 Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.12.2020

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Мир

Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

Если Сенат вновь поддержит проект оборонного бюджета США на 2021 год, это станет первым в истории случаем преодоления Конгрессом вето действующего президента.

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп

Палата представителей Конгресса США во вторник, 28 декабря, преодолела вето, наложенное президентом страны Дональдом Трампом на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. За документ, в котором, кроме прочего, предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток -2" и "Турецкий поток", проголосовали 322 конгрессмена, против - 87.

Если законопроект вновь поддержит Сенат, это станет первым в истории случаем отмены вето, наложенного действующим президентом США. 23 декабря Трамп отказался подписать проект оборонного бюджета, уже прошедшего через обе палаты Конгресса, объяснив это тем, что, с его точки зрения, он не включает "критических мер по защите национальной безопасности". При этом он назвал предложенный ему на подпись документ "подарком для России и Китая".

Что не понравилось Трампу в проекте оборонного бюджета

Кроме прочего, глава Белого дома потребовал, чтобы в законопроект внесли положения об ответственности соцсетей за содержание постов их пользователей. Сторонники Трампа считают, что с помощью таких мер можно будет эффективнее бороться с пропагандой терроризма в интернете. В свою очередь, критики подобного предложения называют его нарушением свободы слова.

Помимо этого, Трамп раскритиковал предложение переименовать некоторые военные базы, названные в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Возражения действующего президента вызвала и предусматриваемая документом попытка ограничить вывод американских войск из Афганистана, Южной Кореи и Германии.

Оборонный бюджет США на 2021 год

Кроме прочего, проект оборонного бюджета США на 2021 год содержит новые санкции в отношении компаний, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

В то же время документ предполагает дальнейшие поставки вооружений в Украину, запрет на сотрудничество американских и российских военных и санкции в отношении Турции за покупку российских ЗРК С-400.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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