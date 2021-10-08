Бундесрат ФРГ

Единая база данных об иностранцах в ФРГ: кому доступна личная информация?

Бундесрат одобрил закон о единой базе данных иностранцев в ФРГ. Какая информация будет в ней содержаться, кто будет иметь к ней доступ, и не противоречит ли это защите личных данных?