ООН предупредила об усилении гуманитарного кризиса в Афганистане

В Афганистане по окончании эвакуации из Кабула будет усугубляться гуманитарный кризис, предупредил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в заявлении, распространенном в понедельник, 30 августа. Он призвал руководство стран мира не закрывать границы для беженцев из Афганистана и разделить "гуманитарную ответственность" с Ираном и Пакистаном, в которых проживают уже 2,2 млн афганцев.

"Воздушные мосты из Кабула прекратятся в считанные дни, и произошедшая трагедия больше не будет столь видимой. Но это по-прежнему будет ежедневной реальностью для миллионов афганцев", - отметил Гранди. Он призвал мировое сообщество "не отворачиваться" от ситуации в Афганистане.

До конца года Афганистан могут покинуть до 500 тысяч человек

27 августа Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что до конца текущего года до полумиллиона жителей Афганистанамогут бежать из страны за границу. "Это - наихудший сценарий", - заявила заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс. По ее словам, на данный момент "не наблюдается большого оттока афганцев, но ситуация внутри страны развивается быстрее, чем кто-либо ожидал". Организация обратились с призывом ко всем соседним с Афганистаном государствам держать границы открытыми для всех жителей этой страны, которые будут искать защиты.

Двойной теракт в Кабуле

Вечером 26 августа в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация афганцев и иностранных граждан после захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" были совершены два теракта. Погибли более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США.

В Афганистане боевики "Талибана" 15 августа после стремительного победоносного шествия вошли в Кабул, тем самым спустя почти 20 лет после прихода западных войск вновь захватив власть в этой стране. США, Германия и другие государства открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали с ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями. После терактов в Кабуле большинство стран завершили эвакуацию. В настоящее время полеты из афганской столицы осуществляют США.

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