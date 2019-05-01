Бундестаг рассмотрит петицию о признании Голодомора геноцидом

Электронная петиция о признании Голодомора геноцидом , размещенная на сайте германского бундестага, набрала 50 тысяч подписей, необходимые для ее рассмотрения. На 14:30 мск в понедельник, 27 мая, документ поддержали более 55 тысяч человек. В полночь 28 мая заканчивается срок подписания петиции, внесенной украинской общиной в Мюнхене.

Поддержать петицию призвал также министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На заседание петиционного комитета приглашаются авторы петиций

Прошения, набравшие необходимый кворум, как правило, поступают на рассмотрение петиционного комитета бундестага. На заседание приглашаются авторы петиции, которые получают возможность лично изложить свою просьбу к депутатам. Вместе с тем члены комитета вправе отказаться от публичного рассмотрения петиции, набравшей более 50 тысяч подписей.

По данным МИД Украины, на данный момент Голодомор признали геноцидом 24 государства, в том числе Великобритания, Италия, Испания, Польша, Чехия, Аргентина, Австралия и Канада. В конце 2018 года аналогичное решение принял Конгресс США.

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