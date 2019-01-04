 Британцы стали чаще получать гражданства других стран ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 06.01.2019

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Европа

Британцы стали чаще получать гражданства других стран ЕС

Граждане Великобритании активнее запрашивают паспорта Германии, Ирландии и Испании. До "Брекзита" остается менее трех месяцев.

Паспорта Германии и Великобритании

Паспорта Германии и Великобритании

Британцы стали активно получать гражданства других стран Евросоюза после новости о "Брекзите", сообщает dpa в воскресенье, 6 января. По данным агентства, в 2015 году гражданство Германии получили 622 британца, в 2016 - 2865, а в 2017 - уже около 7,5 тысяч. Таким образом, в 2017 году британцы оказались в Германии на втором месте по числу получивших немецкое гражданство иностранцев, первые - турки.

Контекст

Жесткий вариант "Брекзита", мягкий вариант "Брекзита", новый референдум по "Брекзиту" - у британских политиков есть еще много сюрпризов для своих граждан, пишет обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (13.12.2018)

Исторический саммит Евросоюза по "Брекзиту" закончился, соглашение о выходе Великобритании из ЕС готово. Но проблемы не решены. Пока что от "Брекзита" есть лишь проигравшие, уверен Бернд Ригерт. (26.11.2018)

У граждан Великобритании также вырос интерес к получению паспортов Ирландии, Испании, Португалии, Болгарии, Италии, Швеции и Эстонии. Чуть меньший интерес они проявляют к гражданствам Австрии, Польши. Чехии и Греции.

Так, гражданство Ирландии в 2018 году запросили около 85 тысяч британцев, что на 22 процента больше по сравнению с 2017 годом. Гражданство Испании за первые десять месяцев 2018 года запросили втрое больше британцев, чем всего в 2015 году, однако в абсолютных цифрах - это 622 человека.

Великобритания выходит из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Брюссель и Лондон уже согласовали договор о порядке "Брекзита". Но эксперты считают маловероятным, что этот документ будет ратифицирован британским парламентом. Власти Великобритании готовятся к "Брекзиту" без соглашения с ЕС.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту"

 

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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