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Предлагаемая шестью сенаторами-республиканцами поправка в оборонный бюджет США на 2022 год предусматривает обязательные санкции в отношении оператора "Северного потока - 2" - Nord Stream 2 AG.
В проект оборонного бюджета внесено немало касающихся России поправок - в частности, запрет на торговлю долговыми обязательствами РФ. В нем же содержится рекомендация ввести санкции по "списку Навального".
В оборонный бюджет США внесена поправка, которая может нанести значительный ущерб деятельности американских компаний в России.
США предоставляют Киеву очередной пакет помощи для повышения обороноспособности Украины. Еще 150 млн будут выделены при проведении страной требуемых реформ.
Это первый в истории случай отмены Конгрессом вето, наложенного Трампом во время его президентских полномочий.
Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси включен в состав проекта оборонного бюджета США. Он, в частности, усиливает возможности санкционного давления Вашингтона на Минск.
Если Сенат вновь поддержит проект оборонного бюджета США на 2021 год, это станет первым в истории случаем преодоления Конгрессом вето действующего президента.
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас прокомментировал перспективы достройки трубопровода "Северный поток - 2" в условиях смены руководства США.
Пакет мер по поддержке экономики - часть бюджета США на 2021 год. Без подписи Трампа 29 декабря у правительства США закончились бы деньги для финансирования государственной деятельности.
Президент США Дональд Трамп заблокировал законопроект, предусматривающий в том числе и новые санкции в отношении России. В Палате представителей заявили, что будут добиваться отмены вето.
Подавляющее большинство сенаторов поддержало оборонный бюджет, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока - 2".
Положение о санкциях содержится в законопроекте об оборонном бюджете США на 2021 год, одобренном конгрессменами. Кроме того, законопроект блокирует вывод войск США из Германии.
Проект оборонного бюджета США на 2021 год содержит инициативы, запрещающие вводить санкции по "Северному потоку -2" в отношении европейских государств и ЕС в целом.
Соответствие вывода солдат США из Германии национальным интересам страны глава Пентагона должен обосновать в докладе перед Конгрессом, считают законодатели в Вашингтоне.
Палата представителей приняла законопроект с более мягкой версией санкций против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Другую версию подготовил Сенат США. Трамп грозит вето.
Санкции вводятся в рамках законопроекта об оборонном бюджете на 2021 год и должны быть еще одобрены Сенатом и подписаны Трампом.
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