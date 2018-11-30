 ВВС ФРГ исключили преступный след в инциденте с самолетом Меркель | Новости из Германии о Германии | DW | 30.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

ВВС ФРГ исключили преступный след в инциденте с самолетом Меркель

Самолет, на котором Ангела Меркель летела на саммит G20, совершил вынужденную посадку из-за выхода из строя распределительной коробки, в системе электроснабжения. Это привело к отключению системы коммуникаций лайнера.

Самолет Конрад Аденауэр в аэропорту Кельн/Бонн

Самолет "Конрад Аденауэр" в аэропорту Кельн/Бонн

Нет повода считать, что за инцидентом с самолетом, на котором канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) должна была лететь на саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, стоят чьи-либо преступные замыслы. Об этом заявил представитель ВВС Германии в Берлине в пятницу, 30 ноября. По его словам, для подобного объяснения происшествия "нет ни одного доказательства и вообще никаких оснований".

Контекст

Самолет с канцлером и министром финансов ФРГ вылетел из Берлина в Буэнос-Айрес, однако из-за технических неполадок приземлился в Кельне. (30.11.2018)

В правительственный авиапарк Германии передан новый самолет - Airbus A340. Правда, "новый" - понятие относительное: аэробус успел прослужить пассажирам Lufthansa 10 лет. Под нужды канцлера просто переделали интерьер. (30.03.2011)

Самолет канцлера "Конрад Аденауэр" с германской делегацией на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту Кельн/Бонн в связи с выходом из строя распределительной коробки  в системе электроснабжения. Это привело к отключению системы коммуникаций лайнера. Пилот вынужден был поддерживать контакт с диспетчерской службой по спутниковому телефону.

Ранее газета Rheinische Post (RP) сообщила со ссылкой на источники в силовых структурах, что в качестве одной из версий происшествия рассматривается преступные действия. По словам источников, в частности, большие сомнения вызывает беспрецедентный выход из строя системы связи, о котором сообщил "самый опытный капитан летной службы" Минобороны, как характеризовала пилота сама канцлер.

Меркель летит на саммит рейсовым самолетом

Неполадки были обнаружены накануне вечером, когда самолет уже пролетел над Амстердамом и взял курс на Атлантический океан. Правительственный борт был вынужден лечь на обратный курс и сесть в аэропорту Кельн/Бонн на западе Германии.

Из аэропорта Меркель и другие члены немецкой делегации на саммите "большой двадцатки" направились в Мадрид, откуда утром 30 ноября вылетели в Буэнос-Айрес рейсовым самолетом авиакомпании Iberia. Планируется, что вечером канцлер ФРГ примет участие в совместном ужине с другими лидерами стран G20.

Десятый по счету саммит G20 пройдет в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря. В состав германской делегации входят канцлер Меркель и министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Смотрите также:

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Меркель сдает позиции

    "Слава богу, что ведомство канцлера осталось в наших руках". Так с горькой иронией прокомментировали итоги коалиционных переговоров некоторые политики из стана Ангелы Меркель, узнав, что социал-демократам достанется столь важное министерство финансов. Иначе коалицию было бы не создать. Теперь считается, что позиции Меркель ослабли. Уйдет ли она раньше 4-летнего срока? Она утверждает, что нет.

  • Олаф Шольц

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Тот, кому достались финансы

    59-летний Олаф Шольц - новый министр финансов. Cоциал-демократа Шольца не смущает, что он продолжит дело предшественника из ХДС Вольфганга Шойбле: не допускать дефицита бюджета. Новых заимствований на фоне роста экономики Шольц не планирует. Это записано в коалиционном договоре, хотя такая экономия нравится не всем социал-демократам. Олаф Шольц станет и вице-канцлером в новом кабинете.

  • Хайко Мас

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Сюрприз в МИДе

    Действующий глава МИДа Зигмар Габриэль был уверен, что его успехи на этом посту заметят коллеги по партии и одобрят его кандидатуру. Но в результате внутрипартийной борьбы пост достался неожиданному кандидату - действующему министру юстиции 51-летнему Хайко Масу. Он отличился принятием закона о защите прав в социальных сетях, который критики считают чуть ли не началом эпохи цензуры в интернете.

  • Шеф баварской ХСС Хорст Зеехофер

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Новая родина для шефа баварской ХСС

    68-летний Хорст Зеехофер в течение почти 10 лет руководил Баварией. Теперь политик получит кресло министра внутренних дел. После переименования оно будет называться "министерством внутренних дел, строительства и регионального развития". Неформально его называют теперь "министерство родины".

  • Урсула фон дер Ляйен

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    В бундесвере остается фон дер Ляйен

    Урсула фон дер Ляйен продолжит работу на посту министра обороны. 59-летняя политик из партии ХДС должна справиться с задачей переоснащения армии и реализовать обещание стран НАТО повысить оборонные бюджеты до двух процентов ВВП страны. Фон дер Ляйен считается вероятным кандидатом на пост генсека альянса. Выборы пройдут через два года.

  • Петер Альтмайер

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Тот, кому доверяет Меркель

    Ангела Меркель, считается, доверяет главе ведомства канцлера Петеру Альтмайеру по всем вопросам. Теперь 59-летнего политика из ХДС ждет новая задача: руководить министерством экономики и энергетики. Отдав социал-демократам более влиятельное финансовое ведомство, ХДС поставила авторитетного и близкого Меркель политика на второй по значимости экономический пост.

  • Хельге Браун

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Ближе всех к канцлеру

    Хельге Браун, как говорят в партии ХДС, тоже пользуется доверием Меркель. Ему 45 лет, до сих пор он исполнял обязанности госминистра при канцлере. Теперь Браун унаследует пост главы ведомства канцлера. Говорят, что его начальница очень ценит, что Браун, занимая эту ключевую позицию, сможет координировать работу по внедрению новых технологий.

  • Катарина Барляй

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Кто займется правом

    На пост министра юстиции социал-демократы выдвинули уроженку Кельна Катарину Барлей. Юрист по профессии, до сих пор она исполняла функции министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.

  • Хубертус Хайль

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Министерство труда в руках генсека СДПГ

    Бывший генеральный секретарь СДПГ Хубертус Хайль в новом правительстве Меркель станет министром труда. В политику он пришел в возрасте 16 лет, вступив в партию в 1988 году. Уже через 10 лет Хайль был избран в бундестаг от своего округа.

  • Юлия Клёкнер

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Выбор по специальности

    45-летняя Юлия Клёкнер родом из земли Рейнланд-Пфальц, где важную роль играет сельское хозяйство и виноделие. У Клёкнер за плечами два года работы парламентским госсекретарем при министерстве сельского хозяйства. Теперь она его возглавит.

  • Андреас Шойер

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Вотчина баварцев

    Министерство транспорта должен возглавить 43-летний Андреас Шойер. Ранее он являлся генсеком баварской партии ХСС. Дополнительная сфера ответственности Шойера - внедрение цифровых технологий. Предыдущий министр транспорта Александер Добриндт тоже был из Баварии.

  • Герд Мюллер

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Мюллер продолжит свое дело

    Пожалуй, никто из министров ФРГ, если не считать главы МИДа, так часто не колесит по миру, как министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. 62-летний Мюллер из ХСС сохранит за собой этот пост. Его основная задача - помогать развитию бедных стран и бороться с причинами, которые приводят к миграции.

    Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау


Смотреть видео 01:52
Now live
01:52 мин

Итоги саммита "большой двадцатки" в Гамбурге

Контекст

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

Представляем ключевых министров нового кабинета Ангелы Меркель, среди которых много новичков. (09.03.2018)  

Ссылки в интернете

Газета Rhenische Post о вынужденной посадке правительственного борта "Конрад Аденауэр"

Меркель пропустит открытие саммита G20 в Аргентине из-за поломки самолета  

Аудио- и видеофайлы по теме

Итоги саммита "большой двадцатки" в Гамбурге  

Меркель уходит - "Заповедник", выпуск 48  

Мелания Трамп и другие яркие спутницы участников саммита G20  

Также по теме

Buenos Aires G20-Treffen Finanzminister

Саммит G20 в Аргентине: от свободной торговли до Керченского кризиса 29.11.2018

В Буэнос-Айресе открывается саммит G20. Повестка дня "большой двадцатки" изобилует актуальными темами, но ожидающееся "шоу Трампа" ставит под вопрос достижение конструктивных результатов по итогам встречи.

Deutschland Flughafen Köln/Bonn - Kanzlerin Merkel muss Flug zu G20 unterbrechen

Меркель пропустит открытие саммита G20 в Аргентине из-за поломки самолета 29.11.2018

Самолет с канцлером и министром финансов ФРГ вылетел из Берлина в Буэнос-Айрес, однако из-за технических неполадок приземлился в Кельне.

Саммит G20: Ангела Меркель готовится к саммиту (29.06.2017) 29.06.2017

Через неделю в Гамбурге состоится саммит "Большой двадцатки". В этом году хозяйка G20 - Германия. Канцлер Ангела Меркель планирует уделить больше всего внимания свободной торговле и проблеме изменения климата.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Путин не уйдет - не только из пролива  

Швейцария еще не решила, как потратить деньги Гульнары Каримовой  

Прощай, Россия! Украинская экономика переориентировалась на ЕС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно