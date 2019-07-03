 Варшавское восстание: почему Сталин не помог полякам? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Варшавское восстание: почему Сталин не помог полякам?

Военно-стратегически восстание в Варшаве было направлено против "третьего рейха", но политически - против СССР. Мнение немецких экспертов.

Варшава, август 1944 года

Варшава, август 1944 года

75 лет назад, 1 августа 1944 года, началось Варшавское восстание, организованное командованием Армии Крайовой и представителями польского правительства в изгнании. По убеждению большинства западных историков, военно-стратегически оно было направлено против "третьего рейха", но политически - против Советского Союза. Вермахт отступал, Красная Армия продвигалась все дальше на Запад. Исход войны был предрешен. Было понятно, что вооруженные силы Советского Союза получат всю территорию Польши под свой контроль. Поляки, особых симпатий к СССР не испытывавшие, решили взять инициативу в свои руки, чтобы самим освободить себя от немецких оккупантов. И в 17 часов 1 августа началось вооруженное восстание в Варшаве.

Ни советская сторона, ни Великобритания, ни США существенной поддержки восставшим не оказали. Варшавское восстание завершилось 2 октября 1944 года капитуляцией польской стороны. В ходе действий, направленных на подавление восстания, немцы уничтожили как минимум 150 тысяч мирных жителей Варшавы и фактически сравняли некогда красивейший город Европы с землей: около 85 процентов строений было разрушено.

Капитуляция 2 октября 1944 года

Капитуляция 2 октября 1944 года

В историографии СССР и Польской народной республики вся ответственность за поражение возлагалась на эмигрантское правительство и командование Армии Крайовой, стремившиеся захватить власть до прихода Красной Армии. В свою очередь западные историки обвиняли советское командование в умышленном уклонении от помощи полякам, но советские историки возражали, ссылаясь на то, что по объективным обстоятельствам оказание помощи было невозможным.

Немецкие историки о Варшавском восстании

Итак, кто же прав? И кто в чем виноват? Попытаемся разобраться при помощи двух немецких историков. На вопросы DW отвечали Екатерина Махотина (Ekaterina Makhotina), доктор исторических наук, преподаватель Боннского университета, а также Йорг Ганценмюллер (Jörg Ganzenmüller), доктор исторических наук, председатель правления Фонда "Эттерсберг", профессор Йенского университета.

 DW: Можно ли сказать, что восстание было изначально обречено? Ведь помощи извне, а она была объективно необходима, не ожидалось: никаких договоренностей со Сталиным достигнуто не было, а союзники вряд ли поддержали бы восставших наперекор Сталину...

Екатерина Махотина: Решение о начале восстания было принято очень быстро - как только Красная Армия заняла Прагу, один из районов Варшавы. Конфликт между польским правительством в изгнании и Москвой был давним, а после того, как в 1943 году были найдены массовые захоронения польских граждан в Катынском лесу, союзничеству пришел конец. Наступление Красной Армии, создание Польского комитета национального освобождения (Люблинского комитета), члены которого должны были, по согласованию с Москвой, стать основой послевоенного руководства в Польше, - все это и привело к решению о начале восстания. Среди польских историков есть те, кто считает участников восстания мучениками за правое дело, и те, кто уверен, что такого количества жертв удалось бы избежать, если бы восстания не было.

Йорг Ганценмюллер: Несмотря на сложные взаимоотношения, Вильнюс Армия Крайова и Красная Армия освобождали от немцев сообща, и операция эта увенчалась успехом. Однако опыт показал, что когда освобождаешь сообща, а не самостоятельно, тебя потом могут лишить права голоса. Поэтому Армия Крайова и польское правительство в изгнании ждали нужного момента для начала освобождения Варшавы своими силами. Сегодня нам представляется очевидным тот факт, что восстание при тогдашнем раскладе сил было обречено. Но тогда участники событий, вероятно, так не думали.  

Контекст

75 лет назад началась одна из самых масштабных военных операций за всю историю человечества - Белорусская наступательная операция. О ее значении - в интервью DW с немецким историком. (22.06.2019)

Хайко Мас - первый с 2004 года член правительства Германии, который примет участие в торжествах по случаю годовщины Варшавского восстания, начавшегося 1 августа 1944 года. (31.07.2019)

РФ признала существование секретного протокола к договору о ненападении 1939 года. Его публикация утверждает новую версию истории войны и оправдывает Кремль, считает Константин Эггерт. (04.06.2019)

В ходе операции "Багратион" стало ясно: вермахту пришел конец. Среди немецких военачальников возникла идея свержения нацистской власти в Германии. Подробности в интервью DW c немецким историком. (03.07.2019)

О заговоре против Гитлера и покушении в ставке "Волчье логово" рассказывает выставка в Дрездене. Там можно даже зайти в барак, где было совершено покушение. (20.07.2019)

75 лет назад, в апреле 1943 года, началось восстание в Варшавском гетто. Это было самое крупное, но не единственное вооруженное восстание евреев против нацистов. (19.04.2018)

74 года минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных западными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины. (13.02.2019)

22 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Ганса Шолля - создателя и активного участника молодежной подпольной организации "Белая роза", казненного нацистами. (22.09.2018)

Демонстрация свастики и других нацистских символов в Германии уголовно наказуема. Что конкретно запрещает закон, и в каких случаях делают исключения? (18.08.2018)

17 сентября 1939 года Красная армия вторглась в Польшу. Сегодня Россия упускает шанс, который Германия использовала, чтобы осознать свои исторические ошибки, считает Бартош Дудек. (17.09.2014)

4 июля 1941 года нацисты и их местные пособники сожгли хоральную синагогу в Риге. Оценку событиям того времени и их осмыслению нашими современниками дает историк Екатерина Махотина. (04.07.2019)

 - Польские и немецкие историки в целом рисуют сегодня картину происходившего тогда следующим образом: Красная Армия стояла и бездействовала, хотя могла помочь, а британцы и американцы отказывали в помощи под давлением авторитета Сталинаи согласно тегеранским договоренностям.

Екатерина Махотина: Восставшие капитулировали не только потому, что им не оказали помощи. Было много причин: невероятная жестокость, с которой расправлялись нацисты с жителями Варшавы, плохо развитая коммуникация и недостаточная координация действий восставших, нехватка боевой техники и снарядов и, конечно, неоказание помощи извне. Сталин запретил американским самолетам садиться на территории, занятой советскими войсками. Лишь 10 сентября советское руководство начало оказывать помощь и разрешило союзникам снабжать восставших с воздуха. Но эта помощь на тот момент уже не имела смысла.

Йорг Ганценмюллер: Традиционно есть две версии тех событий. Первая особенно популярна в Польше. Согласно ей неоказание помощи восставшим было сознательным политическим решением советского руководства, которое позволило Сталину ослабить позиции его политических конкурентов в Польше. Вторая версия утвердилась в Советском Союзе и сегодня популярна в России. Согласно ей силы и коммуникации Красной Армии, подошедшей вплотную к Варшаве, были слишком рассредоточены, а потому не было возможности быстро восполнить потери в боевой технике и в личном составе, то есть были объективные военно-стратегические причины того, почему Красная Армия не могла оказать помощь восставшим. Предполагаю, что объективно верна третья версия - некая комбинация из двух этих вариантов.

- Как можно оценить итоги восстания?

Екатерина Махотина: Очень много людей стали жертвами, а польская столица стала городом, наиболее сильно пострадавшим в ходе Второй мировой войны. Когда в Варшаву вошла Красная Армия, уничтожение мирных жителей и разрушения прекратились, но со временем Армия Крайова была распущена, а все подпольные польские организации, настроенные антикоммунистически, прекратили свое существование.

Йорг Ганценмюллер: Восставшие не достигли ни своих политических целей, ни военно-стратегических. Однако символическое значение Варшавского восстания актуально в Польше до сих пор.

- Если бы восстания не было, немцы все равно, отступая, сравняли бы Варшаву с землей? Какой смысл был в столь безжалостном уничтожении города и в столь жестокой расправе с его мирными жителями?

Екатерина Махотина: Необходимо подчеркнуть, что захват польских территорий немецкими войсками был с самого начала войны сопряжен с невероятной жестокостью. А уничтожение мирных жителей нередко трактовалось как некий "акт возмездия". Для Гитлера поляки были "недочеловеками", и кампания, начатая им в 1939 году, была войной на уничтожение, одна из специфических черт которой - тактика "выжженной земли".

Йорг Ганценмюллер: Это была сознательно проведенная карательная акция. Нацисты считали, что польский народ в принципе не способен и уж точно не имеет права на независимость и принятие самостоятельных решений, а восставшие явно продемонстрировали, что это не так и что поляки готовы и будут бороться. Именно поэтому немцы, уничтожив Варшаву, "указали" Польше на то, что она не является самостоятельным государством и в принципе не способна им быть. 

Памятник участникам Варшавского восстания

Памятник участникам Варшавского восстания

- Можно ли сказать, что столь разное отношение западных и советских (и российских) историков к Варшавскому восстанию - характерный пример того, как история интерпретируется в угоду политической доктрине?

Йорг Ганценмюллер: Две разные версии тех событий появились уже в середине 1940-х. И с тех пор ничего не изменилось. Хотя, конечно, нельзя забывать о том, что в Польше фактически до середины 1980-х или даже до начала 1990-х нельзя было говорить о восстании как о героической странице польской истории.

Екатерина Махотина: Варшавское восстание всегда использовалось политиками. В одной версии - для сакрализации нации, в другой - для укрепления коммунистической идеологии. И так далее. 
Сегодня антикоммунистический характер восстания является базой, на которую опирается национал-консервативный политический истеблишмент. А в России вклад Красной Армии в освобождение Европы (и, в частности, Польши) является базовым элементом официальной культуры памяти.

Смотрите также:

  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 02:43

Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу?

______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" 

Контекст

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска.  

Ссылки в интернете

Екатерина Махотина на сайте Боннского университета

Йорг Ганценмюллер на сайте Йенского университета

Аудио- и видеофайлы по теме

Высадка союзников в Нормандии: воспоминания очевидцев 75 лет спустя  

Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу?  

В Польше запретят называть нацистские концлагеря "польскими"  

Восстание в Варшавском гетто 1943 года  

Также по теме

Großer Vaterländischer Krieg | Die Bevölkerung begrüßt die Sowjet-Soldaten 1944

Освобождение Минска и покушение на Гитлера - два звена одной цепи 03.07.2019

В ходе операции "Багратион" стало ясно: вермахту пришел конец. Среди немецких военачальников возникла идея свержения нацистской власти в Германии. Подробности в интервью DW c немецким историком.

Hitler-Stalin-Pakt Unterzeichnung 1939

Секретный протокол к пакту Молотова - Риббентропа: почему сенсации не случилось 03.06.2019

В России впервые опубликован советский оригинал секретного дополнительного протокола к договору между нацистской Германией и СССР о разделе Европы. Но сенсации не произошло. Почему?

Deutschland entdecken - Treptower Park 001

Трептов-парк - мемориал советским солдатам в Берлине 08.05.2019

70 лет назад, 8 мая 1949 года, открылся Воинский мемориал в Трептов-парке - самый большой из подобных памятников за пределами бывшего СССР.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера