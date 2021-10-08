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Бундесрат ФРГ

Представительство федеральных земель Федеративной Республики Германия.

Государственный законодательный орган Германии. Состоит из членов земельных правительств, представляющих 16 земель Германии.

New elected state governor of the German state Thuringia Bodo Ramelow delivers a speech after the governor elections at the state parliament in Erfurt, Germany, Wednesday, March 4, 2020. (AP Photo/Jens Meyer) |

Председателем бундесрата ФРГ избран Бодо Рамелов из Левой партии 08.10.2021

Представитель немецких левых впервые возглавит бундесрат. Рамелов пообещал вести кампанию за сплочение общества. Его предшественник Хазелофф обеспокоен падением уважения к демократическим институтам.
German upper house of parliament Bundesrat discusses additions for the Infection Protection Act, in Berlin, Germany April 22, 2021. REUTERS/Axel Schmidt

Бундесрат ужесточил правила прозрачности доходов депутатов бундестага 17.09.2021

Депутатов обязали сообщать председателю бундестага о побочных доходах, если те превышают 1000 евро в месяц или 3000 евро в год, а также о дивидендах от долевого участия в бизнесе.
Akten hängen im Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen. Eine hohe Zahl von Klagen zu Krankenhausabrechnungen macht den Sozialgerichten in Niedersachsen weiterhin zu schaffen. +++ dpa-Bildfunk +++

Единая база данных об иностранцах в ФРГ: кому доступна личная информация? 25.06.2021

Бундесрат одобрил закон о единой базе данных иностранцев в ФРГ. Какая информация будет в ней содержаться, кто будет иметь к ней доступ, и не противоречит ли это защите личных данных?
German upper house of parliament Bundesrat discusses additions for the Infection Protection Act, in Berlin, Germany April 22, 2021. REUTERS/Axel Schmidt

Бундесрат ФРГ одобрил привилегии для привитых и перенесших ковид 07.05.2021

Для жителей Германии, полностью привитых от коронавируса или перенесших инфекцию, ослаблены противоэпидемические меры.
21.4.2021, Berlin, Deutschland, General view during a debate about the Infection Protection Act in the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany April 21, 2021. REUTERS/Axel Schmidt

Бундестаг ФРГ одобрил привилегии для привитых и переболевших ковидом 06.05.2021

Новые правила для жителей Германии, получивших прививку от COVID-19 или переболевших им, теперь ждут одобрения бундесратом, после чего могут вступить в силу уже 9 мая.

В ФРГ введут единые для всех земель ограничительные меры из-за коронавируса (21.04.2021) 21.04.2021

Немецкий парламент принял поправки в Закон об эпидемиологической защите. Он предусматривает единые для всех 16 земель страны ограничения в связи с пандемией коронавируса.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 08.03.21 *** LEIPZIG, GERMANY - MARCH 08: A passer-by stands in front of a clothing store that has opened for the first time since December and advertises the click and meet campaign with a poster, as the lockdown measures are easing during the novel coronavirus pandemic on March 8, 2021 in Leipzig, Germany. Shops are opening nationwide today under strict conditions according to the infection rates in their respective regions. In areas with incidence rates between 50 and 100, which accounts for much of Germany, customers must book an appointment online to enter the store. Infection rates, which had been falling continuously since December, have levelled off and even begun to climb in recent weeks, which authorities attribute to the spread of the B117 coronavirus variant. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

В Германии унифицируют карантинные ограничения 13.04.2021

Одобренный правительством ФРГ законопроект предусматривает единые для всей страны ограничения при превышении допустимого порога прироста заболеваемости. Документ должен пройти через бундестаг и бундесрат.
12.02.2021 *** Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M rechts) hält anlässlich der 1000. Sitzung im Deutschen Bundesrat eine Rede. Mit einer Rede von Bundespräsident Steinmeier feiert der Bundesrat heute in Berlin seine 1000. Sitzung. Die Länderkammer hatte sich am 7. September 1949 in Bonn konstituiert - am selben Tag wie der Bundestag.

Бундесрат поддержал закон о продлении режима эпидемии в ФРГ 26.03.2021

Режим эпидемии национального масштаба продлевается в Германии до конца июня. Вслед за бундестагом соответствующий закон поддержал и бундесрат.
Bundesrat in Berlin | Verwendung weltweit

Бундесрат ФРГ одобрил создание фонда ЕС по борьбе с пандемией 26.03.2021

Еврокомиссия в борьбе с последствиями пандемии коронавируса займет на рынках капитала 750 млрд евро. Бундесрат и бундестаг поддержали закон о финансировании совместного фонда Евросоюза.
17.03.2021 Der Bildhauer und Landeskunstpreisträger Marc Fromm steht vor seiner Holzskulptur «Die Laborantin». Im Lichthof des Bundesrates in Berlin wird sie bis zum Ende der Ratspräsidentschaft Sachsen-Anhalts Ende 2021 zu sehen sein. (zu dpa: Holzskulptur «Die Laborantin» als Botschafterin im Bundesrat) +++ dpa-Bildfunk +++

Прекрасная лаборантка стала послом в германском бундесрате (фото) 18.03.2021

Эта четырехметровая скульптура - "Лаборантка" Марка Фромма - до конца года будет находиться в здании бундесрата в Берлине.
Wahlplakate - Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 am 08.03.2021 im Landkreis Neuwied Wahlplakate der Parteien: SPD, Freie Wähler und CDU Die Wahl zum 18. Landtag von Rheinland-Pfalz findet am 14. März 2021 statt. Foto: Revierfoto

Ковид и выборы в Германии: первая проверка настроений избирателей 14.03.2021

В двух федеральных землях Германии 14 марта проходят выборы в ландтаги. Итоги голосования покажут, насколько изменилась расстановка политических сил в условиях пандемии коронавируса.
12.02.2021 *** Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M rechts) hält anlässlich der 1000. Sitzung im Deutschen Bundesrat eine Rede. Mit einer Rede von Bundespräsident Steinmeier feiert der Bundesrat heute in Berlin seine 1000. Sitzung. Die Länderkammer hatte sich am 7. September 1949 in Bonn konstituiert - am selben Tag wie der Bundestag.

Бундесрат Германии проводит 1000-е заседание 12.02.2021

Президент ФРГ Штайнмайер отметил вклад бундесрата в демократию. Представительство федеральных земель на юбилейном заседании обсудило "родительские деньги" и доступ к данным интернет-пользователей.
18.11.2020, Berlin: Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Einschränkungen der Bundesregierung stehen vor dem Brandenburger Tor. Im Schnellverfahren soll die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes durch Bundestag und Bundesrat gehen. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

В Германии приняты поправки к закону об эпидемиологической защите 18.11.2020

Цель поправок - подвести правовую базу под ограничения общественной и экономической жизни Германии, введенные для борьбы с коронавирусом. В Берлине прошел очередной массовый протест.
dpatopbilder - 29.10.2020, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt im Bundestag eine Regierungserklärung zur Bewältigung der Corona-Pandemie ab. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Бундесрат одобрил реформу избирательного законодательства 06.11.2020

Изменения призваны остановить рост состава немецкого парламента. В нынешнем созыве в бундестаге 709 депутатов, хотя по закону должно быть 598.

29.04.2019, Berlin: Ein Plakat wirbt für Zigaretten der Marke Camel mit dem Slogan Echt schmeckt echt gut. Eine Frau geht an dem großen Plakat vorbei. Foto: Wolfram Steinberg/dpa | Verwendung weltweit

Бундесрат утвердил постепенный запрет рекламы табачных изделий 18.09.2020

С 2021 года в Германии будет ограничена реклама табачной продукции в кинотеатрах, с 2022 года запретят наружную рекламу сигарет.
German Chancellor Angela Merkel gives a speech during a session at the upper house of the German parliament Bundesrat, following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Berlin, Germany, July 3, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Меркель назвала главные задачи председательства Германии в ЕС 03.07.2020

Меркель призвала Европу брать на себя больше глобальной ответственности. В ближайшие полгода ЕС будет уделять особое внимание Африке, борьбе с пандемией и защите климата.
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