчас, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев.
При "наихудшем сценарии" в регионе появятся около 500 тысяч новых беженцев из Афганистана, сообщила заместитель Верховного комиссара ООН в Женеве.
Многие из сотрудничавших с бундесвером афганцев уже находятся в Германии, заявила Ангела Меркель. По ее словам, власти ФРГ пытаются наладить контакт еще примерно с тысячью местных жителей, чтобы эвакуировать их.
По мнению Лондона, Афганистан после ухода иностранных войск вновь превратится в рассадник терроризма. ООН опасается гуманитарной катастрофы в Афганистане из-за наступления бойцов "Талибана".
В ООН предложили властям республики разработать план действий по приему потенциальных беженцев, напомнив, что ответственность за прием мигрантов и создание условий для них является обязанностью государства.
Число беженцев в мире за десять лет увеличилось вдвое и превысило 82 миллиона, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 42 процента из них - несовершеннолетние.
Отравление Алексея Навального могло быть осуществлено с намерением послать ясный сигнал остальным критикам российских властей, считают спецдокладчики ООН.
Во всем мире 79,5 млн человек были вынуждены покинуть места проживания из-за войн, конфликтов или страха преследования, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В 2019 году внешние границы ЕС пересечет примерно на 10 процентов меньше беженцев, чем в 2018 году, заявляют в пограничной службе Frontex. Наибольшее число беженцев приняла Греция.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев проводит форум по вопросам миграции. В нем принимают участие 3000 представителей стран ООН, благотворительных организаций, частного бизнеса, религиозных лидеров.
80 процентов людей, вынужденно покинувших родину, временно проживают в развивающихся странах, заявило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, число людей, покинувших свой дом из-за кризисов, впервые после окончания Второй мировой войны приблизилось к 71 млн человек.
Лодка с мигрантами, направлявшимися из Ливии в Италию, затонула примерно в 83 километрах от побережья Туниса. По различным данным, погибли от 65 до 70 человек.
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