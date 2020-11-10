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Бронетехника

04.02.2020, Russland, Ulan-Ude: 6153885 04.02.2020 In this handout video grab released by the Russian Defence Ministry, an Ilyushin Il-76 takes off from the Baikal International Airport to evacuate Russian citizens from China's Coronavirus-Hit Hubei Province, in Ulan-Ude, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Defence Ministry Foto: Russian Defence Ministry |

В Армению прибыло командование российских миротворцев 10.11.2020

Первые из почти двух тысяч миротворцев прибыли на российскую авиабазу в Армении. Проводится переброска бронетехники и средств связи. В Москве и Ереване отрицают участие Турции в миротворческой миссии.
***Archivbild** ARCHIV - Polnische Nato-Soldaten präsentieren am 16.06.2016 in Ustka in Polen bei dem Marinemanöver «Baltops» Waffensysteme. An der Übung haben 17 Länder mit 6100 Soldaten teilgenommen. Foto: Kay Nietfeld/dpa (zu dpa «Bedrohliches Kräftemessen zwischen Russland und der Nato» vom 07.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

НАТО построит в Польше хранилище для военной техники США 24.03.2019

Около 260 млн долларов будут инвестированы в возведение складов для размещения американской бронетехники на авиабазе в польском Повидзе, подтвердили в Североатлантическом альянсе.

Крупнейшие маневры НАТО в Норвегии: ответ на учения Восток-2018? - DW Новости (31.10.2018) 31.10.2018

31 страна, 50 тысяч солдат, десять тысяч единиц бронетехники. Учения в Норвегии - самые крупные в истории Альянса после окончания холодной войны. Как это связано с агрессивной политикой Кремля и дестабилизацией Украины?
Polizeiwagen stehen am 28.11.2016 im Hambacher Forst in Kerpen (Nordrhein-Westfalen). Unter massiver Polizeipräsenz beginnen am Hambacher Forst die umstrittenen Rodungsarbeiten, die Tagebaubetreiber RWE auf ein Gebiet südlich der ehemaligen Trasse der Autobahn 4 ausgeweitet hat. Foto: Henning Kaiser/dpa | Verwendung weltweit

Немецкая полиция остановила колонну с бронетехникой США 11.01.2018

Колонна грузовиков по заказу армии США перевозила через Саксонию самоходные гаубицы. Полиция выяснила, что у перевозивших отсутствовали необходимые документы, к тому же грузовики были чрезмерно тяжелыми.

In this citizen journalism image made on a mobile phone and provided by Shaam News Network, anti-Syrian President Bashar Assad Kurds-Syrian protesters, wave their Kurdish and Syrian flag at centre as they march during a demonstration against the Syrian regime, at the Kurds-Syrian village of Amouda, in Kamishli province, Syria, on Friday, Sept. 30, 2011. Syrian security forces opened fire on protesters Friday as thousands rallied across the country to call for the downfall of President Bashar Assad's regime, activists said. (Foto:Shaam News Network/AP/dapd) EDITORIAL USE ONLY, NO SALES, THE ASSOCIATED PRESS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS HANDOUT PHOTO

Вашингтон будет поставлять оружие сирийским курдам 09.05.2017

Воюющие с джихадистами "Исламского государства" сирийские курды получат огнестрельное оружие, боеприпасы и бронетехнику, сообщил Пентагон.
ARCHIV - epa05280586 United Nations Command (UNC) Commander Curtis Scaparrotti speaks during a joint repatriation ceremony at the Knight Field, Yongsan garrison, in Seoul, South Korea, 28 April 2016. The repatriation of the remains of 2 UNC soldiers and 15 South Korean soldiers, who fought during the Korean War against the North Korean army backed by the Chinese soldiers. The remains were recovered in several locations, including Kujang, Unsan and the east side of the Chosin Reservoir. These are areas where the US 2nd and 7th Infantry Divisions engaged their enemies in North Korea. (zu dpa: Neuer Befehlshaber für die US- und Nato-Truppen in Europa, General Curtis Scaparrotti, zum Kommandowechsel in Stuttgart vom 03.05.2016) +++(c) picture-alliance/dpa/Jeon Heon-Kyun

Американский генерал просит больше танков для сдерживания России в Европе 03.05.2017

Россия становится все более агрессивной, поэтому в Европе необходимо усилить бронетанковые войска, заявил командующий НАТО в Европе Кертис Скапарротти.

Blick auf die Zitadelle von Tripolis vor der Altstadt der nordafrikanischen Hauptstadt, im Hintergrund das Corinthia-Hotel (r.) und vier Bürotürme, die in Libyen wegen ihrer Form die in den Sand gesteckten Flaschen heissen, aufgenommen am 15.03.2013. Foto: Matthias Tödt

В Триполи идут бои между правительственными войсками и оппозицией 15.03.2017

В ливийской столице закрылись школы. По всему городу идут вооруженные столкновения с применением бронетехники. Жители Триполи прячутся в своих домах.
07 08 2016 Members of the Syrian Democratic Forces (SDF) patrol a street in the northern Syrian town of Manbij on August 7, 2016, as they comb the city in search of the last remaining jihadists, a day after they retook it from the Islamic State group. A coalition of Arab and Kurd fighters on August 6, 2016 seized the Islamic State (IS) group stronghold of Manbij, two months after launching an operation to capture the strategic city in northern Syria, a monitor said. The town had served as a key transit point along IS's supply route from the Turkish border to Raqa, the de facto capital of its self-styled Islamic 'caliphate'. / AFP / DELIL SOULEIMAN (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/D. Souleiman

Москва и Дамаск отправили колонну с бронетехникой на помощь курдам 04.03.2017

Гуманитарная колонна, которая везет также бронетехнику и защитное снаряжение, отправлена российскими и сирийскими военными в район противостояния турецкой армии и курдских ополченцев.

Почему немецкий бундесвер нуждается в срочной модернизации (16.02.2017) 16.02.2017

Германия является одним из главных поставщиков вооружений в мире. Однако собственная армия страны оснащена устаревшей военной техникой.
21.10.1997 * Die Bundeswehr hat am Dienstag (21.10.97) in Flensburg den ersten erneuerten Schützenpanzer vom Typ M 113 übernommen. Ein Großteil der vor 30 Jahren beschafften amerikanischen leichten Kettenfahrzeuge soll modernisiert werden. Der erste Panzer einer Vorserie wurde am Dienstag von der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft an die Artillerieschule Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz übergeben. dpa (Zu dpa lno)

Литва закупит 168 бронетранспортеров из арсенала бундесвера 30.11.2016

Договор на сумму в 1,6 миллиона евро подписали в Вильнюсе представители Минобороны Литвы и ФРГ. Бронетехника поступит в литовскую армию несколькими партиями в течение двух лет.
25.08.2016+++ This picture taken around 5 kilometres west from the Turkish Syrian border city of Karkamis in the southern region of Gaziantep, on August 25, 2016 shows Turkish Army tanks driving to the Syrian Turkish border town of Jarabulus. Turkey's army backed by international coalition air strikes launched an operation involving fighter jets and elite ground troops to drive Islamic State jihadists out of a key Syrian border town. The air and ground operation, the most ambitious launched by Turkey in the Syria conflict, is aimed at clearing jihadists from the town of Jarabulus, which lies directly opposite the Turkish town of Karkamis. +++ (C) Getty Images/AFP/B. Kilic

Турция усилила группировку бронетехники на севере Сирии 25.08.2016

Анкара перебросила дополнительную бронетехнику на север Сирии и потребовала от курдских Отрядов народной самообороны в течение недели покинуть приграничные с Турцией районы. Курды стягивают отряды к востоку от Евфрата.
Kyrgyz border-guards block the bridge at the check-point near the Uzbek village of Kara-Su on the border with Kyrgyzstan, Wednesday 18 May 2005. Hundreds of Uzbek refugees gathered at the border with Kyrgyzstan. EPA/IGOR KOVALENKO +++(c) dpa - Report+++

Узбекистан установил бронетехнику на границе с Киргизией 18.03.2016

Узбекистан усилил охрану границы с Киргизией и временно закрыл пункт пропуска между двумя странами. Киргизия также ввела ограничения на границе.
27.03.2015 Ukrainian servicemen walk behind tanks as they take part in exercises near the eastern Ukrainian city of Lysychansk, in the Lugansk region on March 27, 2015. Russian President Vladimir Putin has awarded several military units a hugely prestigious title that was given to troops for heroism during WWII, sparking new questions about the Kremlin's involvement in Ukraine. AFP PHOTO/ PETRO ZADOROZHNYY (Photo credit should read PETRO ZADOROZHNYY/AFP/Getty Images)

Киев сообщил о начале отвода бронетехники в Луганской области 05.10.2015

На востоке Украины продолжается перемирие. Украинские военные начали отвод от линии фронта в Луганской области танки и противотанковые пушки, сообщают в АТО.
epa03053688 A handout photo released by the official Syrian Arab News Agency (SANA) showing crew members aboard Russian aircraft carrier Kuznetsov in the sea port city of Tartous in Syria on 08 January 2012. A Russian flotilla has docked at the Syrian port of Tartus in a show of solidarity with the regime of President Bashar al-Assad, Syrian state media reported. The flotilla is to stay for six days at the port, according to the report. EPA/SANA HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Вашингтон: В Сирию прибывают солдаты и вооружения из России 10.09.2015

Российское издание сообщило, что Москва поставляет Дамаску стрелковое оружие и легкую бронетехнику. Вашингтон заявляет о прибытии на базу ВМФ в Тартусе десантных кораблей и морских пехотинцев.
Kapitan Andrejewo. Grenzuebergang Bulgarien-Tuerkei (kuenftige EU-Schengen-Aussengrenze): Ausbau der LKW-Abfertigung mit EU-Mitteln fuer den stark gestiegenen Schwerlastverkehr. Kapitan Andrejewo, Thrakien, Bulgarien, 05.05.2006

Болгария разместила бронетехнику на границе с Македонией 25.08.2015

В качестве "меры предосторожности" министерство обороны Болгарии разместило на четырех КПП "легкую бронетехнику".
17.7.2015 An armored column of the self-proclaimed Donetsk People's Republic forces is seen on the roadside near the site of the Malaysia Airlines flight MH17 plane crash outside the village of Hrabove in Donetsk region, Ukraine, July 17, 2015. The rebel-held east Ukrainian village where a Malaysian airliner was shot down honored the 298 victims at a simple ceremony on Friday as calls grew for an international tribunal to prosecute those who brought it down. After a church service in the village of Hrabove, residents joined a procession across an open field to a gravestone placed near the charred area where twisted metal and body parts came crashing down on July 17 last year. REUTERS/Kazbek Basaev

ОБСЕ не подтверждает отвод техники сепаратистами 20.07.2015

Замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине заявил об "усиленном" передвижение вооружений в Донбассе и назвал заявление сепаратистов об отводе бронетехники односторонним.
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