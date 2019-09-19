 Бывший издатель The New Times Лесневская опровергла информацию об обыске | Новости из Германии о России | DW | 19.09.2019

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Россия

Бывший издатель The New Times Лесневская опровергла информацию об обыске

Об обыске на даче у Ирены Лесневской ранее сообщила журналистка Качкаева. Экс-издатель The New Times пояснила, что приезжала полиция после срабатывания "тревожной кнопки".

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Бывший издатель журнала The New Times, основатель телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская в четверг, 19 сентября, опровергла информацию об обыске у себя на даче в Раменском районе Московской области. Она пояснила, что к ней приезжала полиция после срабатывания "тревожной кнопки".

"Приехала полиция и уехала. Все в порядке", - цитирует ее агентство ТАСС. 
О том, что "на дачу в Шмеленках пришли следователи СК", ранее сообщила Журналистка Анна Качкаева со ссылкой на помощницу Лесневской. При этом она не уточнила, по какому делу мог проводиться обыск.


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"У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках
(Ирена живет сейчас там) пришли следователи СК. 30 минут назад позвонила ее помощница", - написала она. Позднее, указав, что обыск завершен, к Лесневской приехал адвокат, а она сама "в порядке", Качкаева добавила, что удалила первый твит с сообщением об обыске у Лесневской "по просьбе сына".
В 2010 году основатель телеканала  РЕН ТВ и занимавшая на тот момент пост владельца журнала The New Times Ирена Лесневская была награждена орденом Почетного легиона. Награждение тогда совпало с выемкой документов в связи с публикацией материалов об ОМОНе. В 2013 году она подарила журнал главному редактору издания Евгении Альбац. 
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