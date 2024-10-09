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Вера Волович

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Вера Волович: избранные публикации

Ксения Сыромолот

Осужденные по "делу студентов" - о жизни после освобождения

Два года назад в Беларуси вышли на свободу фигуранты громкого дела. Молодые люди рассказали DW о том, как живут сегодня.
Общество9 октября 2024 г.
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