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Газпром контролирует примерно четверть мощностей газохранилищ в Германии. С чем связано неожиданное указание президента РФ главе "Газпрома" заполнить газохранилища в Германии и Австрии, которые до сих пор оставались почти пустыми?
Выходец из Чечни признан виновным в убийстве проживавшего в Австрии земляка, который на своем видеоканале на YouTube критиковал политику Кадырова и сотрудничал с австрийской контрразведкой.
Не менее 20 человек, работавших в американском посольстве в Австрии, жаловались на внезапные головокружения и головные боли. Причины не ясны, власти США ведут расследование.
Владимир Путин считает русских и украинцев одним народом. О том, что не так с этим тезисом и о чем умолчал президент РФ в своей статье, DW поговорила с австрийским историком Андреасом Каппелером.
Суд в Вене разбирает последствия так называемого "Ибица-гейта". Конкретно речь идет о пожертвовании от частной клиники на сумму в 10 тысяч евро.
Отменен рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву. Лайнер авиакомпании Air France из Парижа не смог долететь до российской столицы второй день подряд.
Канцлер Австрии Курц в беседе с президентом РФ Путиным назвал Вену возможной площадкой для вероятной встречи лидеров США и России. Предложение прозвучало на фоне кризиса отношений Москвы и Запада.
С этого дворцового балкона в центре Вены Гитлер объявил об аншлюсе - присоединении Австрии к "третьему рейху". Каким сегодня видят австрийцы будущее этого места?
В настоящий момент следствие в Австрии выясняет, участвовал ли задержанный ими молодой мужчина в подготовке теракта или лишь знал о нем.
Берлин готов выдать Вене одного из организаторов видео с участием тогдашнего вице-канцлера Австрии Штрахе. Поможет ли экстрадиция раскрыть все тайны скандала, приведшего к развалу правительства Австрии?
В Вене протестующие против мер правительства по борьбе с коронавирусом потребовали отставки кабинета Себастьяна Курца.
По данным прокуратуры Вены, были задержаны экс-депутат парламента Австрии, а также бывший и временно отстраненный от работы сотрудники Федерального ведомства по охране конституции.
Так выглядит коронавирус SARS-CoV-2. Австрийские ученые впервые смогли сделать трехмерную фотографию вируса. До сих пор использовались только изображения его компьютерных моделей.
У австрийского автора проекта оперного театра в аннексированном Севастополе возникли проблемы. Возможным нарушением санкций ЕС занялась прокуратура Вены, а немецкие инженеры из проекта уже вышли.
Экс-министр финансов Австрии Карл-Хайнц Грассер признан виновным в получении взятки почти в 10 млн евро от сделки по продаже государственных квартир. Еще 14 обвиняемых оштрафованы.
У евреев в Австрии должна быть возможность жить в безопасности, заявил канцлер. А глава МВД напомнил о нулевой терпимости к антисемитизму. Накануне в Вене женщина с ножом угрожала раввину.
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