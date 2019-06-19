Велосипеды из бамбука (видео)

Бамбук давно известен как строительный материал. Из него изготовляют мебель, строят дома, а теперь делают и велосипеды. Правда, очень дорогие.
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