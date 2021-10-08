Бундесрат ФРГ

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Представительство федеральных земель Федеративной Республики Германия.
Государственный законодательный орган Германии. Состоит из членов земельных правительств, представляющих 16 земель Германии.
Представитель немецких левых впервые возглавит бундесрат. Рамелов пообещал вести кампанию за сплочение общества. Его предшественник Хазелофф обеспокоен падением уважения к демократическим институтам.
Депутатов обязали сообщать председателю бундестага о побочных доходах, если те превышают 1000 евро в месяц или 3000 евро в год, а также о дивидендах от долевого участия в бизнесе.
Бундесрат одобрил закон о единой базе данных иностранцев в ФРГ. Какая информация будет в ней содержаться, кто будет иметь к ней доступ, и не противоречит ли это защите личных данных?
Для жителей Германии, полностью привитых от коронавируса или перенесших инфекцию, ослаблены противоэпидемические меры.
Новые правила для жителей Германии, получивших прививку от COVID-19 или переболевших им, теперь ждут одобрения бундесратом, после чего могут вступить в силу уже 9 мая.
Немецкий парламент принял поправки в Закон об эпидемиологической защите. Он предусматривает единые для всех 16 земель страны ограничения в связи с пандемией коронавируса.
Одобренный правительством ФРГ законопроект предусматривает единые для всей страны ограничения при превышении допустимого порога прироста заболеваемости. Документ должен пройти через бундестаг и бундесрат.
Режим эпидемии национального масштаба продлевается в Германии до конца июня. Вслед за бундестагом соответствующий закон поддержал и бундесрат.
Еврокомиссия в борьбе с последствиями пандемии коронавируса займет на рынках капитала 750 млрд евро. Бундесрат и бундестаг поддержали закон о финансировании совместного фонда Евросоюза.
Эта четырехметровая скульптура - "Лаборантка" Марка Фромма - до конца года будет находиться в здании бундесрата в Берлине.
В двух федеральных землях Германии 14 марта проходят выборы в ландтаги. Итоги голосования покажут, насколько изменилась расстановка политических сил в условиях пандемии коронавируса.
Президент ФРГ Штайнмайер отметил вклад бундесрата в демократию. Представительство федеральных земель на юбилейном заседании обсудило "родительские деньги" и доступ к данным интернет-пользователей.
Цель поправок - подвести правовую базу под ограничения общественной и экономической жизни Германии, введенные для борьбы с коронавирусом. В Берлине прошел очередной массовый протест.
Изменения призваны остановить рост состава немецкого парламента. В нынешнем созыве в бундестаге 709 депутатов, хотя по закону должно быть 598.
С 2021 года в Германии будет ограничена реклама табачной продукции в кинотеатрах, с 2022 года запретят наружную рекламу сигарет.
Меркель призвала Европу брать на себя больше глобальной ответственности. В ближайшие полгода ЕС будет уделять особое внимание Африке, борьбе с пандемией и защите климата.
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