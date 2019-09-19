Бывший издатель The New Times Лесневская опровергла информацию об обыске

Бывший издатель журнала The New Times, основатель телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская в четверг, 19 сентября, опровергла информацию об обыске у себя на даче в Раменском районе Московской области. Она пояснила, что к ней приезжала полиция после срабатывания "тревожной кнопки".

"Приехала полиция и уехала. Все в порядке", - цитирует ее агентство ТАСС.

О том, что "на дачу в Шмеленках пришли следователи СК", ранее сообщила Журналистка Анна Качкаева со ссылкой на помощницу Лесневской. При этом она не уточнила, по какому делу мог проводиться обыск.







"У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках

(Ирена живет сейчас там) пришли следователи СК. 30 минут назад позвонила ее помощница", - написала она. Позднее, указав, что обыск завершен, к Лесневской приехал адвокат, а она сама "в порядке", Качкаева добавила, что удалила первый твит с сообщением об обыске у Лесневской "по просьбе сына".

В 2010 году основатель телеканала РЕН ТВ и занимавшая на тот момент пост владельца журнала The New Times Ирена Лесневская была награждена орденом Почетного легиона. Награждение тогда совпало с выемкой документов в связи с публикацией материалов об ОМОНе. В 2013 году она подарила журнал главному редактору издания Евгении Альбац.

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