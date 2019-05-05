"Бунт и неповиновение": за что сторонники независимости Каталонии получили тюремные сроки

Верховный суд (ВС) Испании приговорил в понедельник, 14 октября, к тюремному заключению девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в октябре 2017 года отделить от Испании Каталонию - автономный регион на северо-востоке Иберийского полуострова. Суд признал их виновными в организации незаконного референдума о суверенитете региона и провозглашении его независимости. Защита не согласилась с решением суда и намерена оспорить его как в Конституционном суде Испании, так и в европейских судебных инстанциях. Одновременно партии и общественные организации Каталонии, выступающие за независимость, организуют акции протеста.

В чем обвинили каталонских лидеров

Профессор права Мадридского университета Антонио Сабала Риера рассказал в беседе с DW, что обвиняемых осудили по трем статьям уголовного кодекса Испании: за бунт (статья 544 - "публичное выступление (ненасильственное) против законов или распоряжения властей"), за "нецелевое использование денег из госбюджета" (статья 432) и за "неповиновение распоряжениям властей Испании" (статья 556). Одновременно суд снял с обвиняемых выдвинутое прокуратурой обвинение в мятеже - "попытке изменить законы или границы страны с применением насилия", которое грозило подсудимым 25-летним тюремным сроком.

Экс-спикер регионального парламента Карме Форкаделл приговорена к 11,5 годам

По свидетельству юриста, каталонских активистов обвинили в организации 1 октября 2017 года запрещенного Конституционным судом референдума, на который было израсходовано почти три миллиона евро. Кроме того, в деле были и отягчающие обстоятельства: голосование сопровождалось столкновениями с полицией, в результате чего ранения получили 893 человека и 431 представитель правоохранительных органов. И хотя в референдуме участвовали всего 43 процента избирателей и не все из них голосовали за независимость, 27 октября 2017 года организаторы голосования провозгласили суверенитет Каталонии.

Тюремные сроки - от 13 до 9 лет

Реакция правительства Испании не заставила себя ждать. Автономия Каталонии была на время отменена, ее заменили прямым правлением из центра. Девять из двенадцати главных обвиняемых сразу же оказались за решеткой. Судебный процесс, в ходе которого было заслушано около 450 свидетелей и экспертов, проходил с февраля по июнь 2019 года.

Как следует из опубликованного постановления Верховного суда, максимальный срок - 13 лет - получил бывший вице-председатель каталонской автономии Ориол Жункерас. Экс-спикер регионального парламента Карме Форкаделл приговорена к одиннадцати с половиной годам. Бывшие каталонские министры Жорди Турулл, Раул Ромева и Долорс Басса осуждены на десять лет, их коллеги Жоаким Форн и Жозеп Рулл - на десять с половиной лет. Приговор гражданским активистам Жорди Санчеса и Жорди Куйшара - девять лет лишения свободы. Еще трое подсудимых - министры Санти Вила, Карлес Мундо и Маричелл Боррас - приговорены к штрафам.

Адвокаты упрекнули суд в предзятости

По мнению профессора права Сабала Риеры, адвокаты в ходе процесса пытались дискредитировать суд, обвинив его в "предвзятости и зависимости от правительства Испании". Говорилось о якобы "естественном" праве Каталонии на самоопределение, а каталонцев - на мирный протест за отказ предоставить им независимость.

Протесты в Каталонии в поддержку сторонников независимости региона

Что же касается беспорядков, то они характеризовались защитниками как "стихийный ответ народа на жесткие действия полиции". Из всех обвинений, выдвинутых в адрес их подзащитных, адвокаты признали лишь "неповиновение властям" - правонарушение, за которое не предусмотрено тюремное наказание, отметил профессор Сабала Риера.

Каталония отреагирует на приговоры акциями протеста

Представитель общественной Национальной ассамблеи Каталонии (НАК) Жауме Риполл в беседе с DW рассказал, что сторонники независимости Каталонии намерены отреагировать на приговоры рядом акций протеста. Так, в частности, профсоюз Intersindical назначил на 18 октября забастовку протеста каталонских служащих. А НАК планирует перекрыть на три дня автомагистрали и провести марш на Барселону. В самой Барселоне "организуются манифестации с участием всех сил, выступающих за суверенитет Каталонии".

Одновременно, продолжил Риполл, "рассматривается вопрос о кампании неповиновения властям". Не исключается и проведение внеочередных выборов, целью которого должно стать формирование коалиционного правительства Каталонии, включающего всех сторонников независимости, - от либералов до левых популистов. "Мы полагаем, что приговоры послужат нашему единству", - резюмировал каталонский активист.

Превентивные меры властей

Учитывая возможное обострение ситуации, правительство Испании направило в Каталонию дополнительные контингенты полиции, рассказал DW представитель МВД Испании Мигель Анхель Санс. Он напомнил о недавнем заявлении премьер-министра Педро Санчеса, подчеркнувшего, что в случае необходимости он готов снова приостановить действие каталонской автономии. В этом решении Санчеса поддерживает большинство политических сил Испании.

Вместе с тем, особое беспокойство, по словам представителя МВД, вызывает раскрытая в Каталонии экстремистская группировка. Гражданская гвардия - жандармерия - арестовала в конце сентября семерых боевиков из так называемых Комитетов защиты каталонской республики. У них было изъяты компоненты для изготовления бомб и готовая промышленная взрывчатка Goma2. В ходе следствия выяснилось, что арестованные планировали взрывы в Барселоне, а также захват местного парламента и других учреждений. Свои действия они намеривались приурочить к оглашению приговора Верховного суда.

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