Вступил в силу запрет на поставки нефтепродуктов из РФ в ЕС

С 5 февраля начало действовать эмбарго на морские поставки нефтепродуктов - бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута - из РФ в ЕС. Лимит цен на них, введенный Евросоюзом и странами G7, также вступил в силу.

Запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов из РФ, в частности - бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута - вступил в силу в воскресенье, 5 февраля. Основой для нового порядка служат санкции, которые были утверждены 27 странами - членами европейского сообщества в июне минувшего года в ответ на агрессивную войну России против Украины.

Евросоюз согласовал эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России 3 июня 2022 года. Начало действия положения откладывалось. В итоге эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза начало действовать 5 декабря 2022 года. Исключение было сделано для Болгарии, под санкции не попали также поставки по трубопроводу "Дружба". Ограничения пока действуют до 1 июля.

В конце ноября 2022 года страны ЕС окончательно одобрили запрет на морские поставки нефтепродуктов из РФ с 5 февраля 2022 года. Исключение сделано для Софии и Загреба. До конца 2023 года они могут продолжать закупать газойль. Прага также может пока приобретать российское дизтопливо.

Предусмотрен "переходный период в 55 дней для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были приобретены и погружены на судно до 5 февраля 2023 года и разгружены до 1 апреля 2023 года", указали в Совете ЕС.

Вступил в силу предельный уровень цен на нефтепродукты из РФ

С 5 февраля также вступило в силу правило, заложившее основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Так, был установлен порог, при котором или ниже которого поставщики нефтепродуктов из России освобождены от запрета на их транспортировку в третьи страны морским путем, а также - на "техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь".

Предельная цена на уровне в 45 долларов (около 41 евро) за баррель (159 литров) установлена на нефтепродукты, торгуемые со скидкой к сырой нефти. К этой категории относится, к примеру, мазут. Вторая предельная цена - на уровне 100 долларов (около 92 евро) за баррель - относится к нефтепродуктам высокой переработки, торгуемым с премией к сырой нефти. К этой группе относятся бензин и дизельное топливо.

На международных биржах баррель дизельного топлива с поставкой в Европу до запрета торговался примерно в районе 100-120 евро.

ЕС ограничивает РФ источники финансирования

Евросоюз последовательно продолжает ограничивать России источники финансирования, которые Кремль может использовать для ведения агрессивной войны против Украины. Так, 3 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение, которым установил предельную цену на сырую нефть на уровне в 60 долларов (около 55 евро) за баррель.

Европейский запрет на импорт российской нефти и введенный западными странами потолок цен на нее обходится России в 160 млн евро ежедневно, подсчитали аналитики хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA). Об этом говорилось в докладе, опубликованном 11 января.

Смотрите также: