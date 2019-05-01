 Бундестаг рассмотрит петицию о признании Голодомора геноцидом | Новости из Германии об Украине | DW | 27.05.2019

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Украина

Бундестаг рассмотрит петицию о признании Голодомора геноцидом

На сайте германского парламента петиция о признании Голодомора геноцидом набрала необходимое для рассмотрения число голосов.

Памятник жертвам Голодомора в Киеве

Памятник жертвам Голодомора в Киеве

Электронная петиция о признании Голодомора геноцидом , размещенная на сайте германского бундестага, набрала 50 тысяч подписей, необходимые для ее рассмотрения. На 14:30 мск в понедельник, 27 мая, документ поддержали более 55 тысяч человек. В полночь 28 мая заканчивается срок подписания петиции, внесенной украинской общиной в Мюнхене.

Поддержать петицию призвал также министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Контекст

На Украине отмечают 80-ю годовщину голодомора. Киев признает, что в 1932-1933 годах миллионы жителей страны умерли от голода, но не считает этот факт геноцидом украинцев. (23.11.2013)

В резолюции нижней палаты парламента США осуждаются "систематические нарушения прав человека советским правительством в отношении украинского народа". Сенат уже одобрил данную резолюцию в октябре. (12.12.2018)

На заседание петиционного комитета приглашаются авторы петиций

Прошения, набравшие необходимый кворум, как правило, поступают на рассмотрение петиционного комитета бундестага. На заседание приглашаются авторы петиции, которые получают возможность лично изложить свою просьбу к депутатам. Вместе с тем члены комитета вправе отказаться от публичного рассмотрения петиции, набравшей более 50 тысяч подписей.

По данным МИД Украины, на данный момент Голодомор признали геноцидом 24 государства, в том числе Великобритания, Италия, Испания, Польша, Чехия, Аргентина, Австралия и Канада. В конце 2018 года аналогичное решение принял Конгресс США.

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Ссылки в интернете

Петиция о признании Голодомора геноцидом

Страница МИД Украины о Голодоморе

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