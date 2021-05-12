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Бухарест

This handout photo taken from a video released on Thursday, April 22, 2021 by Russian Defense Ministry Press Service shows, Russian troops disembark from a landing boat during drills in Crimea. The Russian military is conducting massive drills in Crimea involving dozens of navy ships and thousands of troops in a show of force amid tensions with Ukraine. The maneuvers were described as the largest since Russia annexed Ukraine's Black Sea peninsula in 2014 and threw its weight behind separatist insurgents in eastern Ukraine. (Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Комментарий: Россия и НАТО не смогут избежать противостояния в Черном море 12.05.2021

По мнению Константина Эггерта, стремление Украины и Грузии в НАТО рано или поздно поставит альянс перед выбором: либо поддержать Киев и Тбилиси, либо уступить России и потерпеть политическое поражение.
Germany's midfielder Serge Gnabry (C) celebrates with team mates scoring the 0-1 during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification football match Romania vs Germany in Bucharest, on March 28, 2021. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP) (Photo by DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images)

Сборная Германии по футболу обыграла Румынию в отборе на ЧМ-2022 28.03.2021

Подопечные Йоахима Лёва одержали в Бухаресте победу над командой Румынии благодаря единственному голу полузащитника Гнабри. Это вторая победа бундестим в рамках отбора к ЧМ-2022 в Катаре.
Head of Romania's anti-corruption investigative body, DNA (Directia Nationala Anticoruptie), Laura Codruta Kovesi, gives a press conference at DNA's headquarters in Bucharest on February 14, 2018. Kovesi described the voices of the left majority calling for her resignation, as an attack on justice aimed at discrediting the institution. According to her, this attack launched by people indicted or sentenced, is not an accident, whereas the DNA obtained its best results during the last four years, with condemnations of more than 70 senior political leaders, including ministers and elected officials. / AFP PHOTO / Daniel MIHAILESCU (Photo credit should read DANIEL MIHAILESCU/AFP/Getty Images)

Бывший борец с коррупцией в Румынии выиграла у Бухареста в ЕСПЧ 05.05.2020

В деле об увольнении Лауры Кодруцэ Кёвеши с поста главы Национального антикоррупционного управления Румынии судьи усмотрели нарушения двух статей Европейской конвенции по правам человека.
Source News Feed: EMEA Picture Service ,Germany Picture Service Russia's Roman Shirokov (C) celebrates his goal against Czech Republic during their Group A Euro 2012 soccer match at the city stadium in Wroclaw June 8, 2012. REUTERS/Sergio Perez (POLAND - Tags: SPORT SOCCER)

Россия против Украины и другие запреты Евро-2020 21.11.2019

30 ноября в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по футболу. Результаты ее непредсказуемы еще и потому, что некоторые возможные матчи априори запрещены.
Traian Basescu, President of Romania, leaves a press conference in Berlin, Germany, Friday, Jan. 31, 2014. (AP Photo/Michael Sohn)

Суд признал экс-президента Румынии Бэсеску осведомителем секуритате 20.09.2019

Судьи в Бухаресте сочли доказанным, что Траян Бэсеску во времена социалистической Румынии предоставлял информацию тайной полиции секуритате.
February 7, 2017 - Bucharest, Romania, Romania - Laura Codruta Kovesi is the chief prosecutor of the National Anti Corruption directorate DNA. Bucharest Romania PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20170207_zaa_n230_229 Copyright: xJaapxArriensx

Европейскую прокуратуру возглавит румынка Лаура Кёвеши 19.09.2019

Бухарест выступал против кандидатуры бывшей главы Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцэ Кёвеши.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein deutscher Personalausweis ragt am 26.09.2014 in Kaufbeuren (Bayern) aus einer Geldbörse. Angesichts der Brexit-Debatte um einen EU-Austritt Großbritanniens interessieren sich mehr in NRW lebende Briten für die deutsche Staatsbürgerschaft. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (zu dpa/lnw «Brexit-Debatte: Mehr Briten wollen deutschen Pass» vom 30.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Афинах полиция пресекла контрабанду сотен поддельных документов 13.09.2019

Пытавшаяся провезти более 400 украденных и поддельных документов женщина, по некоторым данным, родом из Румынии и прибыла в Афины из Бухареста.
10.08.2019, People shine the lights of their mobile phones during an anti-government protest in Victoria Square, outside the government headquarters in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 10, 2019. Thousands joined a protest, demanding the resignation of the government, one year after a similar rally turned violent and left dozens of participants and members of the riot police injured.(AP Photo/Andreea Alexandru)

В столице Румынии прошли массовые протесты 10.08.2019

Десятки тысяч человек требовали отставки правительства в Бухаресте. Акция прошла в годовщину событий 10 августа 2018 года, когда сотни людей пострадали в столкновениях с полицией.
Europaparlament, EU- und Rumänien-Flagge Autor: Cristian Ștefănescu, DW

ЕС во главе с Румынией может пересмотреть "Северный поток-2"? 25.01.2019

Хотя газопровод через Балтику уже строят, ряд стран ЕС пытаются остановить или замедлить этот проект. Ставший председателем в Совете ЕС Бухарест активно ищет компромисс по "Северному потоку-2".
25.02.2018+++ A protester wearing Romanian flag holds a wooden cross reading PSD (the rulling party) Mafia during a protest against the Justice minister and the corruption in front of the Romanian Government in Bucharest on February 25, 2018. Romania's justice minister Tudorel Toader launched on Thursday a procedure to sack the popular and internationally respected head of the anti-corruption investigation body. Toader, from the left-wing Social Democratic Party (PSD) said that the head prosecutor of DNA (National Anticorruption Department), Laura Codruta Kovesi had damaged the image of Romania abroad and accused her of being authoritarian. Kovesi has helped bring a raft of corrupt officials to justice in recent years in one of the EU's most graft-ridden countries. / AFP PHOTO / Daniel MIHAILESCU (Photo credit should read DANIEL MIHAILESCU/AFP/Getty Images)

Глава антикоррупционного ведомства Румынии подала в отставку 09.01.2019

Давление Брюсселя на Бухарест в связи с председательством Румынии в Совете ЕС возросло. Анка Юрма призналась, что не может работать в сложившейся вокруг ведомства "враждебной атмосфере".
ARCHIV - Ein Demonstrant hält am 01.01.2007 in Bukarest einerumänische und eine EU-Fahne. Der Weg für Serbien ist frei: Nach jahrelangem Warten wird das Land EU-Beitrittskandidat. Rumänien und Serbien haben sich in letzter Minute über den Schutz der walachischen Minderheit in Serbien geeinigt. Foto: Robert Ghement dpa (zu dpa 1695 vom 01.03.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Юнкер усомнился в способности Румынии руководить ЕС 29.12.2018

С 2019 года Румыния будет председательствовать в Совете Евросоюза. По мнению главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, Бухарест не до конца понимает, что значит возглавлять страны ЕС.
epa02487191 Thorbjorn Jagland, chairman of the Norwegian Nobel Committee, addresses to media during a press conference on 09 December 2010 at the Nobel Institute in Oslo, Norway. The Nobel Prize award ceremony is on 10 December. EPA/Hakon Mosvold Larsen NORWAY OUT

Совет Европы призвал Румынию отказаться от реформы судебной системы 11.11.2018

Принятие рекомендаций Совета Европы по соблюдению принципа верховенства права станет для Бухареста шагом вперед, полагает Турбьёрн Ягланд.

Bei der traditionellen Wasserweihe der Orthodoxen Christen, trägt Bischof Atonij von Konstantia von der Bulgarischen-Orthodoxen Metropolie am Sonntag (09.01.2011) an der Spree in Berlin ein kunstvoll verziertes Emblem. Er warf in Gedenken an die Taufe Jesu als Vertreter der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland drei Mal ein Kreuz an einem blauen Band ins Wasser. Neben der griechisch-orthodoxen nahmen auch andere Kirchengemeinden in Berlin, wie die arabisch-, rumänisch-, russisch- und die serbisch-orthodoxe Gemeinde an der Segnung der Gewässer teil. Die Große Wasserweihe gehört zu den besonders symbolischen Feiern der orthodoxen Kirche und findet in Griechenland jeweils am Fest Eqiphanie (6.Januar) statt, dem Fest der Taufe Jesu Christi im Fluss Jordan. Foto: Rainer Jensen dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/R. Jensen

Православные в Молдавии: между Москвой и Бухарестом? 25.10.2018

Визит в Молдавию главы РЦП патриарха Кирилла перенесен на более поздний срок. DW о ситуации в церковной среде, которая сложились в стране накануне отмененной поездки патриарха.
++++ ACHTUNG: Foto nicht mehr verwenden! Bitte von Robert Schwartz/BN/DWD T: 6864 +++++ DW-Korrespondent Cristian Stefanescu, der aus der rumänischen Hauptstadt Bukarest für den deutschen Auslandssender berichtet, ist bei einem Einsatz der rumänischen Polizei gegen Demonstranten am vergangenen Freitag, 10. August, von Polizisten angegriffen worden

В столице Румынии во время протестов пострадал корреспондент DW 14.08.2018

Представители жандармерии били Кристиана Стефанеску дубинками. Он освещал проходящие в Бухаресте массовые протесты против коррупции. Журналист подал жалобу на действия жандармерии.
10.08.2018 *** Protesters stand in front of police during a demonstration in Bucharest, Romania, August 10, 2018. Inquam Photos/Adriana Neagoe via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ROMANIA OUT.

В Румынии расследуют действия жандармерии на акциях протеста 13.08.2018

Военная прокуратура изучит отчеты полицейских и видеозаписи журналистов и демонстрантов. Жандармерия применила силу к протестующим против коррупции 10 августа.
Eine große Delegation der EU-Komision und des EU-Parlaments besuchte Kiew, wo europäische Vertreter mit den ukrainischen Politikern Fragen der parlamentarischen Reformen erörtert haben. EU-Kommissarin für Justiz und Verbraucherschutz Vera Jurova.

Еврокомиссар по вопросам юстиции критикует судебную реформу в Румынии 13.08.2018

Законопроекты правительства Румынии подрывают доверие общественности к судебной системе, заявила Вера Юрова. Массовые протесты против коррупции продолжились в Бухаресте и других городах.
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