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Вена

Почему Путин открыл газовый вентиль для Европы? (29.10.2021) 29.10.2021

Газпром контролирует примерно четверть мощностей газохранилищ в Германии. С чем связано неожиданное указание президента РФ главе "Газпрома" заполнить газохранилища в Германии и Австрии, которые до сих пор оставались почти пустыми?

ABD0079_20200704 - GERASDORF - ÖSTERREICH: ZU APA0273 VOM 04.07.2020 - Mordalarm in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg): Am Samstag, 4. Juli 2020, ist ein Mann in der Nähe eines Einkaufszentrums getötet worden. Das bestätigte der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Exekutive sei gegen 19.30 Uhr verständigt worden. Eine Großfahndung sei im Laufen. - FOTO: APA/HERBERT P. OCZERET - 20200704_PD10433 |

Чеченец получил в Австрии пожизненный срок за убийство чеченского диссидента 06.08.2021

Выходец из Чечни признан виновным в убийстве проживавшего в Австрии земляка, который на своем видеоканале на YouTube критиковал политику Кадырова и сотрудничал с австрийской контрразведкой.
Sunlight hits the American Flag that hangs above the hand of the statue of George Washington at Federal Hall near the New York Stock Exchange which remains closed due to the COVID-19 pandemic on Wall Street in New York City on Wednesday, May 13, 2020. The Dow Jones Industrial Average dropped 516.81 points. Over 22,000 people have died after testing positive for the Coronavirus in New York state. Photo by John Angelillo/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Симптомы "гаванского синдрома" выявили у сотрудников посольства США в Вене 17.07.2021

Не менее 20 человек, работавших в американском посольстве в Австрии, жаловались на внезапные головокружения и головные боли. Причины не ясны, власти США ведут расследование.
Putin's troop maneuvers at the Ukrainian border Copyright: DW

"Этнический национализм". Статья Путина об Украине задела венского историка 14.07.2021

Владимир Путин считает русских и украинцев одним народом. О том, что не так с этим тезисом и о чем умолчал президент РФ в своей статье, DW поговорила с австрийским историком Андреасом Каппелером.

*Archivbild* - Wien 30.04.2019 - Heute fand im Bundeskanzleramt eine Pressekonferenz statt bei der die geplante Steuerreform vorgestellt wurde. Bis zum Wahljahr 2022 sollen die Steuern schrittweise um 6,5Mrd Euro sinken. Die Abschaffung der kalten Progression soll dann nach der Wahl 2022 greifen. PHOTO: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (R). Regierung stellt geplante Steuerreform vor. *** Vienna 30 04 2019 Today a press conference took place at the Federal Chancellery at which the planned tax reform was presented By the election year 2022 taxes are to fall gradually by 6 5 billion euros The abolition of the cold progression is then to take effect after the election 2022 PHOTO Federal Chancellor Sebastian Kurz ÖVP Vice-Chancellor Heinz Christian Strache R Government presents the planned tax reform PUBLICATIONxNOTxINxAUT

Бывшего вице-канцлера Австрии Штрахе судят за коррупцию 06.07.2021

Суд в Вене разбирает последствия так называемого "Ибица-гейта". Конкретно речь идет о пожертвовании от частной клиники на сумму в 10 тысяч евро.

(FILES) This file photo taken on April 30, 2020 shows Air France planes parked on the tarmac at Paris Charles de Gaulle Airport in Roissy, on the 45th day of the novel coronavirus COVID-19. - The French government on June 9, 2020 pledged 15 billion euros (USD 16.9 billion) for the country's aviation industry, where thousands of jobs are on the line as the coronavirus crisis hammers the travel industry. (Photo by BERTRAND GUAY / AFP)

Россия не пустила в Москву несколько авиарейсов в обход Беларуси 27.05.2021

Отменен рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву. Лайнер авиакомпании Air France из Парижа не смог долететь до российской столицы второй день подряд.

(COMBO) This combination of pictures created on March 17, 2021 shows US President Joe Biden(L) during remarks on the implementation of the American Rescue Plan in the State Dining room of the White House in Washington, DC on March 15, 2021, and Russian President Vladimir Putin as he and his Turkish counterpart hold a joint press statement following their talks at the Kremlin in Moscow on March 5, 2020. - US President Joe Biden said he agrees with the assessment that his Russian counterpart Vladimir Putin is a killer. In an interview with ABC News broadcast on March 17, 2021, Biden said Putin would pay a price for trying to undermine his candidacy in the US 2020 election as alleged in a new US intelligence report.Asked if he thought Putin, who is accused of being ruthless with his opponents, is a killer, Biden said, I do. (Photos by Eric BARADAT and Pavel Golovkin / various sources / AFP)

Кремль сообщил о предложении Австрии принять саммит Байдена и Путина 30.04.2021

Канцлер Австрии Курц в беседе с президентом РФ Путиным назвал Вену возможной площадкой для вероятной встречи лидеров США и России. Предложение прозвучало на фоне кризиса отношений Москвы и Запада.
Neue Hofburg, Austrian National Library, Heroes'' Square, old part of Vienna, Austria / Neue Hofburg, Nationalbibliothek, Heldenplatz, Altstadt von Wien, Oesterreich /

Что не так с "балконом Гитлера"? 21.04.2021

С этого дворцового балкона в центре Вены Гитлер объявил об аншлюсе - присоединении Австрии к "третьему рейху". Каким сегодня видят австрийцы будущее этого места?
News Bilder des Tages Wien 05.11.2020, Wien, AUT, Terrorangriff in Wien, im Bild Vertreter der Religionsgemeinschaften im Rahmen eines Gedenkmarsches in Gedenken an die Opfer des Terroranschlages. Montagabend ist es rund um den Schwedenplatz zu einem Terroranschlag mit vier Todesopfer und mehreren Verletzten gekommen // Representatives of the religious communities during a march in memory of the victims of the terrorist attack. Monday night, a terrorist attack took place around the Schwedenplatz, killing four people and injuring several. Wien, Austria on 2020/11/05. **** ONLY GERFRAITAESPSUISSEGBR **** *** Vienna 05 11 2020, Vienna, AUT, terrorist attack in Vienna, in the picture representatives of the religious communities during a march in memory of the PUBLICATIONxNOTxINxAUT EP_sro

Теракт в Вене: в Австрии задержан возможный пособник преступника 10.04.2021

В настоящий момент следствие в Австрии выясняет, участвовал ли задержанный ими молодой мужчина в подготовке теракта или лишь знал о нем.
SCREENSHOT - 17.05.2019, Spanien, -: Der Screenshot aus einem Video, das dem Nachrichtenmagazin Spiegel und der Süddeutschen Zeitung zugespielt und von diesen veröffentlicht wurde, zeigt Österreichs Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (r) am 24.07.2017 bei einem Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchin (nicht im Bild). In dem Gespräch übersetzt der jetzige FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus (l) die Ausführungen Straches ins Russische. Auf dem Video ist zu sehen, wie sich Strache mit einer Frau über die Möglichkeiten der Einflussnahme auf den bevorstehenden Wahlkampf sprechen. Bei dem Treffen, das Strache und Gudenus eingeräumt haben, habe es sich offenbar um eine Falle gehandelt, so die «Süddeutsche». Foto: -/Spiegel/Süddeutsche Zeitung/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Ибица-гейт": есть ли русский след в австрийском скандале? 09.03.2021

Берлин готов выдать Вене одного из организаторов видео с участием тогдашнего вице-канцлера Австрии Штрахе. Поможет ли экстрадиция раскрыть все тайны скандала, приведшего к развалу правительства Австрии?
Einsatzkräfte der Polizei beobachten eine Demonstration. Die Wiener Polizei hat fast alle der für das Wochenende in Wien angemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung untersagt. +++ dpa-Bildfunk +++

Пандемия: в Вене и Берлине прошли протесты против карантинных мер 14.02.2021

В Вене протестующие против мер правительства по борьбе с коронавирусом потребовали отставки кабинета Себастьяна Курца.
Wirecard COO Jan Marsalek

Дело Wirecard: задержаны три возможных пособника Марсалека 25.01.2021

По данным прокуратуры Вены, были задержаны экс-депутат парламента Австрии, а также бывший и временно отстраненный от работы сотрудники Федерального ведомства по охране конституции.
18.01.2021 *** Ein Coronavirus. Forschern des TU Wien-Spin-off Nanographics gelangen diese und andere Aufnahmen des Erregers. Es handelt sich dabei nicht um computergenerierte Modelle, sondern um durch neue Techniken entstandene 3D-Abbildungen echter SARS-CoV-2-Viren aus schockgefrorenen Proben. Laut den Wissenschaftlern sind dies die ersten ihrer Art. +++ dpa-Bildfunk +++

Ученые сделали первое 3D-фото коронавируса SARS-CoV-2 21.01.2021

Так выглядит коронавирус SARS-CoV-2. Австрийские ученые впервые смогли сделать трехмерную фотографию вируса. До сих пор использовались только изображения его компьютерных моделей.
Beschreibung: Stadt Sewastopol Jahr/Ort: 2014/Krim Copyright: DW/Yuliya Vishnevetskaya Es handelt sich um die Fotos, die sie während ihrer Dienstreise auf die Krim am 15. November 2014 gemacht hat.

Архитектор из Вены строит оперу в Крыму. А как же санкции ЕС? 30.12.2020

У австрийского автора проекта оперного театра в аннексированном Севастополе возникли проблемы. Возможным нарушением санкций ЕС занялась прокуратура Вены, а немецкие инженеры из проекта уже вышли.
ABD0074_20200803 - WIEN - ÖSTERREICH: Der Angeklagte Karl Heinz Grasser im Rahmen des Strafprozesses gegen Ex-Finanzminister Grasser u. a. wegen Bestechungs- und Untreueverdachts bei der Buwog-Privatisierung am Montag, 3. August 2020 am Wiener Straflandesgericht. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER - 20200803_PD0976

Экс-министр финансов Австрии получил 8 лет тюрьмы за коррупцию 04.12.2020

Экс-министр финансов Австрии Карл-Хайнц Грассер признан виновным в получении взятки почти в 10 млн евро от сделки по продаже государственных квартир. Еще 14 обвиняемых оштрафованы.
Ein Mann mit Kippa gedenkt am 09.11.2016 in der Neuen Synagoge in Freiburg der Zerstoerung des alten juedischen Gotteshauses in der sogenannten Reichskristallnacht. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 steckten in ganz Deutschland die Nazis juedische Gebetshaeuser in Brand, auch Freiburgs alte Synagoge wurde damals zerstoert. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

Власти Австрии возмущены антисемитским нападением в центре Вены 27.11.2020

У евреев в Австрии должна быть возможность жить в безопасности, заявил канцлер. А глава МВД напомнил о нулевой терпимости к антисемитизму. Накануне в Вене женщина с ножом угрожала раввину.
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