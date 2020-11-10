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Первые из почти двух тысяч миротворцев прибыли на российскую авиабазу в Армении. Проводится переброска бронетехники и средств связи. В Москве и Ереване отрицают участие Турции в миротворческой миссии.
Около 260 млн долларов будут инвестированы в возведение складов для размещения американской бронетехники на авиабазе в польском Повидзе, подтвердили в Североатлантическом альянсе.
31 страна, 50 тысяч солдат, десять тысяч единиц бронетехники. Учения в Норвегии - самые крупные в истории Альянса после окончания холодной войны. Как это связано с агрессивной политикой Кремля и дестабилизацией Украины?
Колонна грузовиков по заказу армии США перевозила через Саксонию самоходные гаубицы. Полиция выяснила, что у перевозивших отсутствовали необходимые документы, к тому же грузовики были чрезмерно тяжелыми.
Воюющие с джихадистами "Исламского государства" сирийские курды получат огнестрельное оружие, боеприпасы и бронетехнику, сообщил Пентагон.
Россия становится все более агрессивной, поэтому в Европе необходимо усилить бронетанковые войска, заявил командующий НАТО в Европе Кертис Скапарротти.
В ливийской столице закрылись школы. По всему городу идут вооруженные столкновения с применением бронетехники. Жители Триполи прячутся в своих домах.
Гуманитарная колонна, которая везет также бронетехнику и защитное снаряжение, отправлена российскими и сирийскими военными в район противостояния турецкой армии и курдских ополченцев.
Германия является одним из главных поставщиков вооружений в мире. Однако собственная армия страны оснащена устаревшей военной техникой.
Договор на сумму в 1,6 миллиона евро подписали в Вильнюсе представители Минобороны Литвы и ФРГ. Бронетехника поступит в литовскую армию несколькими партиями в течение двух лет.
Анкара перебросила дополнительную бронетехнику на север Сирии и потребовала от курдских Отрядов народной самообороны в течение недели покинуть приграничные с Турцией районы. Курды стягивают отряды к востоку от Евфрата.
Узбекистан усилил охрану границы с Киргизией и временно закрыл пункт пропуска между двумя странами. Киргизия также ввела ограничения на границе.
На востоке Украины продолжается перемирие. Украинские военные начали отвод от линии фронта в Луганской области танки и противотанковые пушки, сообщают в АТО.
Российское издание сообщило, что Москва поставляет Дамаску стрелковое оружие и легкую бронетехнику. Вашингтон заявляет о прибытии на базу ВМФ в Тартусе десантных кораблей и морских пехотинцев.
В качестве "меры предосторожности" министерство обороны Болгарии разместило на четырех КПП "легкую бронетехнику".
Замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине заявил об "усиленном" передвижение вооружений в Донбассе и назвал заявление сепаратистов об отводе бронетехники односторонним.
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