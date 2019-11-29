 Бывший посол Украины в России Ельченко назначен послом в США | Новости из Германии об Украине | DW | 19.12.2019

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Украина

Бывший посол Украины в России Ельченко назначен послом в США

Владимир Ельченко дважды возглавлял представительство Украины при ООН и работал в России до аннексии Крыма. Своих послов получили также Молдова, Иордания. Катар и Китай.

Посол Украины в США Владимир Ельченко

Посол Украины в США Владимир Ельченко

Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в США Владимира Ельченко. Соответствующий указ главы государства №911 опубликован пресс-службой президента в среду, 18 декабря.

60-летний Ельченко – опытный дипломат. С 1997 по 2000 год занимал пост постоянного представителя Украины при ООН. Затем несколько лет проработал в МИДе. С апреля 2005 года по декабрь 2006 года – посол Украины в Австрии, затем до июня 2010 года представлял Киев при международных организациях в Вене. С 2010 по 2014 год посол Украины в Москве, был отозван в Киев для консультации после аннексии Россией Крыма и в РФ больше уже не вернулся. С декабря 2015 года вновь возглавил представительство Украины при ООН.

Место Ельченко в ООН займет заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Новые послы в Иордании, Молдове, Катаре и Китае

В тот же день Владимир Зеленский назначил послов Украины в Молдове, Иордании, Катаре и Китае. Об этом говорится в указах №912-915.

Новым представителем Киева в Кишиневе стал Марк Шевченко, который до своего назначения занимал пост заместителя директора департамента противодействия угрозам со стороны России - начальника политического отдела МИД Украины. Послом в Иордании назначена Мирослава Щербатюк, ранее возглавлявшая департамент стран Ближнего Востока и Африки.

Послом в Катаре стал Андрей Кузьменко, ранее работавший советником и временным поверенным в делах Украины в Великобритании, а также советником и заместителем постоянного представителя Украины при Совете Европы. Представлять Киев в Пекине будет Сергей Камышев, занимавший эту должность в 2004-2009 годах.

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