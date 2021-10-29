"Этнический национализм". Статья Путина об Украине задела венского историка

Владимир Путин считает русских и украинцев одним народом. О том, что не так с этим тезисом и о чем умолчал президент РФ в своей статье, DW поговорила с австрийским историком Андреасом Каппелером.