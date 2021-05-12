Глава антикоррупционного ведомства Румынии подала в отставку

Давление Брюсселя на Бухарест в связи с председательством Румынии в Совете ЕС возросло. Анка Юрма призналась, что не может работать в сложившейся вокруг ведомства "враждебной атмосфере".