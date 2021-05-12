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По мнению Константина Эггерта, стремление Украины и Грузии в НАТО рано или поздно поставит альянс перед выбором: либо поддержать Киев и Тбилиси, либо уступить России и потерпеть политическое поражение.
Подопечные Йоахима Лёва одержали в Бухаресте победу над командой Румынии благодаря единственному голу полузащитника Гнабри. Это вторая победа бундестим в рамках отбора к ЧМ-2022 в Катаре.
В деле об увольнении Лауры Кодруцэ Кёвеши с поста главы Национального антикоррупционного управления Румынии судьи усмотрели нарушения двух статей Европейской конвенции по правам человека.
30 ноября в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по футболу. Результаты ее непредсказуемы еще и потому, что некоторые возможные матчи априори запрещены.
Судьи в Бухаресте сочли доказанным, что Траян Бэсеску во времена социалистической Румынии предоставлял информацию тайной полиции секуритате.
Бухарест выступал против кандидатуры бывшей главы Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцэ Кёвеши.
Пытавшаяся провезти более 400 украденных и поддельных документов женщина, по некоторым данным, родом из Румынии и прибыла в Афины из Бухареста.
Десятки тысяч человек требовали отставки правительства в Бухаресте. Акция прошла в годовщину событий 10 августа 2018 года, когда сотни людей пострадали в столкновениях с полицией.
Хотя газопровод через Балтику уже строят, ряд стран ЕС пытаются остановить или замедлить этот проект. Ставший председателем в Совете ЕС Бухарест активно ищет компромисс по "Северному потоку-2".
Давление Брюсселя на Бухарест в связи с председательством Румынии в Совете ЕС возросло. Анка Юрма призналась, что не может работать в сложившейся вокруг ведомства "враждебной атмосфере".
С 2019 года Румыния будет председательствовать в Совете Евросоюза. По мнению главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, Бухарест не до конца понимает, что значит возглавлять страны ЕС.
Принятие рекомендаций Совета Европы по соблюдению принципа верховенства права станет для Бухареста шагом вперед, полагает Турбьёрн Ягланд.
Визит в Молдавию главы РЦП патриарха Кирилла перенесен на более поздний срок. DW о ситуации в церковной среде, которая сложились в стране накануне отмененной поездки патриарха.
Представители жандармерии били Кристиана Стефанеску дубинками. Он освещал проходящие в Бухаресте массовые протесты против коррупции. Журналист подал жалобу на действия жандармерии.
Военная прокуратура изучит отчеты полицейских и видеозаписи журналистов и демонстрантов. Жандармерия применила силу к протестующим против коррупции 10 августа.
Законопроекты правительства Румынии подрывают доверие общественности к судебной системе, заявила Вера Юрова. Массовые протесты против коррупции продолжились в Бухаресте и других городах.
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